О чем рассказала ученым «звезда-зомби», выжившая при термоядерном взрыве

Институт науки и технологий Австрии опубликовал отчет об изучении остатка сверхновой - взрыв этой звезды, которую астрономы сравнивают с "зомби", наблюдался с Земли в далеком 1181 году.

© Российская Газета

Свои выводы ученые опубликовали на страницах журнала The Astrophysical Journal Letters, а краткая версия отчета представлена на ресурсе Phys.org.

Исследователи изучили сверхновую, расположенную около созвездия Кассиопеи. Ее взрыв наблюдался с Земли около 900 лет назад и был описан во многих исторических источниках, в том числе китайских и японских манускриптах. Яркое свечение наблюдатели с Земли видели на протяжении шести месяцев.

Сейчас сверхновая известна под названием SN 1181. Ее нашел в 2013 году астроном-любитель, а официально ее существование было подтверждено только в 2021 году, причем астрономы тогда ориентировались именно по данным древних манускриптов.

Остаток сверхновой находится в туманности Pa 30, причем авторы исследования подчеркивают, что эта туманность не является типичным остатком сверхновой. Как говорят сами астрономы, они были крайне заинтригованы, обнаружив выжившую "звезду-зомби" в центре туманности. И это явление они описывают как "остаток внутри остатка".

"Считается, что сверхновая родилась, когда произошел термоядерный взрыв, спровоцированный плотной мертвой звездой, называемой белым карликом, - пишут исследователи. - Обычно белый карлик полностью уничтожается при таком типе взрыва, но в данном случае часть звезды выжила, оставив после себя своего рода "звезду-зомби". Этот тип частичного взрыва называется сверхновой типа Iax".

Еще больше заинтриговало ученых то, что при помощи передовой цифровой камеры Keck Cosmic Web Imager, установленной в обсерватории Кека, им удалось заснять очень странное явление - поразительнее нити, которые вырываются из "зомби-звезды". Из-за этих нитей звезда похожа на одуванчик. Наблюдения показали, что материал в нитях перемещается с баллистической скоростью около 1000 километров в секунду.

"Это означает, что выброшенный материал не замедлился и не ускорился с момента взрыва, - объясняют исследователи. - Таким образом, на основе измеренных скоростей, взгляд назад во времени позволил нам определить момент взрыва почти точно - он произошел в 1181 году".

Помимо нитей в форме одуванчика и их баллистического расширения, ученых удивила общая форма "звезды-зомби" - она оказалась весьма необычной, а выброс материала оказался аномально асимметричным.