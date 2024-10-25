Физкультурные парады на Красной площади: зачем их проводила

В Советском Союзе большой популярностью у граждан пользовались парады физкультурников. Они проходили во всех городах, но самый масштабный – на Красной площади.

У всех на глазах

Самый первый физкультурный парад состоялся 25 мая 1919 года. Его участниками стали отряды Всеобуча, то есть те, кто уже прошёл обязательную военную подготовку.

До 1939 года подобные мероприятия проводились нерегулярно и приурочивались к другим крупным событиям и датам. Парадами физкультурников отмечались принятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, юбилей революции, создание советской Конституции.

Но даже несмотря на такую хаотичность, парады физкультурников становились с каждым разом всё многочисленнее и многочисленнее. Если в 1924 году в физкультурных мероприятиях приняли участие 18 тысяч человек, то в 1930 уже 80 тысяч.

Так как большевики уделяли таким шествиям большое внимание, то к их организации привлекались ведущие специалисты: сценаристы, режиссёры, художники, декораторы, композиторы.

Парады преследовали не только развлекательную цель, но и пропагандистскую. Власти планировали таким образом прививать гражданам любовь к здоровому образу жизни и занятию спортом. Безусловно, с подтянутых и стройных участников шествия хотелось брать пример.

О спорт, ты – мир!

Шествия не были разовыми акциями. В промежутках между парадами напоминаем о прошедшем событии служили календари, почтовые открытки и марки, агитационные плакаты, на которых изображались физкультурники.

Кроме того, в учебных заведениях появились уроки физкультуры, в 1923 году организовали первое всесоюзное физкультурно-спортивное общество «Динамо», а в 1931 году утвердили проект комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Руководители государства старались сделать всё возможное для того, чтобы о парадах физкультурников узнали и за границей. Так требовалось указать потенциальному противнику на возможности рядовых граждан СССР. Через некоторое время завуалированная цель перестала быть таковой. Спортсмены проходили по Красной площади под лозунгами «Физкультурники – могучий резерв Красной Армии и Военно-морского флота!», «Готовим будущих героев» и другими. А в 1941 году воодушевлённые участники шествия сразу после мероприятия отправились на фронт, что привело в бешенство Адольфа Гитлера. Добиться такого единодушия и подъëма духа ему в Германии так и не удалось.