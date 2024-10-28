Как художница придумала театр, пока мыла посуду

Феридэ Енамукова — лучший в стране художник театра кукол по версии жюри национального открытого чемпионата творческих компетенций Art Masters. А еще она режиссер-постановщик и основательница театра теней.

«Меня захватил этот мир»

— Театр кукол со мной с детства. Мама была ведущей артисткой республиканского театра кукол и приносила «работу» домой. Она шила марионетки для нас с сестрой, сочиняла сказки и устраивала представления. Любовь к этому искусству у меня из дома.

Театр кукол — это живое, постоянно открывающее новые грани искусство, где возможно все, что невозможно в обычном театре. Меня захватил этот мир.

Я окончила колледж дизайна, а начинала как художник театра. Со временем подошла к режиссуре: почувствовала желание перешагнуть черту, создать свою историю. Замдиректора театра дал мне зеленый свет, и в 2020 году я поставила свой первый спектакль «Здравствуй, папочка!» по мотивам пьесы Орлова не только как художник, но и как режиссер.

В розовых очках

— В 2016 году коллега предложила поставить теневой спектакль по книге Экзюпери «Маленький принц». Мне всегда нравилось таинство театра теней, его эстетика.

Хотя спектакль мы не выпустили, но остался хороший опыт. Как художнику, мне было интересно разобраться в тайнах света и тени. Мы много экспериментировали, искали — это и послужило толчком к созданию творческой лаборатории, в которой мы придумывали небольшие теневые этюды для кукольных спектаклей.

Затем появился и театр теней «Розовые очки». Название придумала, пока мыла посуду. Когда ты в розовых очках, то готов в одиночку взяться даже за самое сложное дело. В это же время решила уйти из театра кукол, где прослужила 11 лет. Это было легко, ведь я понимала, что не хочу останавливаться на достигнутом.

«Главное — не удариться в форму»

— Вообще театр теней — специфический вид пространственно-временного искусства. Он требует особых условий и более продуманного и скрупулезного подхода к воплощению замысла, в отличие от театра кукол. А еще в нем играют особые марионетки — теневые. Это механизированные плоскостные куклы.

Я изготавливаю марионетки по собственным эскизам из пластика, картона или из ткани — из всего, что хорошо отбрасывает нужную мне тень. Главное — не удариться в форму и не увлечься мультипликацией. Важно помнить о содержании и понимать, что у теней свои правила.

Театр «Розовые очки» очень камерный. Вначале музыку для нас писал талантливый композитор из Нальчика Астемир Маршенкулов. Моя сестра — поэтесса и музыкант Дина Кан сочиняла стихи к песням. Артистка Фатимат Кучмезова играла и общалась с детьми. Мы выступали на разных площадках, но хотим, конечно же, иметь свою, поэтому сейчас взяли паузу и ищем помещение.

Что касается репертуара, мы находимся в постоянном поиске. В приоритете нетривиальные истории: собираю по крупицам какие-то маленькие события, формирую из них этюды, которые в будущем пригодятся в постановках. Сложно найти что-то хорошее, что сразу бы подходило театру теней.

Первую пьесу — «Африканскую историю» — мы написали сами по мотивам Киплинга. Вторую, «Фон Барон Червякус Спиридон», — актриса Пермского театра кукол. Хороший получился спектакль, забавный. Дальше хотелось бы выплыть на уровень 16+ и в бесконечность.

«Мы кайфовали от любви к театру кукол»

— О чемпионате Art Masters узнала случайно: родственница скинула ссылку на сайт. Я поняла, что это моя тема, когда увидела, что представлять компетенцию театра кукол будут главный художник Московского детского театра теней и лауреат премии «Золотая маска» Виктор Платонов, художник театра и кино, дважды лауреат «Золотой маски» Виктор Никоненко и драматург, художник-постановщик Большого и Мариинского театров Андрей Севбо.

На первом, заочном этапе нужно было за неделю из подручных средств сделать театральную куклу и придумать мир, в котором она оживет. Я создала фею-хаосницу и получила 10 баллов из 10. Моя кукла — это существо, которое собирается из хаоса, она его воплощение. Я придумала историю о том, как однажды эта фея появилась у меня дома из ниоткуда и начала чудить.

Очный этап проходил в Театре кукол С. В. Образцова в Москве. Считаю его лучшим в стране. Мы две недели работали в мастерских театра, рядом с профессионалами и просто волшебниками. Это было незабываемо.

Мы работали вместе с другими участниками. Все ребята очень сильные. Мы сдружились, а наши эксперты поражались: у вас же конкурс, как вы друг другу помогаете? А мы просто кайфовали от любви к театру кукол.

«Задачи выиграть не было»

— Финальным заданием было создать куклу к придуманной самим миниатюре. Основой для сценария служил отрывок из сюиты Сен-Санса «Карнавал животных», рандомно доставшийся каждому из десяти финалистов. Мне выпали «Куры и петухи», и я придумала миниатюру по японской легенде о том, как богиня-солнце Аматэрасу скрылась в небесном гроте, а крик петуха вызвал ее оттуда.

Стояла задача под наблюдением экспертов воплотить собственную идею в профессиональной театральной кукле, которой затем должны были управлять артисты Театра Образцова. Нам предоставили цеха. Технологи, конструкторы щедро делились с нами кукольными тайнами. Потрясающий опыт.

Задачи выиграть у меня не было. Я получила творческий заряд, прекрасных друзей и знакомых. Но, конечно, радостно, что все так вышло. А полученные призовые пойдут на развитие театра «Розовые очки».