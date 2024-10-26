Почему русские боролись с Золотой Ордой целое столетие

Эпоха Ига оставила глубокий след в русской истории: характер власти, экономический уклад и мироощущение народа во многом было сформировано за долгие годы монгольского владычества. Именно в ходе борьбы с Золотой Ордой из разрозненных княжеств начало складываться единое московское государство.

© РИА Новости

Не поднимая головы

1242 год, когда монгольский завоеватель Батый, сын Джучи, утвердился на Волге, принято считать началом Золотой Орды, а значит, и зависимости Руси от неё. Последствия нашествия были тяжёлыми: крупнейшие города, такие как Владимир, Рязань, Чернигов, Киев лежали в руинах.

Большой урон был нанесён городскому населению и крестьянам, многие из которых погибли или были угнаны в рабство. Лучше всего условия, в которых оказались русские княжества, иллюстрирует один факт: в течение полувека здесь не появилось ни одной новой каменной церкви, да и та была построена в 1292 году в Новгороде, не затронутом нашествием.

Разрушения от нашествия дополнялись экономической эксплуатацией: русские княжества обязаны были платить «выход», дань, которая легла на плечи населения. Многие талантливые мастера-оружейники, каменщики, ювелиры были угнаны в Орду, что ещё более подорвало возможности восстановления.

Батыю удалось добиться и политического контроля над русскими землями: именно монгольский хан определял, кто из князей будет считаться старшим, выдавая наиболее лояльной или удобной кандидатуре ярлык на великое княжение.

Первым, кто отправился в Орду «испрашивать» у Батыя владимирский престол, был отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович. Таким образом, ханы получили действенный способ влиять на управление княжествами, подкрепляя свой авторитет карательными походами и выступая при необходимости в поддержку своих русских ставленников.

В этих условиях масштабное противостояние Золотой Орде было невозможно. Большинство князей (за исключением наиболее гордых и недальновидных) предпочитали отправиться на поклон в Сарай и использовать хана в своих узких интересах.

В то же время народ воспринимал нашествие и владычество «безбожных татар» как «кару за грехи». Более того, с завоевателями и их чиновничьим аппаратом (перенятым у Китайской империи) народ соприкасался лишь в короткий период сбора дани или «числа», то есть переписи.

Восстания носили явно стихийный характер и не могли стать массовыми. Более того, антимонгольские выступления нередко становились поводом для передела власти в княжествах, когда против князя, поддержавшего восставших, обращали оружие его местные оппоненты, призывая на Русь карательные монгольские отряды.

Дальновидные князья

Примером такого передела служит Александр Ярославич Невский, который при помощи Неврюевой рати сместил с великокняжеского престола своего брата Андрея Ярославича, поддержавшего восставший народ. Александр, в отличие от своего брата, ясно понимал тщетность сопротивления огромной силе, которую являла собой Золотая Орда, и предпочитал сопротивлению сотрудничество.

Подобной политики придерживались и правители небольшого Московского княжества, которое в начале XIV века начало набирать силы, пользуясь расположением ханов. Юрий Данилович стал первым московским князем, использовавшим монголов для получения великокняжеского ярлыка: он даже был женат на сестре жестокого хана Узбека Кончаке.

Не менее искусно использовал «ресурс» завоевателей брат Юрия, Иван Калита. Он обеспечил исправный сбор ордынского выхода, благодаря чему удалось сохранить часть средств на укрепления княжества. Именно Калита помог монголам подавить крупное восстание в Твери в 1327 году. Поражение главного соперника означало, что Москва теперь претендует на статус нового центра русских княжеств.

Всего этого удалось добиться благодаря сознательному отказу от сопротивления. Историк Сергей Михайлович Соловьёв видит в Калите дальновидного стратега, собиравшего и укреплявшего силы княжеств для будущего противостояния Орде.

Против этой точки зрения высказывался Василий Осипович Ключевский, утверждая, что Калита преследовал свои узкие интересы князя-вотчинника, не заботясь о возможности будущего противостояния.

Начало борьбы

Так или иначе, настоящую борьбу против Золотой Орды начал только внук Ивана Калиты, Дмитрий Иванович Донской. На момент открытого выступления против монгольского владычества в самой Орде центральная власть ослабла: Сарай вступил в «великую замятню», эпоху, в ходе которой ханы часто сменяли друг друга, не успевая контролировать русские земли.

Более того, за 140 лет, прошедших с момента нашествия успело смениться несколько поколений, не знавших ужасов «божьей кары». Политика таких князей, как Калита, подарила русским землям долгожданный мир, который в летописях получил имя «великой тишины». Из этой тишины родилась буря, положившая конец монгольскому владычеству.

Дмитрий Иванович смог разбить рати Мамая на реке Воже (1378) и Куликовом поле (1380). Хотя после взятия Москвы Тохтамышем выплату дани пришлось возобновить, Орда больше не воспринималась как данность и кара, но как противник, с которым можно и нужно было воевать.

Для этой борьбы теперь имелись более значительные средства: за период мира Москва сумела нарастить мощь, свадьбами, завещаниями, монетой и мечом присоединяя новые и новые княжества. Теперь у Ордынских ханов не было возможности повторить разрушительные набеги 1240-ых, да и у них самих было достаточно проблем. В XV веке некогда единый «Улус Джучи», распался на несколько отдельных ханств.

У наследницы Золотой Орды, Орды Большой, уже недоставало сил для борьбы с централизованным Московским государством. Финальным аккордом борьбы с монголами стало Стояние на Угре, окончившееся в ноябре 1480 года.

Таким образом, бегство хана Большой Орды Ахмата от реки Угры можно считать концом борьбы Руси против Орды. Так как масштабное сопротивление завоевателям началось только в 1377-1378 годах, всего оно продолжалось чуть более 100 лет.