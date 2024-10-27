«Ел пельмени из человечины»: как ловили маньяка Аллигатора под Казанью

Криминальная биография серийного убийцы и людоеда из Казани Алексея Суклетина началась еще в юности. Будучи выходцем со дна преступного мира, он умел расположить к себе людей и выглядел начитанным интеллектуалом. Его ненависть к «аморальным элементам» была чем-то схожей с человеконенавистничеством маньяков-нацистов. Как в Поволжье появился монстр, которого за жестокость прозвали Аллигатором, — в материале NEWS.ru.

Разделывали трупы и угощали соседей

Официально доказано, что в 1981–1985 годах Суклетин убил и съел как минимум семерых женщин. Сам он сознался в 15 убийствах, но доказать его причастность к ним не смогли.

Вместе со своей подругой Мадиной Шакировой он заманивал жертв к себе в частный дом в поселке Васильево Зеленодольского района Татарской АССР, где работал сторожем садоводческого товарищества «Каенлык». В своем логове маньяк насиловал девушек, а потом убивал. Тела парочка разделывала, их мясо они потом съедали и угощали знакомых и соседей.

«Суклетин умел производить впечатление на женщин. Он был широкоплечим, загорелым, с аккуратной бородкой, женщинам нравилось его внимание, уверенные и властные жесты. На многих женщин он действовал гипнотически, особенно на тех, кто не избегал хмельных застолий. Пока Суклетин и Шакирова жили вместе, каннибал полностью подчинил ее своей воле и потребовал, чтобы она помогала ему в убийствах», — говорится в исследовании «Дактилоскопическое и дерматоглифичеcкое исследование папиллярных узоров серийных убийц».

Сливал кровь в корыто и пил

Первой жертвой Алексея Суклетина стала 22-летняя Екатерина Осетрова, с которой он познакомился в Казани и обманом привез к себе домой. Там он разбил ей голову молотком, положил тело в корыто и, перерезав горло, вместе с сожительницей стал пить кровь девушки. Затем они разделали труп.

«В течение двух дней людоед питался исключительно „деликатесами“. Ему нравился горьковато-вонючий запах человеческого жира. И он с величайшим удовольствием доедал сердце Кати, ее язык, печень, легкие. На третий день заказал пельмени из человечьего мяса. Дину по-прежнему тошнило, поэтому Алексей сам готовил фарш. Спустя еще сутки людоед захотел украинского борща, а на вечер заказал мясо с картошкой», — описывалось поведение маньяка в посвященной его уголовному делу книге «Конец кровавого дьявола».

В начале января 1982 года Суклетин с Шакировой убил и съел 22-летнюю Татьяну Илларионову. С ней и ее подругой он познакомился на улице, предложив отпраздновать Новый год. Ближайшей ночью он расправился с Татьяной, а ее подругу, которая ничего не подозревала, решил оставить в покое, поскольку та показалась ему худой и не подходящей на мясо. Когда она проснулась, Суклетин сказал, что Илларионова уже уехала, и тут же на завтрак угостил ее свежеприготовленным мясом девушки.

Третьей жертвой Аллигатора стала 15-летняя Резеда Галимова — ее мать умерла, а отец был алкоголиком, из-за чего девочка боялась жить дома. Этим и воспользовался маньяк, предложив подростку пожить немого у него, а затем обещав устроить в общежитие. Но в итоге школьницу Суклетин изнасиловал и убил.

Убили и съели, чтобы скрыть другие преступления

Далее каннибал расправился с 22-летней Надеждой Ситявиной — продавщицей гастронома. С ней он сначала хотел сожительствовать вместо Шакировой, но однажды между ними вспыхнул конфликт, во время которого маньяк ударил девушку, убил, отрубил ей голову и уже по традиции выпил кровь. Но вскоре к Суклетину приехала подруга Нади — 19-летняя Наталья Школьникова. Она удивилась, что на Шакировой была одежда Ситявиной. Чтобы скрыть эту деталь, девушку также убили и съели.

Самой младшей жертвой Суклетина стала 12-летняя Валентина Еликова. Во время одной из поездок в Казань убийца хотел найти мать Вали, которая была его старой знакомой, но не застал ее дома. Тогда он и наврал девочке, что та приходится ему племянницей, и увез ее к себе. Дома он ударил школьницу головой о стену, связал, изнасиловал и убил, а затем, по обыкновению, употребил в пищу.

Бегство от кровавого безумия

Этот эпизод напугал даже смирившуюся с происходящим вокруг кровавым безумием Шакирову, которая хотела спасти девочку. Аллигатор избил сожительницу и припугнул, что ее ждет та же участь. Но Мадине удалось сбежать к родителям, хотя о преступлениях Суклетина она боялась говорить кому-либо.

Последней жертвой Суклетина стала его новая подруга — 22-летняя Лидия Федорова, которая наведывалась в логово маньяка со своим родственником, сильно пьющим Анатолием Никитиным. Новой любовнице людоед рассказал о своих «наклонностях» и прошлых деяниях, объяснив это попыткой очистить общество от «отбросов».

От услышанного девушка пришла в ужас и пригрозила, что расскажет обо всем милиции. В итоге 12 марта 1985 года Суклетин вместе с Никитиным убили и изнасиловали девушку, расчленили труп, бросив голову в емкость с водой, другие части тела зарыли, а одежду сожгли. После этого людоед как ни в чем не бывало поехал к Мадине Шакировой, которая вернулась в Васильево, где принялась заметать следы очередной бойни.

Хвастался убийствами, с участка разило трупами

Летом 1985 года во время очередной попойки Суклетин похвастался своему приятелю, что убил и съел несколько человек. В качестве доказательства показал ему голову Федоровой и предложил расправиться с Мадиной Шакировой. Но шокированный гость отказался и, чудом унеся ноги, вскоре пошел в милицию. Поначалу сотрудники органов не поверили рассказу подвыпившего мужчины, потому что он говорил так, будто сторож садоводческого товарищества, то есть Суклетин, якобы сам отрубил себе голову.

В начале июня 1985 года было возбуждено уголовное дело, Суклетина задержали и нашли на его участке останки Лидии Федоровой. В доме Аллигатора оперативники почувствовали трупный запах. Погода была жаркой, останки быстро разлагались. В окрестностях дома маньяка нашли кусок человеческой кожи, а затем сыщики соберут там четыре мешка с фрагментами тел. Для их извлечения пришлось привлечь роту солдат.

Екатерину Осетрову, которая несколько лет числилась пропавшей без вести, опознали по пластине в позвоночнике после хирургической операции, Лидию Федорову — по маникюру, прическе и макияжу. Также криминалисты нашли в доме Суклетина вещи и паспорта жертв. В холодильнике маньяка сыщики обнаружили топленый человеческий жир.

Собирался выкрасть младенца

Суклетин и Шакирова сознались во всех преступлениях. В ходе расследования выяснилось, что после расправы с 12-летней школьницей маньяк требовал от своей сожительницы украсть для него младенца, но Мадина отказалась.

На следствии людоед стал в красках рассказывать о содеянном, помимо своих эпизодов признаваясь в убийствах, якобы совершенных в соседней Башкирии, а также в том, что Лидия Федорова якобы зарезала 14-летнего мальчика, которого они затем утопили в Волге. В материалах уголовного дела говорилось, что каннибал «излагает все новые факты совершенных им убийств, подробно перечисляя приметы потерпевших, обстоятельства их личной жизни».

Для их проверки следователь направил 1537 отдельных запросов во все концы СССР: не было ли там исчезновения людей и «не состоят ли на учете, как пропавшие без вести лица с точно указанными приметами». Но, как отмечается в книге «Конец кровавого дьявола», следствию стало ясно, что многое из рассказанного Суклетиным связано с его желанием «затянуть следствие и отсрочить наказание».

Суклетин дважды проходил судебно-психиатрические экспертизы, которые установили его вменяемость.

С молодости начал подражать маньякам

Алексей Суклетин родился 23 марта 1943 года в Казани. Юноша рос без отца и главным его «университетом» стала улица. В детстве проявлял склонность к жестокости по отношению к животным. Учеба давалась ему туго, зато с ранних лет будущий людоед пристрастился к выпивке и воровству.

В начале 1960 года 16-летний Суклетин набросился в пьяном виде на проходившую по улице девушку, которую попытался изнасиловать. Он ударил ее по голове и разорвал на ней одежду, но агрессивного юношу схватили прохожие, после чего он на два года попал в колонию.

Выйдя на свободу, Суклетин вернулся к старому. В 1964 году с собутыльником Гошей Куликовым по прозвищу Кулик он напал на пенсионерку Марию Черткову, чтобы поживиться ее деньгами на «продолжение банкета». К старушке в квартиру они пришли под видом сотрудников горгаза — это довольно распространенная тактика преступников того времени, о котором было известно благодаря другому серийному убийце Владимиру Ионесяну и некоторым другим маньякам того периода. Но в случае с Суклетиным на этот раз пока обошлось без убийства.

«Связав полуживую от страха жертву, Суклетин заткнул ей рот кляпом, но, подумав, вдруг ударил ее по голове железной статуэткой, что подвернулась под руку. Черткова потеряла сознание, а „газовики“ бросились шарить в ящиках стола и комода. Наконец нашли что искали: тщательно завернутые в тряпицу 80 рублей. <...> Даже не взглянув на неподвижно лежащую хозяйку квартиры, они поспешно вышли, хлопнув дверью. Дверь, однако, не закрылась, но ни Суклетин, ни Кулик, опьяненные легким успехом, этого не заметили», — говорится в книге Анеса Батаева «Конец кровавого дьявола».

Старушка выжила и рассказала милиционерам приметы преступников. В итоге Суклетин получил 12 лет строго режима и вышел на свободу, отсидев «от звонка до звонка», в 1976 году. После освобождения он фиктивно устроился в трест «Татремстройбыт», а через два года числился санитаром в Республиканской психиатрической больнице Татарской АССР. В конце 1970-х Суклетин устроился охранником в садоводческом товариществе в поселке Васильево, где он и совершил основные злодеяния.

Как убийца стал людоедом

В тот же период он стал жить с 23-летней местной жительницей Мадиной Шакировой. Вместе с приятелями Суклетина Анатолием Никитиным и Ринатом Волковым она стала сообщницей маньяка, хотя, как впоследствии выяснило следствие, в убийствах участия не принимала.

Первоначально парочка вместе с Волковым занимались вымогательством. Шакирова отправлялась из Васильево в Казань, откуда возвращалась на такси. Водителю она при этом жаловалась на неверность супруга и предлагала весело отдохнуть. Если таксист соглашался, его «разоблачали» Суклетин и Волков, выполняя роли мужа и брата загулявшей девушки. Гостю они демонстрировали фотоаппарат с намеком, что его похождения попали на пленку, и если тот не заплатит 200 рублей, то получит неприятности.

Спустя какое-то время Суклетин признался, что хочет попробовать человечину. В качестве примеров он даже привел реальных персонажей новейшей политической истории, один из которых реально был каннибалом. В задушевном разговоре с Шакировой он упомянул диктатора Центрально-Африканской республики Жан-Беделя Бокассу, в 1976 году объявившего себя императором страны. Он, как цитировал Суклетина автор книги «Конец кровавого дьявола», «съел кучу своих белых жен».

Также маньяк говорил о каннибализме иранского шаха Резы Пехлеви, который, по его словам, насиловал, а затем съедал «малолетних девочек». Но если про подобное пищевое поведение Бокассы много говорили (после свержения диктатора его обвинили не только в политическом терроре и коррупции, но и в людоедстве), то о каннибализме Пехлеви никогда не говорилось, поэтому, скорее всего, речь идет о выдумке Суклетина.

Как наказали маньяка и его подельников

Процесс над людоедом длился около месяца под председательством замглавы коллегии Верховного суда по уголовным делам Татарской АССР Рифа Шарифуллина. На суде маньяк объяснял свои злодеяния тем, что очищает общество от «аморального элемента», а некоторых убитых называл проститутками.

Вердикт Суклетину и его подельникам вынесли 18 апреля 1986 года. Маньяка приговорили к расстрелу, который был приведен в исполнение 29 июня 1987 года в Казани. Перед казнью каннибал подарил следователю Фариду Загидуллину женские туфли, слепленные из хлебного мякиша, а также передал свою фотографию с надписью «На память о первой встрече с людоедом».

Мадина Шакирова получила 15 лет как соучастница Алексея Суклетина, в колонии ее прозвали Диной-Мясорубкой. Анатолий Никитин получил такое же наказание за эпизод с убийством Лидии Федоровой. Ринат Волков — семь лет за вымогательство. В 2001 году Шакирова и Никитин вышли на свободу. Судьба Волкова после приговора неизвестна.

Дом Алексея Суклетина в дачном кооперативе «Каенлык» сожгли и устроили на его участке свалку.