Единственная выжившая княжна Романова в СССР: судьба внучки Николая I

Наталья Николаевна Андросова была последней из представителей царского рода Романовых, оставшихся на родине. Она жила в СССР, а затем в России до конца своих дней. Тем не менее прославилась Андросова вовсе не благодаря происхождению. Напротив, долгое время ей пришлось скрывать свое родство с императорской семьей.

Чужие отчество и фамилия

На самом деле княжну звали Натальей Александровной Искандер. Ее отец Александр Искандер был сыном великого князя Николая Константиновича (внука императора Николая I). Родилась девочка в Санкт-Петербурге в символическом 1917 году, а в 1918 году семья переехала в Ташкент. Когда Наташе было 2 года, отец навсегда исчез из ее жизни. Он примкнул к антибольшевистским формированиям и в семью больше не возвращался.

Его супруга Ольга Иосифовна Роговская в 1924 году снова вступила в брак. Ее избранником стал Николай Николаевич Андросов. Именно благодаря ему Наталья и ее брат Кирилл получили новые отчества и фамилии. В то время царское происхождение безопаснее было скрывать. Много лет даже сама Наталья не догадывалась о своих императорских корнях, а теперь они могли спокойно жить даже в Москве. Хотя в КГБ Наталью периодически все же вызывали.

Всегда за рулем

Андросовы жили в столице в полуподвале на Арбате. Там же Наталья пошла в школу, а позже – в мотосекцию. Она любила экстрим, поэтому когда ей предложили выступать на мотоцикле в Парке Горького, княжна с радостью согласилась. Это был аттракцион под названием «Гонки по вертикали». Внутри своеобразной деревянной бочки удерживаемые центробежной силой, носились мотоциклисты, вызывая неизменный восторг у публики.

Когда началась Великая Отечественная война, княжна не осталась в стороне. Она работала водителем грузовика, доставляла солдатам хлеб. После победы Наталья Николаевна гонки не бросила и даже стала мастером спорта в этом виде.

Наследников не оставила

Вскоре Андросова вышла замуж. Ее супругом стал режиссер Николай Досталь. Предыдущая жена Досталя умерла, а его детям, Володе и Коле, нужна была мать, и Наталья усыновила мальчиков. Тем более, что в 1959 году их отец погиб в аварии. Своих детей у Андросовой так и не появилось.

До конца 60-х годов, то есть почти до 50 лет, Наталья Андросова продолжала выступать в цирке, демонстрируя зрителям свою смелость и мастерство.

В 1998 году Наталья Николаевна вместе с остальными потомками царского рода, прибывшими из-за границы, наблюдала за церемонией захоронения останков Николая II, членов семьи Романовых и приближенных. Словно отдав последнюю дань памяти своему роду, практически ровно через год княжна и мотогонщица Наталья Андросова скончалась.