Почему русские боятся отмечать 40 лет

Русские – единственный народ на Свете, который не отмечает сороковой день рождения. Почему?

Негативное число

Некоторые комментаторы объясняют это суеверие тем, что число 40 имеет очень много негативных ассоциаций. 40 дней длился Всемирный потоп. 40 дней, согласно православной традиции, душа скитается по Земле перед тем, как отправится в рай или ад. 40 лет пророк Моисей водил по пустыне еврейский народ, пока не привел их на землю обетованную. Последний эпизод, кстати, вполне себе позитивный.

Изобильная версия

Слово «сорок» попало в русский из польского языка, и означало конкретно связку меховых шкурок. Затем в русской языковой стихии это слово означало некое абстрактное множество («сороконожка», «сорок сороков») и изобилие. Вероятно, суеверие возникло как защитная форма, чтобы не привлечь зло или сглаз в самый «изобильный» год жизни.

Мученическая версия

В православной Руси особо чтили Сорок Севастийских мучеников, воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру. День их памяти был одним из самых чтимым православных праздников и даже получил в народе неформальное название «Сороки». Вероятно, из-за этого число 40 приобрело в русской традиции определенный «мученический» подтекст.