Были ли Сталин и Жуков врагами

В настоящее время много исследований посвящено взаимоотношениям Иосифа Сталина и Георгия Жукова. Авторы некоторых из них уверяют, что прославленный военачальник был врагом вождя народов и даже подстроил поражения советских войск в начале Великой Отечественной войны. Таким образом он якобы надеялся подорвать авторитет главы государства и осуществить переворот. А как было на самом деле?

Успехи и поражения

До войны послужной список Жукова был не очень большим. Так, летом 1939 года он командовал операцией против японцев на Халхин-Голе, а в январе 1941 года стал начальником Генерального штаба.

С этого момента начинается карьерный рост Георгия Константиновича. В августе 1942 года Иосиф Виссарионович назначил его своим первым заместителем на постах как Верховного Главнокомандующего, так и наркома обороны. Это означало, что в случае гибели Сталина его место автоматически занимал Жуков.

Но до окончания кровопролитного конфликта с фашистскими захватчиками военный никакой весомой политической роли не играл. Изменения последовали в 1946 году. Неожиданно Сталин снял Жукова с поста командующего группой советских войск в Германии и назначил на должность главкома сухопутных сил в ранге заместителя министра вооружённых сил СССР. Спустя несколько месяцев вождь народов перевёл Жукова в Москву. Современники были уверены – готовится арест прославленного маршала.

Игра на опережение

На заседании Высшего военного совета 1 июня 1946 года отмечалось – Жуков ведёт разговоры против Сталина и собирает вокруг себя группу единомышленников. После такого стало очевидно – Георгию Константиновичу придётся непросто. Но глава государства принял другое решение. Он прекрасно понимал, что в любой момент может начаться война с США, а поэтому талант Жукова как полководца ещё может пригодиться. Нужно лишь отвадить военного от политических игр. Для этого Жукова отправили командовать Одесским военным округом, а позже – Уральским в Свердловск. Данные должности, по мнению Сталина, могли помешать Жукову даже при большом желании совершить военный переворот.

Вновь доверять военачальнику вождь народов начал после 1950 года, когда в рамках «Ленинградского дела» расстреляли заговорщиков из числа военных. Маршал был избран в Верховный Совет СССР и стал кандидатом в члены ЦК КПСС. Можно прийти к выводу, что если Жуков и питал по отношению к Сталину неприязнь, то никаким образом это не проявлял. Доказательства стремления осуществить переворот со стороны маршала не обнаружены до сих пор, а поэтому утверждения о том, что Жуков и Сталин были врагами – не более чем миф. Хотя не исключено и то, что история чего-то не знает…