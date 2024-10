Факты о фильме «Криминальное чтиво», которых вы не знали

«Криминальное чтиво», ставшее одним из самых популярных фильмов всех времен и народов, снимался с бюджетом всего в восемь миллионов. При этом он превзошел все ожидания создателей и принес им почти 214 миллионов долларов в мировом прокате.

© Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Можно долго превозносить художественные достоинства фильма и неповторимый стиль режиссера, но все это лишнее — чтобы понять, в чем прелесть «Криминального чтива», нужно его просто посмотреть. Затем пересмотреть. И еще раз пересмотреть. И еще раз… И еще — творение Тарантино из разряда тех киношедевров, которые никогда не надоедают.

1. В Южной Корее, Японии и Словакии фильм вышел на экраны раньше, чем в США

Ставшая классикой картина Квентина Тарантино впервые была показана в мае 1994 года на Каннском кинофестивале. Позже ее увидели гости других международных фестивалей по всему миру — от Мюнхена от Локарно, и лишь 23 сентября на Нью-Йоркском кинофестивале ее смогли посмотреть первые американские зрители. Затем фильм был выпущен в прокат в Южной Корее, Японии и Словакии, а первый показ широкой американской публике состоялся 14 октября, после чего фильм начал свое путешествие по кинотеатрам других стран.

2. Зайчишка была названа в честь реально существовавшего кролика

Героиня фильма, роль которой блестяще исполнила Аманда Пламмер, получила свое прозвище в честь кролика Линды Чен — помощницы Квентина Тарантино, перепечатывавшей сценарий фильма, написанный режиссером от руки. Вместо оплаты она попросила Квентина следить за ее домашним кроликом по имени Сладкий Зайчишка (англ. Honey Bunny), пока она была занята работой, однако режиссер не внял ее просьбам и кролик через некоторое время скончался. Тарантино позаботился о питомце по-своему — его имя стало прозвищем подружки персонажа, которого сыграл Тим Рот.

3. События сюжета можно выстроить строго в хронологическом порядке

На первый взгляд, нелинейное повествование в кинокартине ведется довольно сумбурно и запутанно, однако в фильме можно выделить семь основных частей — пролог, эпилог, два вступления и три основных истории, они легко выстраиваются в хронологическом порядке. Подсказка: первая по хронологии часть — эпизод с золотыми часами майора Кулиджа.

4. В фильме 265 раз встречается слово fuck

Причем для Тарантино это не предел, скажем, в его картине Reservoir Dogs (в российском прокате — «Бешеные псы») различные вариации ненормативных фраз с этим словом звучат 269 раз. Тем не менее в 1994 году ни один фильм не был даже близок к «Криминальному чтиву» по числу ругательств.

5. Автомобиль Винсента Веги после выхода фильма угнали

Герой Джона Траволты в фильме разъезжает на шикарном кабриолете Chevrolet Chevelle Malibu 1964 года, который принадлежал самому режиссеру. Вскоре после окончания съемок «Шеви» угнали, а совсем недавно, в 2013 году, в ходе расследования кражи другого авто полиция Калифорнии остановила в окрестностях Окленда Chervrolet вишневого цвета, как две капли воды похожий на машину из «Криминального чтива». Позже выяснилось, что этот тот самый автомобиль, который угнали у Тарантино 19 лет назад.

6. Бюджет «Чтива» составил всего $8,5 млн

При этом $5 млн пошли на оплату звездного актерского состава. Картина окупилась в первую же неделю проката в Соединенных Штатах — только за выходные она собрала $9,3 млн.

7. Среди выпущенных в 1994 году фильмов категории «R» «Криминальное чтиво» стало третьим по сборам в США

В Соединенных Штатах рейтинг «R» означает, что дети до 17 лет допускаются к просмотру фильма только в сопровождении родителей или опекунов. Творение Квентина Тарантино уступило боевику «Правдивая ложь» (сборы в США составили $146,2 млн) и фильму «Скорость» ($121,2 млн), при этом «Чтиво» вошло в десятку наиболее кассовых фильмов 1994 года, лидером среди них стал «Форрест Гамп», с результатом $329,6 млн.

8. Чтобы собрать $100 млн, кинокартине понадобилось полгода

Несмотря на то что сейчас «Криминальное чтиво» считается одной из самых культовых картин за всю историю кинематографа, в США фильм собрал $100 млн только за 178 дней проката. Для сравнения — финальной части саги о Гарри Поттере на это потребовалось всего два дня.

9. Роль Винсента Веги изначально писалась под Майкла Мэдсена

Некоторые действующие лица фильма написаны режиссером для конкретных актеров — среди них Сэмюэль Л. Джексон, Харви Кейтель, Тим Рот и Аманда Пламмер. Режиссер также намеревался задействовать в картине персонажа из его предыдущей картины «Бешеные псы» Вика Вегу, роль которого исполнил Майкл Мэдсен. Однако актер не смог принять участие в «Криминальном чтиве» из-за съемок в вестерне «Уайетт Эрп».

10. Винсент Вега — брат мистера Блондина из «Бешеных псов»

Из-за того, что Мэдсен не мог исполнить роль Вика Веги в «Чтиве», Квентин Тарантино подправил сценарий, переименовав персонажа в Винсента, по легенде — брата Вика Веги. В итоге его роль исполнил Джон Траволта, от чего картина, надо думать, только выиграла — при всем уважении к Майклу Мэдсену, Траволта справился с ролью наемного убийцы просто гениально.

11. Один из персонажей «Чтива» стал прообразом Стига из передачи Top Gear

Авторы передачи уверяют, что скрывающий лицо за кожаной маской гей по имени Гимп, который пытался изнасиловать героя Брюса Уиллиса, подтолкнул их к мысли ввести в передачу таинственного гонщика, не раскрывающего свое инкогнито. Его тоже предполагалось назвать Гимп, однако позже выбрали имя Стиг.

12. Боксер Бутч должен был быть намного моложе

Молодого боксера должен был сыграть актер Мэтт Диллон — Тарантино писал роль, видя его в роли Бутча Кулиджа, однако Диллон отказался участвовать в съемках из-за недостатка времени. Харви Кейтель посоветовал режиссеру взять на роль Брюса Уиллиса, и режиссер, подумав, подправил сценарий. Роль боксера Уиллису определенно удалась, хотя изначально он хотел сыграть Винсента Вегу.

13. Тарантино любит винтажные настольные игры, и он отразил это в фильме

Когда Винсент и Лэнс пытаются спасти Мию Уоллес от передозировки, сделав ей укол адреналина, на заднем плане видны стоящие на полке игры «Операция» (Operation) и «Жизнь» (The Game of Life). Менее известный факт — Квентину Тарантино удалось убедить Джона Траволту исполнить роль Винса, целый вечер играя с ним в «Добро пожаловать домой, Коттер» (Welcome Back Kotter), «Бриолин» (Grease) и «Лихорадку субботнего вечера» (Saturday Night Fever) — все эти игры Тарантино нашел дома у актера, приехав к нему с предложением роли.

14. Книга, которую читал Винсент Вега, реально существующее издание

Книга в мягкой обложке, которой наслаждается Винс, сидя в туалете, — роман Питера О’Доннела «Модести Блейз», созданный по мотивам его серии комиксов, повествующей о приключениях женщины — секретного агента. Режиссер известен своей любовью к этому персонажу комиксов — в 2003 году он продюсировал фильм «Приключения Модести Блэйз» (в оригинале — «Quentin Tarantino presents — My Name Is Modesty: A Modesty Blaise Adventure»).

15. Ума Турман была не первой претенденткой на роль Мии Уоллес

Тарантино выбирал между несколькими актрисами, Мию могли сыграть: Изабелла Росселлини, Джулия Луи-Дрейфус, Мег Райан, Альфре Вудард, Хэлли Берри, Дэрил Ханна, Розанна Аркетт, Джоан Кьюсак или Мишель Пфайффер. Поговаривали, что последняя была фавориткой режиссера.

16. Первые афиши фильма стоят больших денег

На первых выпущенных афишах изображена Ума Турман, дымящая сигаретой марки Lucky Strike, однако кинокомпания Miramax не смогла договориться с правообладателем бренда, поэтому тираж отозвали и сейчас эти афиши считаются большой редкостью. Те, кому удалось завладеть оригиналами, продают их за сотни, если не тысячи долларов.

17. Роль Джулса писалась специально для Сэмюэля Л. Джексона, но он чуть ее не упустил

Тарантино хотел, чтобы Джулса сыграл именно Джексон, но когда на пробы пришел Пол Кальдерон (на фото), режиссер был так поражен его органичностью в образе, что практически утвердил его на роль. Джексону пришлось срочно лететь в Лос-Анджелес, чтобы вернуть себе роль.

18. У капитана Кунца есть «родственник» в другой картине Тарантино

Среди поклонников творчества режиссера бытует мнение, что капитан Кунц, вручивший юному Бутчу золотые часы его отца, — потомок того самого Безумного Крейга Кунца, о котором упоминается в фильме «Джанго освобожденный», по сюжету его разыскивают за убийства и грабежи.

19. Некоторые эпизоды «Криминального чтива» снял Роберт Родригес

Сам Квентин Тарантино, как известно, сыграл в киноленте роль паренька Джимми. Находясь в образе, режиссер, по понятным причинам, не мог следить за съемками, поэтому сцены с его участием пришлось снимать Роберту Родригесу. Позже они сотрудничали в ряде других проектов, таких как «От заката до рассвета» и «Грайндхаус».

20. Винсу не пришлось целиться, чтобы сделать укол адреналина в сердце

Снимая сцену, в которой Винсент Вега возвращает Мию Уоллес к жизни, режиссеру пришлось пойти на хитрость. Квентину хотелось, чтобы все выглядело как можно достовернее, но с размаху попасть иглой в нужное место довольно трудно, тем более человеку без врачебного опыта. Эпизод с адреналином снимали так: сначала шприц воткнули в грудь Умы Турман, а затем Джон Траволта выдернул его. Отснятый материал пустили в обратном порядке, так что на экране все выглядело так, будто Винс действительно вонзил шприц в сердце.