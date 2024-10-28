Архангельский Чикатило: как маньяк продолжил убивать даже за решеткой

В России растет число пожизненно осужденных: если в 2022 году к пожизненному лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений приговорили 58 россиян, то в 2023 году число таких осужденных выросло до 65 человек. Всего в стране пожизненный срок отбывают 1093 заключенных, причем принято считать, что в основном это маньяки и террористы, совершившие на свободе страшные преступления. Однако среди них есть те, кто совсем не вписывается в этот стереотип. «Лента.ру» начинает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Наш первый рассказ — о маньяке Сергее Шипилове по кличке Архангельский Чикатило. Его случай уникален тем, что большинство из своих 14 расправ он совершил, уже отбывая тюремный срок.

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«Я — Архангельский Чикатило. Так меня прозвали за то, что я убивал женщин. Но мотивы у меня и Чикатило совершенно разные. Особенность моего дела в том, что преступления я совершал не ради удовольствия, а ради самого преступления. И все это я делал, будучи на зоне. Еще нюанс — у меня по делу свидетелей нет. Я, по сути, сам себя осудил, дав против себя все показания. Сделал я это, потому что хотел остановиться. Вот это, если коротко, моя история» (маньяк Сергей Шипилов).

***

Сергей Шипилов родился 17 мая 1959 года в Архангельске и там же провел свою юность. Кроме него в семье росла младшая сестра Наташа. Когда мальчику исполнилось семь лет, из-за осложнений после подпольного аборта не стало их матери Марины. Отец детей Александр, став вдовцом, горевал недолго — и вскоре начал водить домой женщин.

Шипилов-младший не раз становился свидетелем того, как его вдовый отец распускал руки в отношении своих любовниц. Трудно сказать, как это отразилось на его психике Александр Оришев доктор исторических наук

Разгульный образ жизни привел Шипилова-старшего на больничную койку — он перенес серьезную операцию на печени, но не оставил пагубных привычек. В итоге в 1978 году его жизнь оборвалась из-за осложнений после очередного хирургического вмешательства. В апреле того же года Сергей Шипилов окончил ПТУ и отправился служить в армию.

Вернувшись в Архангельск в 1980 году, он женился и стал отцом двоих детей. К слову, Шипилов пользовался успехом у женщин, несмотря на то, что в отношениях с ними проявлял авторитарность и жестокость. Он успел поработать слесарем и водителем, а потом устроился в училище №9, где обучал студентов вождению грузовика и устраивал для них культурные мероприятия.

В начале 1990-х годов из-за астмы сына Шипиловы решили перебраться в Омскую область с более мягким климатом. Но на новом месте Сергей не смог найти работу, и семья вернулась в Архангельск. Там Шипилов опять стал работать шофером, успевая подрабатывать на служебном грузовике частным извозом.

Сергей Шипилов с детьми

Первая кровь на руках Шипилова появилась в 1995 году: вечером 23 октября в микрорайоне Цигломень он ограбил случайную прохожую, а затем расправился с ней при помощи металлического прута. Добычей Сергея стали всего лишь сумка с продуктами и две банки сливок — но остановиться от совершения новых преступлений он уже не мог.

Болезнь, не болезнь — я не знаю, как это называется. Затянуло. Я уже автоматически выискивал женщин Сергей Шипилов маньяк

«Он просто расправлялся с женщинами»

Полгода спустя, в апреле 1996 года, маньяк напал на жительницу Архангельска Светлану Куроптеву: нетрезвая женщина неосмотрительно согласилась на предложение Шипилова подвезти ее на грузовике.

Позже Сергей утверждал, что они вступили в интимную связь, после которой он отправил Светлану на тот свет при помощи ножа

Мотивом преступления был страх Шипилова, что попутчица расскажет про измену жене. Как бы то ни было, он бил Куроптеву ножом с такой силой, что при последнем ударе лезвие сломалось и его часть осталась в теле потерпевшей. Труп женщины Шипилов закопал на территории кирпичного завода.

Следом маньяк расправился с Мариной Ларионовой и Светланой Гордеевой, а в июне 1996 года жертвой стала еще одна жительница Архангельска: он насильно вывез потерпевшую в лес, где влил ей в горло бутылку водки, а затем оглушил ударом по голове. Затем преступник сбросил женщину в заранее вырытую яму и открыл по ней огонь из самодельного ружья.

Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он обыскал ее, забрал все деньги и снял с нее золотые сережки.

Мотив у Шипилова был особенный, куда более страшный, чем у Чикатило и ему подобных. Шипилов не мстил женщинам за личные неудачи. Он просто расправлялся с ними. Потерпевшими становились женщины только потому, что они обладают меньшей физической силой и справиться с ними значительно легче Александр Оришев доктор исторических наук

Некоторым из пострадавших от рук маньяка удалось спастись после изнасилования. Одна из них, несовершеннолетняя девушка, над которой надругался Шипилов, обратилась в милицию с заявлением, и преступника задержали. Доказательством вины Сергея сочли бусину от ожерелья, принадлежавшего потерпевшей, которую обнаружили в кабине его грузовика.

Задержанный утверждал, что вступил в интимную связь с девушкой по взаимному согласию, а та оговорила его, надеясь, что Шипилов заплатит за отзыв заявления крупную сумму денег. Однако следователи довольно быстро нашли еще трех пострадавших женщин — впрочем, ничего при этом не узнав о совершенных им расправах.

Сергей Шипилов в суде

В итоге суд приговорил маньяка к восьми годам лишения свободы. Причем в связи со спецификой статьи на зоне Шипилову пришлось тяжело — в тюремной иерархии он занимал весьма низкое положение. Но при этом благодаря своему неконфликтному характеру осужденный был на хорошем счету у руководства колонии.

Шипилов — нормальный и исполнительный осужденный, ничего за ним не замечали Сотрудник исправительной колонии №14 (ИК-14) в городе Вельск (Архангельская область)

В 1998 году Шипилова перевели на бесконвойное содержание — он получил возможность передвигаться по территории колонии без надзора, а затем стал ассенизатором и начал выезжать за пределы зоны на спецгрузовике. По правилам в таких поездках заключенных должны были сопровождать надзиратели, но на деле этого не происходило, что привело к трагедии.

«С моей дочерью что-то случилось»

8 декабря 1998 года, проезжая мимо остановки «Деревня Лукинская», Шипилов обратил внимание на замерзшую девушку. 18-летняя жительница Вельска Татьяна Доильницына пропустила свой автобус и очень обрадовалась предложению ассенизатора подбросить ее до дома. Но на деле маньяк отвез Татьяну на свалку, где изнасиловал и удушил.

Татьяна Доильницына — одна из потерпевших по делу Сергея Шипилова

Девушку без признаков жизни Шипилов оставил в лесополосе, забросав ветками. Родители Доильницыной, которые так и не дождались дочь домой, в ночь на 9 декабря обратились в милицию.

У нас было такое предчувствие, что с дочерью что-то случилось Елена мать Татьяны Доильницыной

Но оперативники предположили, что Татьяна просто сбежала из дома, а потому быстро свернули поиски. В итоге Шипилов дождался весны и, вернувшись в лесополосу, закопал тело. Позже он расскажет свою версию произошедшего.

Подвез женщину. В пьяном виде она сказала, что пойдет на зону и расскажет что-то о том, чем я занимаюсь. Безвыходное положение у меня было. Расправился с ней Сергей Шипилов маньяк

Осознав, что его преступление осталось безнаказанным, маньяк решил не останавливаться. К следующему преступлению он подготовился заранее: чтобы очередная потерпевшая не выскочила из кабины грузовика, Шипилов открутил ручку на двери со стороны пассажирского сиденья.

В мае 1999 года на той же остановке маньяк приметил 26-летнюю Ольгу Акинихову, которую ждала судьба Доильницыной: изнасиловав и удушив несчастную, Шипилов закопал ее в лесу. Прошло всего несколько дней, и в ловушку маньяка попала дважды судимая 27-летняя Ирина Зотова.

Однако ее исчезновение ничуть не взволновало милиционеров, поскольку Ирина и раньше исчезала на неопределенное время, но затем всякий раз возвращалась в родные края. Между тем в том же мае Шипилова за примерное поведение наградили отпуском домой: жене в подарок он привез часы и перстень, которые забрал у Доильницыной и Зотовой.

«Мы вели скрытое наблюдение»

В июне 1999 года от рук маньяка не стало 18-летней ученицы техникума Анны Калабановой, которая ехала в поселок Шунема на празднование дня рождения своей матери. Следом Шипилов расправился с 17-летней Анной Палкиной. Ее мать, напуганная исчезновением девушек, запретила дочери садиться в попутки, но та, к несчастью, ослушалась.

Вскоре списки пропавших без вести в районе Вельска пополнила 36-летняя мать пятерых детей Татьяна Власова. На злосчастной остановке она оказалась после того, как побывала в расположенном напротив управлении местных электросетей. После пропажи Власовой все исчезновения в милиции, наконец, объединили в серию.

Одновременно среди местных жителей поползли слухи, что женщин и девушек похищают инопланетяне, которые появляются в районе из-за близости к космодрому в Плесецке. К версии о похищениях склонялись и милиционеры, но они подозревали, что преступления совершают не пришельцы, а преступники с Кавказа, причем ради выкупа.

Впрочем, от этой версии довольно скоро отказались — предполагаемые похитители так и не вышли на связь с семьями исчезнувших.

Параллельно окрестности Вельска прочесывали оперативники со служебными собаками, но поиски не дали результатов — Шипилов очень хорошо прятал тела

Тем не менее следователи отметили, что все женщины и девушки пропадали в районе остановки у деревни Лукинская, расположенной на пересечении Шоссейной улицы и трассы Вельск — Хозьмино. Тогда за остановкой решили вести оперативное наблюдение.

Мы стали вести скрытое наблюдение. А потом анализировали — какие машины проходили, сколько раз, каких людей подбирали следователь по делу Сергея Шипилова

«Стоит себе — и вдруг пропала»

Несмотря на все усилия сотрудников правоохранительных органов, избежать новой трагедии в Вельском районе не удалось: 27 июня 1999 года в кабину ассенизаторской машины села учительница средней школы №4 Ольга Мартемьянова. В роковой день она отправилась полоть картошку на дачу, которая находилась в нескольких километрах от дома.

Ольга шла по обочине трассы Вельск — Хозьмино, где ее и заметил Шипилов. Маньяку, расправившемуся с Ольгой, вновь удалось замести следы, поиски женщины не дали никаких результатов. Тогда в начале июля на помощь вельским следователям пришли сотрудники областной прокуратуры.

Тела некоторых потерпевших по делу Сергея Шипилова

Те стали активно искать свидетелей, которые могли видеть исчезнувших перед их пропажей. Однако несмотря на то, что место у остановки было весьма оживленным, найти очевидцев не удалось.

Никто ничего не видел, как в последний момент человек пропадал. Вот стояла женщина на остановке — видели. Стоит и стоит себе, и потом вдруг исчезает. Куда пропала? Неизвестно абсолютно Владимир Гусев в 1999 году — начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Архангельской области

Между тем, изучая местность, где пропадали женщины, следователи обратили внимание на то, что трасса Вельск — Хозьмино вела прямиком в исправительную колонию №14. Ее проверка поначалу результатов не дала, колония считалась образцовой, за последние десять лет заключенные ни разу не пытались из нее бежать.

Администрация спецучреждения нас заверила, что все бесконвойные лица передвигаются строго в сопровождении. Фиксируется время их выезда и въезда Сергей Пескишев в 1999 году — старший следователь прокуратуры Архангельской области

Однако следователи все же решили проверить всех заключенных, пользовавшихся льготами, особенно тех, кто отбывал сроки за преступления против женщин. В это же время маньяк Шипилов продолжал свои нападения: после двухмесячного перерыва, в конце сентября 1999 года, он расправился с 50-летней Тамарой Буймер.

Тамара Буймер и Зинаида Шорохова — потерпевшие по делу Сергея Шипилова

Женщина, на свою беду, в погожий осенний день отправилась в лес за грибами и на обратном пути села в машину к преступнику. А спустя три дня Шипилов изнасиловал и удушил местную жительницу Зинаиду Шорохову. Последним, кто видел ее живой, был участковый, который вел опрос населения в связи с пропажей Тамары Буймер.

Милиционер предупредил Шорохову, чтобы та не садилась в машины к незнакомцам, но та не прислушалась к совету. Именно в этот момент сотрудники прокуратуры, работавшие в ИК-14, наконец выделили двух бесконвойных заключенных — Шипилова и некого Иванюка, жителя Вельска, который поначалу и стал главным подозреваемым.

По следам монстра

Милиционеры выяснили, что Иванюк неоднократно выезжал за пределы колонии на автокране, и попытались расколоть его. Но после нескольких допросов подозревать заключенного стали меньше, да и сам Иванюк, уставший от бесконечных допросов, стал прямо указывать на Шипилова.

Я им и говорю: «У Шипилова тоже такая статья, тоже на машине ездит» Иванюк в 1999 году — заключенный ИК-14

Причем Иванюк еще и серьезно помог следователям: он указал им на то, что в ассенизаторской машине Шипилова нет внутренней ручки на пассажирской двери, а также поделился интересным наблюдением. По словам заключенного, однажды Шипилов вернулся в ИК-14 с выдавленным стеклом на все той же пассажирской двери.

«А ты где стекло, — говорю, — выдавил?» Шипилов говорит: «Не поверите где — задом сдавал в лесу, птичка залезла в окно и выдавила стекло» Иванюк в 1999 году — заключенный ИК-14

Стекло в кабине машины Шипилова пропало 27 июня — аккурат в день исчезновения учительницы Мартемьяновой. Следователи отметили этот факт, а затем, проверив журнал рабочих выездов подозреваемого, установили, что они совпадали с датами исчезновения женщин и девушек.

Более того, они исчезали именно в те часы, когда заключенный Шипилов отсутствовал в колонии. Тогда за подозреваемым установили наблюдение, но тот вел себя на удивление примерно: не уходил с маршрута и не брал попутчиков. Впрочем, объяснялось это просто: маньяк засек слежку.

Сыщики стали за ним присматривать, изучать его маршруты, когда он выезжает с зоны, смотреть, куда поехал, действовали в отдалении. Но в силу своей постоянной настороженности он сразу это наблюдение заметил. Единственное, он не знал, когда оно велось Владимир Гусев в 1999 году — начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Архангельской области

Дальше тянуть смысла не было: 10 октября 1999 года Шипилова решили задержать. Операцию провели в момент очередного выезда ассенизаторской машины. Ее остановил инспектор ГИБДД, а когда шофер вышел из машины, его скрутила группа захвата.

«Я пошел на высшую меру наказания»

При задержании Шипилов не стал сопротивляться, но и сознаваться в преступлениях не спешил. Сначала он спокойно отрицал свою причастность к исчезновению женщин, а затем замкнулся в себе.

Он не смотрел в глаза и был подавлен Владимир Гусев в 1999 году — начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Архангельской области

Маньяк не симулировал, в одну из ночей он попытался свести счеты с жизнью, а после того, как его спасли врачи, решил покаяться. «Скорая помощь меня ночью откачала. А утром я уже пошел на высшую меру наказания. Дал полностью весь расклад, начал показывать места захоронений», — рассказывал он позже.

Преступник нарисовал схему, на которой отобразил все безымянные могилы своих жертв. Во время следственных экспериментов Шипилов пугал оперативников подробностями своих зверств — мог безошибочно и в деталях описать, какую жертву и в какой позе закопал.

Как выяснилось, маньяк предлагал всем своим жертвам выпить водки, а когда получал отказ, хватал их за горло и насильно вливал спиртное. Но из-за сопротивления женщин алкоголь проливался мимо, и тогда Шипилов придумал страшное изобретение.

Пластиковая бутылка, обычная, двухлитровая. Он в пробке делал резьбу и выдавливал просто эту бутылку в горло жертве Владимир Гусев в 1999 году — начальник отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Архангельской области

Также маньяк рассказал, что часто перед тем, как закопать тело, делал контрольный удар заточкой в сердце. О содеянном он якобы сожалел, но недолго — день-два. А о своих мотивах отзывался однозначно: мол, хотел совершить «преступление ради преступления — и чтобы никто не поймал».

***

25 октября 2000 года за 14 убийств и 9 изнасилований Сергей Шипилов был приговорен к пожизненному лишению свободы — свой срок в колонии «Черный дельфин» он отбывает до сих пор. За время нахождения там у него родилось шесть внуков, которых порой привозят на свидания с дедом. По словам осужденного, у него в роду много долгожителей — и он сам планирует дожить как минимум до 90 лет.

Я вообще стараюсь не зацикливаться на своем положении. Много читаю, мне все любопытно. Здесь люди живут каждый по-своему. Одни жалобы пишут каждый день, другие в религию ушли. А я нашел себе нишу — морковку выращиваю и книжки ремонтирую Сергей Шипилов маньяк

По итогам расследования дела Сергея Шипилова практика расконвоирования осужденных, отбывающих сроки за убийства и изнасилования, была прекращена в российских колониях.