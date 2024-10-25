Сражение в проливе Суригао: последний бой линкоров-камикадзе

Бой в проливе Суригао: как сражались линкоры-камикадзе
25 октября 1944-го произошло сражение в проливе Суригао, которое вошло в историю как последний бой линкоров. Считается, что американцы одержали в нем верх, потому что смогли заманить японцев в ловушку. Но так ли все было на самом деле?
Выполненное обещание
Как утверждается, после того как японское вторжение заставило в 1942-м американские войска покинуть Филиппины, командовавший ими генерал Макартур поклялся вернуться обратно. Сдержать клятву ему удалось лишь в конце октября 1944-го, когда армия и флот США начали высадку десантов на Филиппинские острова.
Любопытно, что возвращение Макартура обернулось самым масштабным морским сражением в истории Второй мировой войны. Во время него силы ВМС США были разделены на два основных звена. Седьмой флот адмирала Кинкейда подчинялся Макартуру и должен был оказать непосредственную поддержку высадке его войск в заливе Лейте. Ядро сил Кинкейда состояло из шести старых линкоров, пять из которых были целями для японцев во время атаки Перл-Харбора в 1941-м.
Третий флот адмирала Хелси, чью ударную силу представляли 17 авианосцев и шесть новых линкоров, должен был прикрывать Кинкейда и Макартура во время высадки. Но также Хелси имел право на атаку крупных сил японского флота, если вдруг представится такая возможность.
Филиппинская операция началась 17 октября 1944-го, когда американцы захватили острова, прикрывающие подступы к Лейте. За этим последовало траление японских мин, и 20 октября основной флот вторжения США вошел в залив, начав высаживать войска Макартура на пляжи Лейте. Первоначальное вражеское сопротивление было относительно незначительным, что сделало эту высадку менее кровопролитной, чем ранние десанты на Тихом океане. Но японцы готовились нанести контрудар.
Победа любой ценой
В течение 1944 года, еще даже до того, как США захватили Марианские острова, японское командование поняло, что следующей целью американцев являются Филиппины. Японцы также правильно предположили, что противник проведет высадку в заливе Лейте. Поэтому они разработали план его разгрома, правда, невероятно сложный и предусматривавший достижение победы любой ценой.
Согласно ему, авианосная группа адмирала Одзавы, вышедшая из Японии к Филиппинам, имела задачу отвлечь Третий флот Хелси на себя. Но так как на кораблях Одзавы практически не было самолетов, фактически они приносили себя в жертву, чтобы увести авианосцы США от Лейте.
Одновременно флот Кинкейда в заливе с двух направлений должны были атаковать эскадра адмирала Куриты и отряды адмиралов Нисимуры и Симы. Таким образом, лишившись палубной авиации, японцы надеялись ввести в ход свое единственное в значительной степени уцелевшее оружие – линейные корабли.
Главный удар наносил Курита, в эскадру которого входили суперлинкоры «Ямато» и «Мусаси» – самые большие в мире, с 18-дюймовыми орудиями. Пройдя проливом Сан-Бернардино, она уничтожила бы в Лейте вражеский флот вторжения. Но ее успех в немалой степени зависел от Нисимуры, который должен был идти в район высадки с юга, проливом Суригао, благодаря чему и произошел последний в морской истории бой линкоров.
Империя наносит ответный удар
Начав операцию, японцы быстро убедились, что все идет не по плану. Американские подлодки встретили эскадру Куриты еще на подходе к Лейте, торпедировав 23 октября три японских крейсера. На следующий день в море Сибуян на нее обрушились самолеты с авианосцев Хелси, который обнаружил Куриту раньше, чем Одзаву. Хотя последний намеренно привлекал к себе внимание, нарушая радиомолчание сообщениями, разведка ВМС США по какой-то причине не смогла их перехватить.
Первым авиаударом были повреждены линкоры «Нагато», «Ямато» и «Мусаси». Затем летчики Хелси сосредоточили свое внимание только на последнем. К вечеру, получив от них не меньше 17 бомб и 19 торпед, «Мусаси» затонул. Избиение и потеря суперлинкора стали серьезным психологическим ударом для Куриты и его моряков. В итоге японская эскадра изменила курс.
Маневр японцев убедил Хелси, что силы Куриты разбиты и отступают. После этого он направил свои авианосцы и линкоры против наконец-то замеченного Одзавы, что привело к бою у мыса Энганьо 25 октября. Но это было ошибкой, так как вечером 24-го Курита продолжил движение к Лейте. В это же время к проливу Суригао шли корабли Нисимуры и Симы.
Последний бой линкоров
Силы Нисимуры состояли из старых линкоров «Фусо» и «Ямасиро», крейсера «Могами» и четырех эсминцев. В отряд Симы входили три крейсера и эсминцы. Любопытно, что оба японских адмирала знали о присутствии друг друга, но не координировали свои действия. Если Нисимура получил от Куриты четкий приказ идти к Лейте через Суригао, то приказы, которые получил Сима, были настолько расплывчатыми и противоречивыми, что он даже не знал, что ему делать, и в итоге решил самостоятельно направиться в тот же пролив.
Нужно отметить, что радиоразведка ВМС США не знала, что с юга к Лейте идут японские линкоры, так как приказ на эту задачу был вручен Нисимуре лично в руки, а не передан по радио. Японцы были обнаружены лишь 24 октября авиаразведкой.
Затем по ним был нанесен авиаудар, но в этом случае американские пилоты не добились таких результатов, как с Куритой. Старые корабли Нисимуры получили повреждения, особо не повлиявшие на их боеспособность.
Весть о том, что к Суригао идут японцы, переполошила американцев, тем более что авиаразведка ошибочно доложила не о двух, а о четырех вражеских линкорах на юге. Кинкейд решил блокировать северный выход из Суригао, чтобы не дать им прорваться в Лейте. Он поручил эту задачу адмиралу Олдендорфу, командовавшему линкорами Седьмого флота.
По плану Олдендорфа, бой с японцами в Суригао состоял из нескольких фаз. После входа в пролив их сначала бы атаковали торпедные катера, затем эсминцы и уже на выходе из него Нисимуру должны были встретить линкоры и крейсеры США.
Таким образом, японским кораблям предстоял путь в 50 миль под практически непрерывным огневым воздействием.
Перед полуночью 24 октября корабли Нисимуры подошли к южному входу в пролив, где они были атакованы торпедными катерами. Но последним не удалось нанести им ущерб, так как в течение трех часов японцы успешно отбили все атаки катерников.
Удача изменила Нисимуре, когда в 3:00 его атаковали эсминцы США. Усвоив уроки предыдущих боев, американцы не открывали огонь из орудий до тех пор, пока торпеды не были выпущены. В результате их атака стала внезапной и смертоносной.
Флагман Нисимуры линкор «Ямасиро» получил только одну торпеду. Но однотипному с ним «Фусо» повезло меньше. Получив две торпеды, он вывалился из строя, но Нисимура так и не понял, что тот больше не следует за «Ямасиро».
Спустя полчаса «Фусо» перевернулся и затонул. Большинство моряков из его экипажа погибли на поверхности в пламени разлившегося по воде топлива. Хуже всего пришлось японским эсминцам. Американцы торпедировали три из них, уничтожив один и тяжело повредив еще два. Таким образом, двигаться дальше смогли «Ямасиро», «Могами» и уцелевший эсминец «Сигурэ».
В 3:30 эсминцы США снова атаковали. Им удалось вторично торпедировать «Ямасиро». Линкор на короткое время потерял ход, но вскоре сумел развить скорость до 18 узлов и продолжил движение к выходу из пролива, отбивая атаки эсминцев вместе с «Могами». Наконец на их пути возникла эскадра Олдендорфа.
Американские крейсеры и линкоры вступили в бой в 3:51. Всего за несколько минут «Ямасиро» и «Могами» подверглись многократному артиллерийскому обстрелу. Но, несмотря на это, они продолжали наступать, ведя ответный огонь.
Американские линкоры стояли в линию поперек пролива и курса Нисимуры, образуя знаменитую «палочку над Т» – строй адмирала Того в Цусимском сражении. Но метко стреляли из них лишь те, кто имел новые радары. Один из них, «Западная Вирджиния», первым же залпом поразил «Ямасиро». Японский линкор выдержал обстрел. Лишь в 4:09, когда орудия американцев смолкли, он лег на обратный курс, объятый пламенем. Но спустя две минуты «Ямасиро» был торпедирован эсминцем «Ньюкомб», после чего перевернулся и затонул. Из его экипажа выжило лишь 10 человек.
Когда сражение в Суригао достигло своего апогея, крейсеры и эсминцы Симы уже вошли в пролив. Они проходили мимо горящих и тонущих японских кораблей, ворвавшись в район боя на очень высокой скорости в условиях сильно ограниченной видимости.
Вдруг в 4:20 перед крейсером «Начи» из дыма вынырнул избитый «Могами», переживший вражеский обстрел и шедший обратно. Крейсеры столкнулись, оба получив повреждения. После этого Сима развернул свои корабли обратно. Он понял, что силы Нисимуры уничтожены и теперь то же самое ожидает его отряд. Выпустив в сторону американцев рой торпед, японцы ушли на юг.
Итог боя в проливе Суригао был следующим. Из кораблей Нисимуры уцелел лишь эсминец «Сигурэ», так как после выхода из пролива «Могами» был поврежден авиацией США и затем затоплен самими японцами. Американцы потеряли торпедный катер. Кроме того, несколько их катеров и эсминец «Альберт У. Грант» были повреждены артиллерийским огнем. Правда, последний больше пострадал от обстрела своими же крейсерами, чем от японских снарядов. Таким образом, ВМС США одержали полную и убедительную победу.
Впрочем, победа в Суригао чуть не обернулась для флота США поражением в Лейте. Пока Хелси атаковал Одзаву, а Олдендорф бил Нисимуру, утром 25 октября Курита снова пошел в атаку. В результате разгорелось новое сражение, в котором по иронии судьбы уже американским кораблям пришлось жертвовать собой, чтобы остановить японские линкоры у острова Самар.
Линкоры-камикадзе
Любопытно, что многие источники описывают Нисимуру как человека, попавшего в американскую ловушку. Его часто характеризуют как неумелого, безрассудного или обманутого адмирала, который думал, что никакие американские корабли его не ждут. На самом же деле японский адмирал прекрасно понимал, с чем ему приходится иметь дело, благодаря своим бортовым самолетам-разведчикам.
Также Нисисмура знал, что он выполняет жертвенную миссию, описанную в японских источниках как «специальная атака» (та же терминология использовалась для обозначения самолетов-камикадзе). Его задача состояла в том, чтобы любой ценой оттянуть линкоры США на южную сторону залива Лейте для расчистки пути эскадре Куриты на севере. Поэтому, даже когда Нисимура узнал, что Курита был задержан авиаударами ВМС США в море Сибуян 24 октября, он счел своим долгом продолжать выполнять самоубийственное задание.