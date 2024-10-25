Сражение в проливе Суригао: последний бой линкоров-камикадзе

25 октября 1944-го произошло сражение в проливе Суригао, которое вошло в историю как последний бой линкоров. Считается, что американцы одержали в нем верх, потому что смогли заманить японцев в ловушку. Но так ли все было на самом деле?

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Выполненное обещание

Как утверждается, после того как японское вторжение заставило в 1942-м американские войска покинуть Филиппины, командовавший ими генерал Макартур поклялся вернуться обратно. Сдержать клятву ему удалось лишь в конце октября 1944-го, когда армия и флот США начали высадку десантов на Филиппинские острова.

Любопытно, что возвращение Макартура обернулось самым масштабным морским сражением в истории Второй мировой войны. Во время него силы ВМС США были разделены на два основных звена. Седьмой флот адмирала Кинкейда подчинялся Макартуру и должен был оказать непосредственную поддержку высадке его войск в заливе Лейте. Ядро сил Кинкейда состояло из шести старых линкоров, пять из которых были целями для японцев во время атаки Перл-Харбора в 1941-м.

Третий флот адмирала Хелси, чью ударную силу представляли 17 авианосцев и шесть новых линкоров, должен был прикрывать Кинкейда и Макартура во время высадки. Но также Хелси имел право на атаку крупных сил японского флота, если вдруг представится такая возможность.

Филиппинская операция началась 17 октября 1944-го, когда американцы захватили острова, прикрывающие подступы к Лейте. За этим последовало траление японских мин, и 20 октября основной флот вторжения США вошел в залив, начав высаживать войска Макартура на пляжи Лейте. Первоначальное вражеское сопротивление было относительно незначительным, что сделало эту высадку менее кровопролитной, чем ранние десанты на Тихом океане. Но японцы готовились нанести контрудар.

© Генерал Дуглас Макартур и офицеры армии США и Филиппин высаживаются на берег острова Лейте, октябрь 1944 // AP Photo/TASS

Победа любой ценой

В течение 1944 года, еще даже до того, как США захватили Марианские острова, японское командование поняло, что следующей целью американцев являются Филиппины. Японцы также правильно предположили, что противник проведет высадку в заливе Лейте. Поэтому они разработали план его разгрома, правда, невероятно сложный и предусматривавший достижение победы любой ценой.

Согласно ему, авианосная группа адмирала Одзавы, вышедшая из Японии к Филиппинам, имела задачу отвлечь Третий флот Хелси на себя. Но так как на кораблях Одзавы практически не было самолетов, фактически они приносили себя в жертву, чтобы увести авианосцы США от Лейте.

Одновременно флот Кинкейда в заливе с двух направлений должны были атаковать эскадра адмирала Куриты и отряды адмиралов Нисимуры и Симы. Таким образом, лишившись палубной авиации, японцы надеялись ввести в ход свое единственное в значительной степени уцелевшее оружие – линейные корабли.

Главный удар наносил Курита, в эскадру которого входили суперлинкоры «Ямато» и «Мусаси» – самые большие в мире, с 18-дюймовыми орудиями. Пройдя проливом Сан-Бернардино, она уничтожила бы в Лейте вражеский флот вторжения. Но ее успех в немалой степени зависел от Нисимуры, который должен был идти в район высадки с юга, проливом Суригао, благодаря чему и произошел последний в морской истории бой линкоров.

Империя наносит ответный удар

Начав операцию, японцы быстро убедились, что все идет не по плану. Американские подлодки встретили эскадру Куриты еще на подходе к Лейте, торпедировав 23 октября три японских крейсера. На следующий день в море Сибуян на нее обрушились самолеты с авианосцев Хелси, который обнаружил Куриту раньше, чем Одзаву. Хотя последний намеренно привлекал к себе внимание, нарушая радиомолчание сообщениями, разведка ВМС США по какой-то причине не смогла их перехватить.

Первым авиаударом были повреждены линкоры «Нагато», «Ямато» и «Мусаси». Затем летчики Хелси сосредоточили свое внимание только на последнем. К вечеру, получив от них не меньше 17 бомб и 19 торпед, «Мусаси» затонул. Избиение и потеря суперлинкора стали серьезным психологическим ударом для Куриты и его моряков. В итоге японская эскадра изменила курс.

Маневр японцев убедил Хелси, что силы Куриты разбиты и отступают. После этого он направил свои авианосцы и линкоры против наконец-то замеченного Одзавы, что привело к бою у мыса Энганьо 25 октября. Но это было ошибкой, так как вечером 24-го Курита продолжил движение к Лейте. В это же время к проливу Суригао шли корабли Нисимуры и Симы.

Последний бой линкоров

Силы Нисимуры состояли из старых линкоров «Фусо» и «Ямасиро», крейсера «Могами» и четырех эсминцев. В отряд Симы входили три крейсера и эсминцы. Любопытно, что оба японских адмирала знали о присутствии друг друга, но не координировали свои действия. Если Нисимура получил от Куриты четкий приказ идти к Лейте через Суригао, то приказы, которые получил Сима, были настолько расплывчатыми и противоречивыми, что он даже не знал, что ему делать, и в итоге решил самостоятельно направиться в тот же пролив.

Нужно отметить, что радиоразведка ВМС США не знала, что с юга к Лейте идут японские линкоры, так как приказ на эту задачу был вручен Нисимуре лично в руки, а не передан по радио. Японцы были обнаружены лишь 24 октября авиаразведкой.

Затем по ним был нанесен авиаудар, но в этом случае американские пилоты не добились таких результатов, как с Куритой. Старые корабли Нисимуры получили повреждения, особо не повлиявшие на их боеспособность.

Весть о том, что к Суригао идут японцы, переполошила американцев, тем более что авиаразведка ошибочно доложила не о двух, а о четырех вражеских линкорах на юге. Кинкейд решил блокировать северный выход из Суригао, чтобы не дать им прорваться в Лейте. Он поручил эту задачу адмиралу Олдендорфу, командовавшему линкорами Седьмого флота.

По плану Олдендорфа, бой с японцами в Суригао состоял из нескольких фаз. После входа в пролив их сначала бы атаковали торпедные катера, затем эсминцы и уже на выходе из него Нисимуру должны были встретить линкоры и крейсеры США.

Таким образом, японским кораблям предстоял путь в 50 миль под практически непрерывным огневым воздействием.

Перед полуночью 24 октября корабли Нисимуры подошли к южному входу в пролив, где они были атакованы торпедными катерами. Но последним не удалось нанести им ущерб, так как в течение трех часов японцы успешно отбили все атаки катерников.

Удача изменила Нисимуре, когда в 3:00 его атаковали эсминцы США. Усвоив уроки предыдущих боев, американцы не открывали огонь из орудий до тех пор, пока торпеды не были выпущены. В результате их атака стала внезапной и смертоносной.

Флагман Нисимуры линкор «Ямасиро» получил только одну торпеду. Но однотипному с ним «Фусо» повезло меньше. Получив две торпеды, он вывалился из строя, но Нисимура так и не понял, что тот больше не следует за «Ямасиро».

Спустя полчаса «Фусо» перевернулся и затонул. Большинство моряков из его экипажа погибли на поверхности в пламени разлившегося по воде топлива. Хуже всего пришлось японским эсминцам. Американцы торпедировали три из них, уничтожив один и тяжело повредив еще два. Таким образом, двигаться дальше смогли «Ямасиро», «Могами» и уцелевший эсминец «Сигурэ».

В 3:30 эсминцы США снова атаковали. Им удалось вторично торпедировать «Ямасиро». Линкор на короткое время потерял ход, но вскоре сумел развить скорость до 18 узлов и продолжил движение к выходу из пролива, отбивая атаки эсминцев вместе с «Могами». Наконец на их пути возникла эскадра Олдендорфа.

Американские крейсеры и линкоры вступили в бой в 3:51. Всего за несколько минут «Ямасиро» и «Могами» подверглись многократному артиллерийскому обстрелу. Но, несмотря на это, они продолжали наступать, ведя ответный огонь.

Американские линкоры стояли в линию поперек пролива и курса Нисимуры, образуя знаменитую «палочку над Т» – строй адмирала Того в Цусимском сражении. Но метко стреляли из них лишь те, кто имел новые радары. Один из них, «Западная Вирджиния», первым же залпом поразил «Ямасиро». Японский линкор выдержал обстрел. Лишь в 4:09, когда орудия американцев смолкли, он лег на обратный курс, объятый пламенем. Но спустя две минуты «Ямасиро» был торпедирован эсминцем «Ньюкомб», после чего перевернулся и затонул. Из его экипажа выжило лишь 10 человек.

Когда сражение в Суригао достигло своего апогея, крейсеры и эсминцы Симы уже вошли в пролив. Они проходили мимо горящих и тонущих японских кораблей, ворвавшись в район боя на очень высокой скорости в условиях сильно ограниченной видимости.

Вдруг в 4:20 перед крейсером «Начи» из дыма вынырнул избитый «Могами», переживший вражеский обстрел и шедший обратно. Крейсеры столкнулись, оба получив повреждения. После этого Сима развернул свои корабли обратно. Он понял, что силы Нисимуры уничтожены и теперь то же самое ожидает его отряд. Выпустив в сторону американцев рой торпед, японцы ушли на юг.

Итог боя в проливе Суригао был следующим. Из кораблей Нисимуры уцелел лишь эсминец «Сигурэ», так как после выхода из пролива «Могами» был поврежден авиацией США и затем затоплен самими японцами. Американцы потеряли торпедный катер. Кроме того, несколько их катеров и эсминец «Альберт У. Грант» были повреждены артиллерийским огнем. Правда, последний больше пострадал от обстрела своими же крейсерами, чем от японских снарядов. Таким образом, ВМС США одержали полную и убедительную победу.

Впрочем, победа в Суригао чуть не обернулась для флота США поражением в Лейте. Пока Хелси атаковал Одзаву, а Олдендорф бил Нисимуру, утром 25 октября Курита снова пошел в атаку. В результате разгорелось новое сражение, в котором по иронии судьбы уже американским кораблям пришлось жертвовать собой, чтобы остановить японские линкоры у острова Самар.

Линкоры-камикадзе

Любопытно, что многие источники описывают Нисимуру как человека, попавшего в американскую ловушку. Его часто характеризуют как неумелого, безрассудного или обманутого адмирала, который думал, что никакие американские корабли его не ждут. На самом же деле японский адмирал прекрасно понимал, с чем ему приходится иметь дело, благодаря своим бортовым самолетам-разведчикам.

Также Нисисмура знал, что он выполняет жертвенную миссию, описанную в японских источниках как «специальная атака» (та же терминология использовалась для обозначения самолетов-камикадзе). Его задача состояла в том, чтобы любой ценой оттянуть линкоры США на южную сторону залива Лейте для расчистки пути эскадре Куриты на севере. Поэтому, даже когда Нисимура узнал, что Курита был задержан авиаударами ВМС США в море Сибуян 24 октября, он счел своим долгом продолжать выполнять самоубийственное задание.