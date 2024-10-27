Фальшивый Герой Советского Союза: история беглого зека Валентина Пургина

Звание Героя Советского Союза являлось, пожалуй, самой высокой наградой в стране. Этого звания удостаивались только самые лучшие. Но однажды Героем удалось стать мошеннику, причем абсолютно официально. Его звали Валентин Пургин. Впрочем, даже это имя оказалось липовым.

Как Голубенко стал Пургиным

На самом деле прохвоста звали Владимиром Голубенко. Он родился в 1914 году на Урале в многодетной семье. Володя рано лишился отца: его убили. Поэтому мать воспитывала детей одна. Судя по всему она действительно была для своих чад авторитетом, так как, будучи отъявленной мошенницей, вырастила себе достойную смену в лице одного из сыновей.

В 19 лет Владимир получил свой первый срок. Ему дали 5 лет за кражу. Голубенко выпустили досрочно за примерное поведение. Но на свободе молодой человек пробыл недолго. Уже в 1937 году его снова уличили в краже и подлоге и отправили в Дмитровлаг. Каким-то чудом осужденному удалось оттуда бежать, а по пути еще и обзавестись чужими документами на имя Валентина Пургина.

Поддельная жизнь

Теперь новоиспеченный Пургин был абсолютно свободен и мог стать кем угодно. Так он и сделал. В 1939 году Валентин приехал покорять столицу. С собой он прихватил и свою мать. Она по поддельным документам устроилась на работу уборщицей в здании Верховного Совета. Оттуда она благополучно выкрала несколько орденов для сына.

Через два года ее арестуют и приговорят к 5 годам лишения свободы. Однако к тому времени все награды Пургин уже оформит на свое поддельное имя. Ордена так и останутся у него и очень помогут ему в дальнейших махинациях.

Вскоре, снова воспользовавшись поддельными документами и крадеными наградами, мошенник устроился корреспондентом в газету «Гудок», а позже – в одно из главных печатных изданий страны «Комсомольскую правду». Руководство «Комсомольской правды» практически сразу назначило Пургина на пост заместителя начальника военного отдела. Валентин Петрович пользовался огромным уважением коллег, частенько красовался перед ними, надевая орден Красной Звезды, и таинственным шепотом признавался, что имеет непосредственное отношение к НКВД.

Расстрел «героя»

В это же самое время начинается Советско-финская война. И Пургин, на собственном опыте убедившийся, какое магическое действие оказывают на людей различные награды и звания, захотел стать ни больше ни меньше, а Героем Советского Союза.

В конце января 1940 года он якобы уходит на фронт. В действительности он даже не покидает Москву, где вместе со своими приятелями кутит и наслаждается жизнью. Через месяц мошенник отправляет поддельные документы в Наркомат ВМФ о присвоении ему звания Героя. 21 апреля того же 1940 года соответствующий указ подписывается.

На следующий день заметка о Валентине Пургине появилась на страницах «Комсомольской правды». Текст был сопровожден фотографией. По ней дважды судимого беглого осужденного Владимира Голубенко и опознали. Его лишили всех званий, а 5 ноября 1940 года фальшивого героя расстреляли.