Города в горах Узбекистана изменили представление о Шелковом пути

Археологи нашли два затерянных города в горах Узбекистана, которые были важными узлами на древнем Шелковом пути. Об этом сообщает Arkeonews.

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Всего 3% мирового населения в настоящее время проживает выше 2000 м над уровнем моря. Куско (Перу) и Лхаса (Тибет) — два примера таких поселений. Поэтому ученых удивило, что на этой высоте в восточных горах Узбекистана процветали поселения между VI и XI веками. Они были обнаружены с помощью лазеров, установленных на беспилотниках.

Один из городов — Тугунбулак — находился на высоте более 2000 м. Его площадь составляла около 120 Га, и, по оценкам, в нем проживали десятки тысяч человек, что делало его сопоставимым по размеру с Самаркандом того времени. Второй город, Ташбулак, был меньше. Он содержал несколько старейших мусульманских захоронений в регионе. В средние века этот район находился под контролем могущественной тюркской династии.

Открытие имеет важное значение для понимания эволюции древних цивилизаций в горных регионах. Такие крупные, хорошо спланированные и укрепленные поселения того времени редко встречаются на больших высотах. Открытие показывает, что политические и промышленные центры вдоль Шелкового пути имелись и в труднодоступных горных районах, хотя обычные карты показывали, что Шелковый путь обходил горы стороной.

По мнению исследователей, люди, возможно, решили поселиться в Тугунбулаке и Ташбулаке, чтобы использовать сильные ветра для плавки железной руды, которой было много в этом районе. Во время предварительных раскопок также были обнаружены производственные печи. Для этого они, вероятно, вырубили густой можжевеловый лес. В результате они стали страдать от паводков и лавин, что привело к оставлению городов.

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