Три продукта, которые раньше были запрещены у русских

За употребление некоторых продуктов ещё некоторое время можно было поплатиться жизнью, а что-то из привычной сегодня еды долгое время считалось «бесовским».

Табак

Впервые табак на Руси появился в XVI-XVII веках. При Иване Грозном и его преемниках табак привозили английские купцы, попадал он в Московию в багаже офицеров-наемников, с отрядами интервентов и казаков во времена Смуты.

Смута закончилась – стали пресекаться и все, по тогдашним меркам, атрибуты свободомыслия: при царе Михаиле Федоровиче Романове табак попал в жесточайшую опалу. После сильного пожара в Москве в 1634 году, причиной которого признали курение, запрет на него был введен под страхом смертной казни.

На деле, ослушавшихся казнили редко, чаще всего курильщику грозило «всего лишь» «урезание» носа. Что ж, современный Минздрав не оригинален в своих предупреждениях: и в XVII веке курение убивало и наносило видимый вред здоровью.

Правительство Алексея Михайловича в 1646 году монополизировало продажу табака, резонно усмотрев в этом государственную выгоду. Однако могущественный патриарх Никон, оказывавший огромное влияние на молодого царя, добился восстановления драконовских мер против «богомерзкого зелья».

В Соборном Уложении 1649 года предписывалось курильщиков наказывать битьем батогами, вырыванием ноздрей и ссылкой, причем это касалось и женщин.

Только в 1716 году на Украине была основана первая российская табачная мануфактура. Чуть позже они появились в Петербурге и Подмосковье. Табак малороссийский в те времена отличался столь высоким качеством, что поставлялся даже за рубеж.

Телятина

Телятина с хреном, запеченные ребрышки, телятина с грибами в горшочке – от одних названий текут слюнки! На протяжении долгого времени подобные кушанья были недоступны для наших предков. И дело не том, что телята были неприкосновенными, а в бережливости русских крестьян.

Много веков подряд на Руси существовал запрет на употребление в пищу телятины.

Первоначально он был вызван заботой крестьянина о сохранении молодняка, — в убое теленка с целью полакомиться его нежным мясом он видел непростительное расточительство. Затем этот обычай стал традицией и принял характер мистического запрета.

Об этом писали и иностранные гости нашей страны, например, Жак Маржерет:

«Что касается быков и коров, то они размножаются так же поразительно, поскольку во всей России совсем не едят телятины…».

Только в конце XVIII века телятина стала блюдом пиршественных столов знати, а позже появилась и на столах более скромных.

Конина

Конину человек начал употреблять в пищу много тысячелетий назад. Дикая лошадь была добычей для первобытных охотников. Да и приручили ее как источник съедобного мяса. В I веке нашей эры Церковь Христова сохраняла ветхозаветный запрет есть конское мясо.

Долгое время во всем мире коней не пускали на мясо из-за их хозяйственной ценности. С появлением в XIX веке машин, запрет на потребление в пищу конины был снят, на Руси это произошло в 1867 году. После того, как по Европе прокатились эпидемии заболеваний крупного рогатого скота, продажи конины стремительно возросли.

Но к конине до сих пор относятся с предубеждением: для многих россиян кушать мясо лошади, которая воспринимается как друг человека, неприемлемо.

В некоторых англоязычных странах существует запрет на употребление этого мяса. Это мясо также запретно для ортодоксальных евреев.

Кстати, среди европейцев распространен миф о плохом вкусе конины. Связано это с тем, что во время отступления из Москвы солдаты Наполеона ели павших лошадей, используя вместо соли и приправ порох, что вызывало многочисленные пищевые отравления.