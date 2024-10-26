«Ленин пришел в бешенство». Чем Сталин так разозлил вождя революции

Характер взаимоотношений Сталина и Ленина был непростым и неоднозначным – вождь большевиков ценил Иосифа Виссарионовича за деловые качества и вместе с этим осуждал за эгоцентризм.

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Пожалуй, никто из ближайшего политического окружения Ленина не может соперничать со Сталиным в плане влияния на Владимира Ильича – именно конфликт с Кобой в конечном итоге способствовал ухудшению здоровья вождя и ускорил его смерть.

Соратники по партии

Познакомились Сталин и Ленин в декабре 1905 года в Финляндии на первой конференции РСДРП. Оба были к тому времени опытными революционерами. После того как свершилась Февральская революция, Сталин некоторое время руководил ЦК РСДРП (Ленин еще не вернулся из эмиграции), активно выступал за свержение Временного правительства.

После победы в Октябрьской революции Сталин – член возглавляемого Лениным Совнаркома. Постепенно он становится одним из нескольких ключевых политических персонажей, входивших в ближайшее окружение нового руководителя страны. Он участник внутрипартийной борьбы с Каменевым, Зиновьевым и Троцким, к которым у Ленина тоже были непростые отношения.

До 20-х годов Ленин и Сталин открыто не конфликтовали – и Владимир Ильич, и Иосиф Виссарионович были достаточно скрытными людьми.

Почему поссорились Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович?

Не секрет, что Ленин всегда ценил Сталина как работника, считал его человеком слова. Начиная с 1920 года у Владимира Ильича ухудшилось здоровье. Опасаясь за свое состояние, Ленин именно Сталина попросил «в случае чего» достать и передать яд – вождь был убежден, что на Сталина в этом плане можно положиться.

Как пишет сестра Владимира Ильича М. И. Ульянова, некоторые признаки недовольства поведением Сталина у Ленина к тому времени уже были, в разговорах с близкими родственниками вождь называл Кобу неумным. Однако при осложнении болезни Ленина именно Сталин бывал у него чаще других соратников по партии.

В декабре 1922 года произошел инцидент, который коренным образом и навсегда изменил отношение Ленина к Сталину как к человеку.

Болевшего Ленина ограждали от политической информации, чтобы любые переживания не усугубили его самочувствие. Куратор процесса лечения вождя И. В. Сталин узнал о том, что жена Ленина Н. К. Крупская все-таки ведет с мужем беседы на политические темы. В порыве гнева Сталин грубо отчитал Крупскую по телефону, не стесняясь в выражениях.

Крупская тяжело переживала тот разговор. М. И. Ульянова вспоминает, что Надежда Константиновна выла и каталась по полу. Эта история с опозданием, но все же дошла до Ленина. Придя в бешенство, Ильич письменно попросил Сталина извиниться, в противном случае грозил разорвать с ним отношения. Сталин тогда извинился, недоумевая по поводу того, что проблеме придана слишком большая значимость.

Завещание Ленина

Спустя несколько дней после этого конфликта Ленин продиктовал знаменитое «Письмо к съезду», которое еще называют политическим завещанием Владимира Ильича. Одним из пунктов обращения было пожелание сместить Сталина с поста генсека партии, потому что Иосиф Виссарионович к тому времени сосредоточил в своих руках необъятную власть, и не факт, что он сможет ей распорядиться как следует. Ленин также упрекал Сталина в грубости.

Это была последняя попытка ослабить позицию Сталина, предпринятая Лениным, и успехом она не увенчалась: письмо зачитали на съезде РКП(б) в мае 1924 года, но за отставку Сталина большинство не проголосовало.