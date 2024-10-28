Закопать Тамерлана! О чем просил маршала Жукова участник вскрытия гробницы непобедимого воина

14 лет назад Малика Каюмова называли последним живым свидетелем вскрытия гробницы знаменитого Тамерлана. К тому моменту все, кроме оператора, снимавшего это историческое событие на кинокамеру, уже были мертвы. В свое время именно Малик Каюмов предупреждал всех участников этой операции о страшном проклятии могилы полководца.

© Вскоытие гробницы Тамерлана

Талантливый оператор

Малик Каюмович Каюмов родился в Ташкенте. До конца своих дней он не знал точно ни числа, ни месяца, ни даже года своего рождения. Предположительно, он появился на свет весной 1911 года. Более достоверных сведений не сохранилось. Тогда даже в Москве не всех детей регистрировали, как положено в ЗАГСе, что уж говорить об Узбекистане.

Сразу после окончания школы Малик устроился на новую местную киностудию, которая позже получила название «Узбекфильм». Там он трудился помощником оператора. Это ремесло пришлось молодому человеку по душе, и в начале 1930-х годов он уехал в столицу подавать документы во ВГИК на операторское отделение. В какой-то момент Каюмов решил, что знает достаточно, бросил учебу и вернулся в Узбекистан.

С опытом пришли к Каюмову и всесоюзная слава, и признание. Его документальные съемки неизменно получали самые высокие оценки экспертов в области киноискусства. Поэтому немудрено, что именно его отправили в экспедицию, участники которой намеревались вскрыть гробницу узбекского героя Тамерлана.

Проклятая гробница

21 июня 1941 года советские ученые вскрыли гробницу. Сразу же сломалась лебедка. Как ни старались члены экспедиции, починить ее так и не удалось. Поэтому тяжелые плиты передвигали вручную. Но на этом странности не закончились.

Оператор Малик Каюмов во время обеденного перерыва повстречал трех старцев. Они показали Каюмову какую-то книгу и сказали, что в ней написано о проклятье, которое постигнет человечество, если они потревожат прах предков. Старики утверждали, что вскрывать могилу нельзя, иначе быть кровопролитной войне.

Малик Каюмович сразу поведал об услышанном своим коллегам, но те не восприняли слова неизвестных странников всерьез. Гробницу открыли, а на следующий день грянула Великая Отечественная война. По крайней мере, так говорил сам Каюмов в документальном фильме «Проклятие Тамерлана» в 2003 году.

После вскрытия

Каюмов рассказал о проклятии самому маршалу Георгию Жукову и просил его отдать приказ закопать обратно прах Твмерлана. Только после того, как это было сделано, Советская армия начала одерживать первые значительные победы в войне.

Что же касается самого Каюмова, то он, как и многие представители его профессии, в военные годы служил фронтовым оператором. Он дважды был ранен и вернулся домой инвалидом.

Однако операторское искусство Малик Каюмович не забросил. За всю свою жизнь он снял более 400 документальных фильмов, многие из которых были удостоены самых высоких оценок и наград в сфере кинематографии.

Каюмов умер в 2010 в возрасте около 100 лет. Похоронили оператора на его родине в Узбекистане.