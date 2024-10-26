Нищие сообщества на Руси: главные тайны низших русских каст

Нищие в России всегда были отдельным классом. Идти по Руси было не зазорным делом, а особой практикой. Нищие собирались в артели, живущие по своим законам, и даже меняли общество.

Калики

Из всех нищих сообществ калики, пожалуй, самое известное. Он них мы узнаем с детства, из былин об Илье Муромце. Именно калики-перехожие смогли пробудить Илью Муромца и наставить его на путь подвигов. Существует две версии происхождения названия "калики". Первая - от названия подвязных сандалий "калиг", в которых паломники отправлялись в Святую Землю. Вторая версия - от слова "калека", так как среди русского нищенства существовали целые общины, которые привлекали в свои ряды и даже выкупали у крестьян детей-инвалидов, которые для крестьянского труда были непригодны, но были полезны для привлечения милостыни и податей.

Калики-перехожие, паломники, вернувшиеся со Святой Земли, пользовались в русском обществе законным уважением. Многие из них уже не возвращались к оседлому образу жизни и жили одной милостыней. Их пускали во все дворы, щедро одаривали. Считалось, что молитва калики обладает особой силой. Калики-перехожие также выступали распространителями нравственных и духовных установок, они слагали и читали духовные стихи. Поскольку калики не придерживались оседлого образа жизни, то они часто были единственным источником новостей.

Богомолы и могильщики

Богомолы и могильщики - две разновидности нищих христорадников. Встретить этих нищих можно и сегодня. Богомолы живут милостыней, которую собирают у церквей во время христианских праздников, могильщики - милостыней, которую они собирают во время похоронных процессий. Каждая нищенская артель тщательно оберегает свою территорию от проникновения в нее сторонних людей. Среди богомолов распределяется не только место сбора милостыни, но и время. Человек, просящий милостыню в обедню, должен уступать место на время всенощной. Нарушение внутреннего распорядка строго карается.

Артели богомолов и могильщиков состояли из профессиональных нищих, они не обращались в ночлежные дома и, как правило, снимали квартиры. Многие из них зарабатывали серьезные суммы и даже начинали заниматься ростовщичеством, оставляя после себя солидное наследство.

Калуны

Нищие на Руси - это не всегда люди без дома и крова. Было распространено в России и нищенство крестьянское, когда крестьяне, по разным причинам лишенные возможности жить своим трудом и ремеслом, отправлялись собирать подать. Таких крестьян называли калунами. Калуны путешествовали очень далеко. Одни ехали в богатые Самарскую и Саратовскую губернии и даже в Сибирь, другие - на Украину и в Бессарабию. Некоторые направлялись на запад, где их можно было встретить в обеих столицах. При сборе пожертвований они брали все, что им подавали, но просьбы свои соотносили с особенностями местности: в волжских губерниях, богатых хлебом, они просили рожь и пшеницу, а в Приуралье и в Перми - холст. Выезды происходили в определенные периоды.

Первый начинался после уборки хлеба. Первыми выезжали женщины и дети, а мужчины опаздывали, поскольку работы на их больших маслобойнях заканчивались только к зиме. Первая поездка завершалась поздней осенью.Второй выезд калунов предпринимался в начале зимы и заканчивался ко второй неделе Великого поста, а третий выезд продолжался с третьей недели Великого поста до Троицы. Необходимо отметить, что калунские деревни отличались от соседних богатством и зажиточностью. У каждого крестьянина был надел черноземной земли, хороший скот и крепкая изба. Калуны вместе с нищими выезжали в путь в особых повозках, которым они специально придавали убогий вид. У калуна имелся набор костюмов для разыгрывания разных нищенских ролей: солдатская шинель, дырявый кафтан и монашеская ряса. Вечером нищие отдавали калуну выручку в указанном размере. Умение «калить» передавалось из поколения в поколение, благодаря чему у подрастающей «смены» культивировались необходимые для этой «профессии» качества.

Иерусалимцы

Иерусалимцев также называли горбачами. Это были странники, которые всегда носили черные одежды и просили милостыню "на Святое дело". Их отличие от богомолов заключалось в том, что они не брали мелких сумм, предпочитая иметь дело с купцами и зажиточными людьми. Отличала иерусалимцев и мотивация милостыни, они могли просить на паломничество в Святую Землю, на свечку для Киево-Печерской лавры, могли продать за крупную сумму горстку "землицы Иорданской".

Иерусалимцы были почетными гостями во многих домах. Они отличались высокой образованностью и хорошей осведомленностью во многих вопросах, зарекомендовали себя как хорошие рассказчики, от которых можно было узнать последние новости.

Погорельцы

Пожары были настоящим бичом деревянной Руси, поэтому не могло не возникнуть такой категории нищих, как погорельцы. Очень многие крестьяне пошли по миру из-за того, что их дома и хозяйство оказались съедены огнем, однако не все из них шли "в погорельцы". Многие так называемые "погорельцы"таковыми не были, это была просто очень доходная стратегия собирания милостыни.

Просили погорельцы целыми семьями, но это не всегда были настоящие семьи. Мужчина мог нанять за плату женщину с детьми, а сам изображал убитого горем хозяина. Часто случалось такое, что староста нищих, прознав о пожаре в ближайшем селе, собирал нищих, выправлял фальшивые документы и целая ватага нищих шла по дворам, прикидываясь жертвами пожара.

Босяки

Босяками изначально называли портовых грузчиков. Происхождение названия связано с тем, что во время отдыха или сна они наносили себе на пятки мелом расценку за свой труд. Если она устраивала клиента, то он будил грузчика. За босяками было также закреплено прозвище "амбалы", поэтому они очень не любили, когда разбудивший их клиент начинал торговаться. Босяки - люди вольные, портов много, жадный заказчик мог и по лбу получить. Босяки, как правило, были условно закреплены за своим портом и ревностно оберегали свое место. Часто это был временный источник дохода. Так, Иван Поддубный, пошел на заработки, устроившись портовым грузчиком, чтобы очаровать любимую девушку. Ставка наемных грузчиков была выше, чем босяков.

Золотая рота

Золоторотцы - так называли в XIX и начале XX века опустившихся людей, деклассированные элементы общества. Поначалу такое название получили арестантские роты, но позже значение расширилось. "Золотой ротой" также называли верхушку преступного мира.

В общем значении "золоторотцы" - это люди, живущие на нетрудовые доходы, низшие слои населения. В пьесе Горького "На дне" есть следующий диалог: Пепел. Живут же люди… Клещ. Эти? Какие они люди? Рвань, золотая рота…

Отношение к "золотой роте" было скорее презрительное. Старое нищенство, уважаемое и почитаемое, распадалось, уходило в прошлое.