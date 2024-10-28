Почему Николай Караченцов играл в семье роль «злого начальника»

27 октября одной из самых ярких звезд театра и кино Николаю Караченцову исполнилось бы 80 лет. Яркий и темпераментный на сцене и в кадре, в жизни он был добрым, верным, но строгим человеком. Таким его запомнил его сын, Андрей Караченцов. Он рассказал в беседе с «Мослентой», как Николай Петрович помогал друзьям, почему любил теннис и насколько его тянуло в космос, кто был главным человеком в его жизни и как актер относился к по-настоящему серьезным вопросам. Ниже — его монолог.

© Мослента

О друзьях, словах и подарках

Папа никогда не бросал слов на ветер и если что обещал, то всегда делал.

Он очень дорожил друзьями. С одними и теми же людьми дружил с юношеских и студенческих лет. Два самых близких друга папы — актер и режиссер Юрий Рашкин и актер Борис Чунаев. К сожалению, не так давно они оба ушли из жизни.

Папа помогал не только друзьям, но многим другим людям. И никогда не выставлял это напоказ. Привозил всем подарки из каждого города, страны.

© Фото: из семейного архива

Об апельсинах, домах отдыха и водных лыжах

Когда я был ребенком, часто ездил с родителями в дома отдыха актеров — в Рузу, в Щелково. И до сих пор храню в своем сердце, как в Рузе под Новый год Евгений Павлович Леонов подарил мне большие апельсины. А в доме отдыха «Актер» Игорь Матвеевич Костолевский учил меня кататься на водных лыжах.

Потом все стали ездить за границу уже самостоятельно, и актерское сообщество из-за этого много потеряло.

О космосе, теннисе и преемственности

Папа занимался не только своей профессией. Он интересовался наукой, живописью, литературой. Мог часами говорить со специалистами на научные темы, в частности, о космосе. Папа всю жизнь занимался самообразованием.

© Фото: из семейного архива

А еще мой отец хорошо играл в теннис. Его этому научил его отец, Петр Караченцов. А папа научил уже меня. Я занимался теннисом профессионально и даже входил в юношескую команду лучших теннисистов Москвы. Все мои дети тоже занимаются теннисом.

О строгости, кулаках и интимных вопросах

В силу своей занятости папа не так много времени проводил со мной. Например, я даже не могу вспомнить, чтобы мы с ним гуляли по Москве. В школу на родительское собрание он пришел только один раз, и то не обошлось без скандала. Ребята кричали вслед моему отцу: «Ури, Ури, пошел», — а я кинулся на них с кулаками защищать честь отца, ведь Ури был плохой человек (бандит, персонаж фильма «Приключения Электроника», роль которого сыграл Николай Караченцов — прим. «Мосленты»).

Когда я приближался к совершеннолетнему возрасту, сам обратился к отцу с просьбой просветить меня во многих вопросах, включая вопросы взаимоотношения с девушками. Тогда я познакомился со своей будущей супругой Ирой, влюбился в нее, и сам задавал папе вопросы, как вести себя. Папа не навязывал свою позицию, а все объяснял спокойно, ясно. Он посоветовал мне строить серьезные отношения с Ирой. Говорил: «Если ты чувствуешь, что она — твой человек, создавай семью». Ира сразу понравилась папе, и он дал добро на наш союз…

Папа, в отличие от мамы, был строгим. У него была такая роль «злого начальника» в семье. Но когда речь шла об интимных вещах, когда я обращался к нему, как к более взрослому мужчине, он сбрасывал маску деспота.

© Фото: из семейного архива

Об уборке, бабушке и тяге к одиночеству

Папа очень рано стал самостоятельным. Практически со школьных лет сам о себе заботился — готовил, убирал, делал уроки. Моя бабушка — папина мама — часто ставила спектакли за рубежом, поэтому папа так привык к одиночеству, что долго не женился.

Моя мама, актриса Людмила Поргина, первая и единственная жена папы. Папа уже после 30 лет встретил маму и не без ее инициативы расстался со свободой. На мой взгляд, у мамы и папы близкие души. Оба — добрые, отзывчивые, светлые. Еще у них общий экспрессивный темперамент. Папа был более закрытым, более сложным человеком…Считаю, что мама с папой нашли друг друга.

О тоске, маме и телефонных разговорах

Папа не просто обожал свою маму, а боготворил ее. Для него она была самым главным человеком. После каждого спектакля он закрывался в комнате и часами разговаривал по телефону с мамой. Самым подробным образом рассказывал, как он играл в этот вечер…

© Фото: из семейного архива

А еще… Думаю, что папа до конца жизни так и не смирился со смертью своей мамы. Очень тосковал по ней. Родители Николая Петровича развелись, когда он был маленький, и мама была для него всем на свете.

О москвичах, шутках и памяти

Горжусь тем, что я — коренной москвич. Москва помнит и любит папу, и я каждый день это ощущаю на себе. Не было ни одного дня, чтобы люди, зрители, не говорили мне теплые слова о папе. Это очень помогает жить.

У папы никогда не было звездной болезни, величия. Он всегда на равных общался с людьми. Разве что в шутку на праздниках произносил тост: «А теперь выпьем за национальное достояние страны».