История кирхи Мелькемена

В нашем проекте «Прусские древности» мы продолжаем продвигаться на восток Калининградской области. Ранее мы с вами побывали в Ольховатке-Вальтеркемене, затем отправились чуть восточнее — в Чистые Пруды-Толльмингкемен, в котором сохраняется кирха и пасторский дом, выстроенные основателем современной литовской литературы Кристионасом Донелайтисом, а сегодня мы отправимся еще восточнее — в поселок Калинино, где кирха была заложена не менее известным и гораздо более знатным персонажем.

Итак, Мелькемен или Калинино. Было, кстати, и третье название — как это водится в Восточной Пруссии, в 1938 году все балтийские и прусские названия или совсем заменили на германские, или германизировали. Само балтское название говорит о том, что в местности, которая называлась Мелькемен (точнее — Mylkeym с 1539 года, потом трансформировалось в Mehlkehmen) было много черники/голубики или растений с голубоватыми листьями.

Приход в Мелькемене известен с 1692 года, и основан он был весьма известной личностью — уроженцем Калининграда курфюрстом Бранденбурга Фридрихом III, будущим королем Пруссии Фридрихом I, любителем роскоши и Франции (в скобках отметим, что этот вельможа, помимо прихода в Мелькемене, став королем, основал много чего еще. Например — Королевскую Прусскую Академию наук. И прусским королем он короновался тоже на «своей» территории — в Кенигсбергском замке).

Мелькемен же продолжал оставаться небольшим поселением, каким он останется и поныне. Мы знаем, что в 1885 году в Мелькемене проживало 711 человек, в 1910 году — 670 человек, в 1939 году — 1075 человек. В Первую мировую за это село сражались русские и немецкие войска, в 1938 году Мелькемен стал Биркенмюле, 19 октября 1944 года воины 18-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Георгия Петровича Исакова овладели населенным пунктом. Так Биркенмюле стал советским, а с 1947 года его переименовали в Калинино.

Но давайте вернемся к кирхе. При Фридрихе III приход имел деревянную кирху, нынешнее здание заложено в 1699 году, окончено в 1706 году.

Традиционно дадим слово покойному Анатолию Бахтину, который, наверное, больше всех сделал для популяризации и изучения архитектурного наследия области:

«Новая евангелическая кирха из-за недостатка средств строилась семь лет (1699–1706 гг.). Построена из валунов и кирпичей со сглаженными углами. Размеры 30 х 13,8 м. Башня была высотой 30 м со ступенчатыми круглоарочными проёмами окон. Флюгер на башне с датой 1705 г. Здание имело прямоугольные окна, и только верх слегка закруглен. Внутри имелись плоские деревянные с росписью потолки.

В ризнице находилось распятие. Два оловянных алтарных светильника на ножках из трех шаров, латунная купель. Орган 1846 г. Колокола 1766 и 1827 гг. В 1929 г. был сделан ремонт».

Кирхе повезло в обе войны: боевые действия ее не тронули. Однако после войны, как многие и многие памятники Пруссии, она не привлекала внимания как объект культурного наследия и долгое время вообще не использовалась.

Затем саму кирху переоборудовали под склад, заделав окна, а башню, у которой обвалилась кровля — под водонапорную башню.

Только в 2007 году постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 кирха стала объектом культурного наследия регионального значения, что, увы, не уберегло ее от дальнейшего разрушения, как и передача ее в 2010 году в собственность Русской православной церкви (де-юре кирха — это Казанская церковь, так она и отмечена на картах). Еще в 2010-х у башни была крыша, но в 2019 году она рухнула. На 2024 год ситуация не изменилась.