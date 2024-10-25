Когда появились макароны и как их отделить от лапши

Большинство кулинарных рецептов должны начинаться со слов: «Возьмите выходной и половину зарплаты». Однако есть такие, которые просты в изготовлении, но от этого не теряют ни в шарме, ни во вкусовых качествах. Королем среди них смело можно называть макароны, а 25 октября отмечается Всемирный день этого продукта.

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Макароны человечество ест уже веками, а вот праздновать их день додумалось совсем недавно. Предложили это делать, естественно, итальянцы. Точнее производители макарон, рожков, вермишели, спагетти и прочей разнообразной пасты. На своем ежегодном конгрессе в Риме в 1995 году определили, что без такого праздника гражданам уже точно не обойтись. Сами люди возражать не стали и радостно подставили миски.

Макароны любили всегда. И везде. Можно до бесконечности спорить кто и когда их изобрел и этот спор беспредметен. Макароны – это хлеб, а он в том или ином виде был у всех народов. Обсуждать можно кто ввел употребление макарон в современном их виде.

Историки кулинарии в один голос утверждают, что прародителем макарон является обыкновенная хлебная лепешка. Если учесть, что первый хлеб, который научился делать человек, был лепешкой, то получается, что макароны одно из самых древних блюд на земле.

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Именно нечто смахивающее на лепешку было указано в первом зафиксированном рецепте с применением макаронных изделий. В Древнем Риме был такой кулинар и гурман как Маркус Габиус, который более известен как Апиций. Он описывал блюдо, в котором куски тонких подсушенных лепешек из теста перемежались слоями фарша. Сейчас его можно определить как лазанью.

Но все же мы привыкли, что макароны — это нечто более длинное и круглое. Владимир Даль в своем словаре их и определяет, как «трубчатая лапша, итальянские трубки». И вот тут стоит сказать, чем лапша отличается от макарон. Считается, что макароны – это высушенные изделия из теста, которые могут храниться долгое время. А лапшу нарезают и тут же готовят.

Но тогда к макаронам можно смело относить ту лапшу, которую изготавливали еще в Древнем Египте, высушивали и использовали в путешествиях. Ровно также поступали потом и все каравнщики, да и нынешние кочевые племена в жарких странах тоже. У современных татар есть лапша токмач, которая необычайно тонкая и хранится в сухом виде.

Среди мифов Древней Греции есть такой, где бог Вулкан изобрел машину, которая изготавливала длинные и тонкие нити из теста. Макароны нитями называют и во многих языках. Так в Индии это sevika и означает «нить», у арабов и иранцев – rishta, что на персидском (фарси) тоже значит «нить». Итальянцы, а следом за ними и мы, называют определенный вид макарон спагетти, от spago – нить.

Есть предположение, что само слово «макароны» произошло от греческого «макария», которое означало некое варево из муки или крупы. Кстати, одно из значений – «блаженство». Потом попало в итальянский язык, затем во французский и немецкий, а оттуда пришло и к нам. Хотя, скорее всего, мы получили его непосредственно от итальянцев, но об этом чуть ниже.

В спор о происхождении макарон, как только он возник, немедленно вклинились китайцы с утверждением, что их придумали они. По поверью, которое распространено в Поднебесной, вообще все, что есть на свете изобрели они. И, навешав лапши на уши, сумели убедить в этом многих.

Поэтому можно часто встретить утверждение, что макароны привез в Европу и Италию в 1292 году Марко Поло после своего путешествия в Китай. Он действительно сообщил, что «открыл» макароны в Китае, но, скорее всего, имел в виду, что видел там знакомый продукт. Чему и удивился.

Справедливости ради стоит сказать, что в 2005 году на реке Хуанхэ нашли поселение, которому 4000 лет, а в нем раскопали и миски с остатками лапши. Но, напомним, что ее знали и в Древнем Египте, а его история начинается 6000 лет назад. Так что все случилось еще до Марко Поло.

Но Средние века действительно стали временем, когда макароны получили современный вид. Именно в это время итальянские хозяйки начинают их отваривать в воде. Первые фабрики пасты появились на Сицилии, которая долгое время была под властью арабов. А они как раз очень любили «сушеную» длинную лапшу.

Постепенно она распространяется по всем областям Италии и еще до путешествия Марко Поло можно найти письменные упоминания о макаронах, даже в завещаниях. Более того – появляется законодательство, которое регулирует их изготовление. Так в 1244 году в одном из городов среди запрещенных продуктов упоминается pasta lissa – макароны из мягких сортов пшеницы.

В Россию современные макароны попадают во времена Петра I. Для строительства судов он пригласил много иностранных мастеров, среди которых были итальянские специалисты. Один из них, Фернандо, оказался настоящим фанатом макарон. Понравились они и русскому хозяину компании, где он работал.

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Тот оказался настоящим предпринимателем, сообразил, что макароны дешевы в изготовлении, но при этом раз в пять дороже самой муки. И наладил их домашнее производство. А вот первая макаронная фабрика появилась в России в Одессе в 1767 году, а к 1913 году насчитывалось уже 39 макаронных фабрик по всей стране.

За свою многовековую, а скорее всего многотысячелетнюю историю, каких только макарон не появилось. Всевозможные формы, вкусы и, даже цвет способны удовлетворить любой каприз. Фанаты утверждают, что даже пельмени – это одна из форм макарон. Можно поспорить, но одно верно – макароны стали одной из самых доступных и любимых блюд по всему миру и вполне заслужили, чтобы отпраздновать их день.