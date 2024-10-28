Криминалисты идентифицировали женщину по найденному в стене черепу

В США криминалисты установили личность женщины, чей череп нашли в стене дома почти полвека назад. Об этом пишет CNN.

В 1975 году мужчина делал ремонт в своем доме в Батавии, пригороде Чикаго, и наткнулся на спрятанный в стене череп. Он сообщил о находке в полицию. Правоохранители исследовали находку и смогли определить, что череп принадлежит молодой женщине, жившей в конце XIX или в начале XX века. Поскольку больше ничего выяснить не удалось, останки неизвестной оказались в архиве Музея Батавии. В 2021 году во время ревизии их нашли сотрудники музея.

Они передали череп полиции, и правоохранители решили заново открыть дело, поскольку возможности ДНК-анализа значительно расширились с 1975 года. Криминалистам удалось идентифицировать женщину, выстроить ее генеалогическое древо и даже найти ее живых потомков. Оказалось, что череп принадлежал 17-летней Эстер Грейнджер из Меррилвилля, штат Индиана. Как выяснилось, она скончалась в 1866 году во время родов.

Неизвестно, как именно череп Грейнджер оказался в Чикаго. Полицейские считают, что ее могилу разграбили. Вероятнее всего, тело продали медикам. Его найти не удалось. Останки Грейнджер перезахоронили на кладбище в Батавии.

Ранее в США полицейские установили личность женщины, чьи останки нашли 50 лет назад. Оказалось, что ее убил известный маньяк.