Cколько американских президентов «убило» проклятье индейца

Каждому народу присущи свои традиции, тайны и легенды. В Америке одной из таких легенд, которая дожила до нашего времени, стало таинственное проклятие Текумсе. На протяжении долгих лет это проклятие забирало жизни у президентов.

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А началось все с того, что один из умирающих вождей индейского племени на смертном одре произнес страшное проклятие. Если верить в его силу, то каждый глава государства, избранный в год, делящийся без остатка на 20, погибает.

С чего начался конфликт

Известно, что в США между колонистами и племенами индейцев жесточайшая борьба за территории велась, начиная с XVII века. Наивные вожди верили «белым», заключали договора о мире и надеялись на добрососедство. Со стороны колонистов эти обещания не только не выполнялись, но и влекли за собой жестокие методы расправы. Так, по преданию, история относит нас к 1811 году. Между великим вождем племени Текумсе и действующим губернатором Гаррисоном произошел очередной конфликт. Власти тогда предложили племени выкуп за земли. Индейцы не согласились с этим предложением, что стало причиной начала жесточайших сражений, которые впоследствии переросли в так называемую войну Текумсе. В этой войне индейцы потерпели поражение. Умирая, великий вождь произнес страшное проклятие, с которого действительно началась череда смертей.

Проклятие в действии – верить или нет?

Первым в цепочке этого проклятия стал сам Гаррисон, который и был причиной конфликта. Губернатор Индианы в 1840 году был избран на пост президента. Ровно через месяц после вступления на пост главы государства он скончался от простудного заболевания. Было это совпадением или проклятие вступило в действие – судить сложно. Но именно с Гаррисона пошла цепочка загадочных смертей, которые во многом связывали с проклятием Текумсе.

Следующим в списке стал Авраам Линкольн. Дата его избрания в президенты как раз подходила под контекст предания. Став в 1860 году президентом, Линкольн погиб в 1865 году от огнестрельного ранения. Гарфилд был следующим – в 1880 году он занял пост главы государства и уже через год также трагически погиб от пули. В возрасте 25 лет от огнестрельного ранения скончался и Уильям Мак-Кинли. Следующим стал Уоррен Гардинг, избранный президентом в 1920 году. За ним из жизни трагически ушел Франклин Рузвельт. Седьмым в этой цепочке стал Джон Кеннеди. Его смерть была одной из самых странных. Впоследствии все эти смерти многие связали со страшным проклятием.

Самым интересным фактом стало то, что по преданию проклятие действует до седьмого колена. Если отследить всю цепочку странных смертей, можно установить, что эту закономерность нарушил Рональд Рейган, избранный в 1980 году. Он выжил после покушения и в 1989 году благополучно сдал свои полномочия.

Если верить ученым, которые найдут научное объяснение в любой даже самой странной ситуации, то никакого проклятия не существовало. И все эти события можно считать всего лишь зловещим совпадением. Но такая пугающая закономерность в череде трагических смертей даже самого отъявленного скептика заставляет задуматься.