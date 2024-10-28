«Отец российских атлетов»: секреты Адольфа Андрушкевича

Мода на цирковых атлетов и силачей захлестнула Европу во второй половине XIX века. Вскоре восхищаться людьми, исполняющими удивительные трюки, начали и в Российской империи. На русской земле появились свои кумиры, одним из которых стал Адольф Андрушкевич, подготовивший плеяду силачей.

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Силач, тренер, энтузиаст

Адольф Иванович Андрушкевич родился в 1872 году. У себя на родине – в Эстонии – он прославился как основатель Ревельского (Таллинского) клуба атлетов-любителей и выдающийся тренер. Кроме того, Андрушкевич и сам добился многих успехов на спортивном поприще. Так, в 1902 году он установил рекорд Прибалтийского края в упражнении «Жим лёжа на мосту с перекатом через ноги».

Но всё же вошёл в историю Адольф Иванович как талантливый тренер, который вырастил целую команду успешных тяжелоатлетов. Он постоянно учился – приглашал в гости мастеров из Франции, Германии, Англии, осваивал новые методики, корректировал нагрузки.

Фабрика звёзд

Занимался Андрушкевич не только с парнями, но и с девушками. Его ученицей стала Марина Лурс (настоящее имя – Мария Лоорберг), которая считалась сильнейшей женщиной России своего времени. Лурс жонглировала двухпудовыми гирями, поднимала ногами перекладину, на которой стояли от 9 до 13 человек.

Тренировал Адольф Иванович и Георга Гаккеншмидта, которого в Лондоне называли «Русским львом».

С 14-ти лет в клубе Андрушкевича занимался ещё один знаменитый силач – Александр Аберг. Под чутким руководством тренера парень стал многократным победителем чемпионатов по вольной и греко-римской борьбе, проводившихся по всему миру.

Своими успехами обязан Адольфу Ивановичу и легендарный Георг Лурих, который одной рукой поднимал четыреëхпудовую гирю по 20 раз.

Ради общего дела

Стоит отметить, что Андрушкевич был энтузиастом своего дела. В начале XX века в Российской империи федерации тяжёлой атлетики не существовало, а поэтому за тренерскую работу Адольф Иванович не получал зарплату. Злопыхатели и вовсе распространяли слухи о нетрадиционной ориентации тренера. Якобы он основал клуб, чтобы наблюдать за потными мускулистыми мужчинами, которые «тягают» железо или эротично борются друг с другом.

Весь необходимый инвентарь – гантели от 1,5 до 40 фунтов, гири от 5 до 120 фунтов, штанги с шарами и шайбами, ковёр для борьбы, трапецию, кольца – основатель клуба приобрёл на свои средства. Зарабатывал же он в канцелярии местного суда по 25-27 рублей в месяц (совсем небольшая сумма для чиновника того времени).

Скончался «отец российских атлетов» в 1933 году. За годы самоотверженного труда он так и не смог обеспечить себе безбедную старость. Умер Адольф Иванович в нищете, забытый многими. Поддерживали его только старые тяжелоатлеты, которым он когда-то подарил путёвку в жизнь.