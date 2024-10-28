Ребенок для экспериментов: как отец хотел создать сверхчеловека

Мод Жюльен казалась самой обыкновенной женщиной, разве что немного замкнутой. Много лет она никому не открывала тайны своего детства, которое ее отец превратил в ад: он хотел сделать из маленькой дочери сверхчеловека.

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Ребенок для экспериментов

23 октября 1957 года у 50-летнего француза Луи Дидье и его жены, 22-летней Жанин, родилась дочь. Семья, живущая на севере Франции, была несколько необычной: Луи, солидный и обеспеченный человек, женился на своей воспитаннице, дочери бедного шахтера.

Позднее выяснилось, что он пытался проводить психологические эксперименты и над ней, но, поскольку девочка попала к нему уже шестилетней, и личность ее сформировалась, решил дождаться, пока она вырастет и родит ему ребенка.

Луи мечтал о том, чтобы его дочь выросла не такой, как все. С пятилетнего возраста Мод Дидье лишили свободного времени: отец постоянно чему-то ее учил, занимался с ней, стараясь якобы развивать возможности ее мозга. Чтобы Мод ни на что не отвлекалась, он запретил ей выходить из дому. Друзей у девочки не было, правда, были домашние животные – два пони, собака и утка. Общение с ними отец считал полезным для нее.

В обязательную программу для ребенка входили занятия музыкой. При этом Луи был убежден, что дочь должна научиться играть на всех существующих музыкальных инструментах. Занятия занимали целый день, причем Мод запрещалось даже разговаривать, пока отец ей этого не разрешал. Вернее, ей дозволялось говорить «что-то умное», но девочка не знала, какие фразы будут выглядеть «умными», а какие нет. Поэтому чаще всего она просто молчала.

Жена не смела ни в чем перечить Луи: она жутко боялась разгневать своего мужа и покровителя, даже величала его не по имени, а исключительно: «господин Дидье».

«Тесты»

Как-то раз отец заметил, что дочь боится грызунов. Тогда он запер ее в темном подвале, босую и одетую только в пижаму. Луи запретил Мод двигаться и сказал, что она должна медитировать. Он напугал девочку, заявив, что стоит ей открыть рот, как туда залезет мышь или крыса.

Мод провела в подвале всю ночь, дрожа от страха. Утром мать забрала ее. Отдохнуть девочке не дали, сразу повели на занятия. То, что произошло, Луи назвал «тестом». На протяжении последующих лет он еще не раз «тестировал» дочь.

Ее неоднократно заставляли спускаться в подвал в свитере с колокольчиками (чтобы привлекать обитающих там грызунов). Также ее заставляли держаться за провод, через который был пропущен электрический ток, требовали, чтобы она неделями не произносила ни слова, или лишали ее пищи. Впоследствии уже взрослая Мод написала, что в такие моменты мысленно просила Бога о смерти.

Дидье «заботился» и о физической выносливости Мод. Он постоянно сокращал время, которое отводилось девочке на сон. Она спала на жесткой кровати, комната ее почти не отапливалась. Что же касается еды, то никаких лакомств и деликатесов девочка не получала, поскольку отец считал лишение удовольствий важным для воспитания «сверхчеловеческих» способностей.

Все, что получала Мод, было в ограниченном количестве: она имела право использовать не более одного квадратика туалетной бумаги для подтирания, должна была носить легкую одежду и обувь, которая почти не согревала тело.

Ей запрещали мыться теплой водой и даже сидеть на стульях со спинками, так как, по мнению отца, ребенку было необходимо держать себя в тонусе. Зато она занималась гимнастикой, фехтованием, плаванием, умела ездить верхом.

Когда Мод исполнилось девять лет, отец начал приучать ее к спиртному. Луи верил, что это повышает выносливость. Отныне каждый прием пищи за обедом для девочки сопровождался рюмкой вина или виски.

Побег из ада

Со временем девочка научилась обманывать отца, например, тайком брала запрещенную еду или вылезала по ночам из окна в сад. Когда Мод изнасиловал их садовник, она ни слова не сказала родителям, потому что боялась наказания.

В 16 лет к Мод впервые пригласили учителя музыки, так как отец уже не мог сам учить ее. Звали его мсье Молин. Осознав, что происходит в этой семье, педагог сначала уговорил родителей Мод разрешить девушке заниматься у него дома, а затем предложил ей работу в своем музыкальном магазине.

На работе Мод познакомилась с парнем по имени Ришар Жюльен. В 18 лет она вышла замуж и переехала к мужу. Полгода спустя отец потребовал, чтобы она вернулась в родительский дом, так как ему нужен уход. Но Мод проигнорировала это требование.

Реабилитация после семейного кошмара была долгой. Мод пришлось учиться общаться с другими людьми, одеваться, ходить по улицам, есть в кафе. Кроме того, у нее возникли проблемы со здоровьем: алкогольные напитки разрушили ее печень, а из-за неправильного питания у нее испортились зубы.

Сначала она никому не рассказывала о своем детстве, и даже ее муж долго оставался в неведении. Только после того как Луи Дидье в 1981 году скончался, его дочь предала свою историю огласке. Она получила образование и стала психотерапевтом, желая помогать людям, так же, как и она, пережившим душевную травму.

Сейчас Мод Жюльен живет в Париже. Она написала книгу воспоминаний «Единственная девочка в мире». Один экземпляр Мод отправила своей матери. Та, прочитав книгу, очень сильно расстроилась и заявила, что дочь все поняла неправильно: даже после смерти мужа Жанин пыталась его оправдать.