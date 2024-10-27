У женщины на фреске в Сикстинской капелле разглядели рак груди

Рак груди разглядели у женщины на фреске в Сикстинской капелле
У одной из обнаженных женщин на фреске Микеланджело из Сикстинской капеллы («Всемирный потоп») исследователи разглядели признаки онкологического заболевания. Левая грудь женщины опущена, а на правой можно заметить деформацию кожи и соска. По мнению международной группы ученых, женщина страдала от рака груди.
Вероятнее всего, художник сознательно изобразил женщину таким образом. Специалисты утверждают, что это связано с символическим значением неизбежной смерти, как выражено в Книге Бытия. Кроме того, грудь как символ материнства и женственности всегда имела большое значение в художественных представлениях разных культур и эпох.
«Изображение вероятного рака груди связано с концепцией бренности жизни и имеет значение наказания. Женщина указывает на землю указательным пальцем правой руки (сторона, где она поднимает и обнажает грудь). Этот жест может относиться к Бытию 3,19: «... ибо прах ты и в прах возвратишься». И ее неизлечимая болезнь, и жест неразделимы и иллюстрируют смертность из-за наказания», – говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Breast.
Ранее листок с рисунком Микеланджело был продан с аукциона за 201 600 долларов. Эта сумма в 33 раза превысила его ориентировочную стоимость. На маленьком клочке бумаги рукой художника был изображен кусок мрамора с надписью по-английски «simile» («похожий»). Сообщается, что Микеланджело создал данное изображение в ходе работы над потолком Сикстинской капеллы.
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