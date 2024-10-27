Суеверия древних славян: в какую мифическую силу верили наши предки

23 октября в нашей стране отметили необычный праздник — День лешего. Интерес москвичей к славянской мифологии с начала осени резко вырос, свидетельствуют данные популярного книжного портала. Культуролог и старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ Марина Князева рассказала «Вечерней Москве» о суевериях древних славян.

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В православии в этот день вспоминают священномученика епископа Иерофея Афинского. По преданию, он присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. В народном календаре день именуют Ерофеевым, Лешегоном или Проводами лешего. В старину считалось, что с этого момента в природе вступает в свои владения зима. Все лешие очень переживают, ломают деревья, буянят, а потом уходят в зимнюю спячку до весны.

Наверное, многие из нас, гуляя в лесу, слышали необычные для города звуки. Некоторые кажутся даже горловыми.

Возможно, такие акустические эффекты, к примеру, результат трения стволов деревьев. Это придает лесу облик таинственности, загадочности. В этой особенности я вижу прямую связь с древними мифами: нашим предкам всегда было трудно увидеть духов природы, зато каждый мог их услышать. Вера в духов выросла из наблюдений за природой, стремления понять ее и даже породниться с ней. В столкновении с чудесными существами человек открывает в себе неиспользованные ресурсы, внутренние силы. Он становится другим, перевоплощается.

Можно сказать, что система народных верований — своеобразная психотерапия древних славян. Например, грубиян, который входит в общение с духами, возвращается смирным, мудрым. Вспомним сказку о Царевне-лягушке: кикимора научит наглеца заботиться о природе, любить и беречь все живое. А полевой анчутка сбил с пути угрюмую девушку, но впредь она будет гораздо внимательнее, пристальнее смотреть на жизнь, станет наблюдательнее, добрее. Словом, персонификация разных жизненных сил учила человека чувствовать, быть способным к эмпатии. Создавая в культуре одухотворенные образы, народ кодировал реальные и очень важные знания о мире. Сегодня вырос интерес к народной мифологии. К сожалению, зачастую он носит декоративный или эзотерический характер. Мне кажется, что эпоха настоящего понимания и прочтения народных образов еще впереди.

Господин Шишкин, добрый день

В сказках обычно леший предстает как старик. А еще его называли боровик, шишко, лесной царь, господин Шишкин, лесной дед. Такая фамильярность неспроста: через эти эпитеты человек роднится с лесом. Однако это всегда авторитетная позиция: леший — вечный дух, поэтому он априори старше человека. Лес к человеку благосклонен, он впускает в себя. Но есть и серьезная этическая подоплека: нельзя грубить, хамить. Знание, которое может передать лес, открывается только вежливому человеку. Таким образом, народная традиция учит нас пиетету перед живой природой. Только отношение к лесу с почтением приведет к успеху, а пренебрежение — к гибели.

Котенок ты мой, домовенок

В старину в избах ставили маленькое блюдечко с молоком. Считалось, что это угощение для домового. То есть он был маленький, совсем как котенок. Сегодня люди заводят дома кошку или собаку — питомец сплачивает семью. И становится своеобразным современным домовым. Его главная задача — делать так, чтобы люди «не разбежались». Это дух целостного, дружного семейного коллектива.

Запутанный облик и судьба

Кикимору также называют шишимора или шишига. Изначально это был дух именно домовой женщины-хозяйки. Но постепенно он «ушел» из жилища: более устойчивым стало выражение «кикимора болотная». Она выглядит как лохматая, неопрятная женщина с зелеными волосами. Кстати, «кика», «кик» — первая часть ее имени — это крик птицы на болоте. Так, кикимору редко видят, но обычно слышат, по аналогии с лешим.

Три разные подруги

Маленькие домашние духи тоже участвуют в судьбе человека. Каждый из них создает свои испытания. Удельница — недобрая жительница домов. Она хочет украсть у семьи кусочек счастья, уменьшить удел. Этот растрепанный дух приносит болезнь. Но рядом с ней живет тюха лохматая. Она тоже неопрятная, но добродушная. Размером с рукавичку, иногда в ней и обитает. Очень любит детей, животных и следит за порядком в доме. Еще одна их «коллега» — девица-меховица. Это ласковое существо, живет в теплых вещах, шапках, шубах. Она выражает атмосферу приязни, которая должна быть дома.

Облик хранителя чащоб

Леший — очень многозначная и таинственная фигура. Что интересно, его облик отличается в разных местах леса. Причем лешего редко видно: считалось, что большинство духов можно только услышать. Поэтому его описание варьируется от крошечного создания размером с гриб до стволов самых высоких деревьев. Он плазменный, текучий, может проявиться как пень, ветка или куст. А главная его цель — охранять лес и регламентировать поведение человека по отношению к живой природе.

Сказочные учителя

В русской мифологии нет абсолютно роковых, страшных или злобных существ, которые несут смерть. Все воплощения и в культуре носят характер испытателей. Духи создают определенные обстоятельства, в которых человеку нужно проявить вежливость, понимание, сочувствие, ум, остроумие, хитрость, сообразительность, знание, воспитанность, упорство. Таким образом, эти существа еще и воспитывают славянина.

Живым духом пахнет!

Жилище Бабы-яги стоит на курьих ножках. Когда к ней попадает герой сказки, она непременно скажет: «Фу, живым русским духом пахнет». Баба-яга не переносит человека, потому что она сама не из мира живых. Ее главное желание — засунуть героя сказки в печь, сжечь его. Но она сама — не абсолютное зло. В ее избушке молодец символически умирает и воскресает, и в результате становится зрелым, взрослым человеком.

Отрастил бороду, оседлал сома

Водяной — это дух с выпуклыми глазами, длинными ушами, зеленой бородой. Передвигается на соме, поэтому рыбу эту иногда называют конем водяного. Когда водяной «буянит», он сгущает тучи, делает ненастье. А порой выходит из своих водных царств на берег, хватает детей, девушек, уволакивает их в трясину, на дно, делает своими женами — русалками. В отличие от лешего, водяной — более суровое существо: он охраняет глубины и их тайны. Может обитать и в омутах, и в луже или колодце.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Оспищева, художница: