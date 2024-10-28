Собака и кошка предскажут погоду: народные приметы на 28 октября

28 октября посвящено святому Евфимию Солунскому, которого также в народе называют Ефимий Осенний. Символом этого дня является лен. Считалось, что женщинам в этот день опасно садиться за пряжу.

Нить из льна принято завязывать на запястье в качестве оберега именно в этот день. На Руси свято верили, что если повязать больному эту нить, то он быстрее выздоровеет.

Этот праздник славится тем, что все члены семьи были заняты домашними делами до самого вечера. Женщины по обычаю занимались готовкой и уборкой, мужчины же устраняли недочеты в доме и утепляли его, а дети активно помогали старшим.

Существует поверье: если собака отказывается от еды, скоро наступит ненастье. Если кошка пьет воды больше обычного, то настанет плохая погода.

Чего нельзя делать 28 октября

Женщинам, несмотря на обязанность заниматься делами по дому, нельзя стирать и гладить белье, чтобы их родных не настигли болезни.

Запрещена любая ругань и выяснение отношений. Такие ссоры могут на много лет вперед оставить свой след. Особенно карается нецензурная брань.

Наши предки никогда не смотрели в небо в этот день, опасаясь увидеть падающую звезду. Того, кто ее увидит, могут поджидать большие проблемы в жизни.

Именины 28 октября отмечают Ефим, Афанасий, Лукьян, Денис, Иван, Дмитрий. Эти люди добры и отзывчивы по отношению к своим близким.