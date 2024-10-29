Расшифрована древнейшая карта мира, которой почти 3000 лет

В Британском музее разгадали тайну Вавилонской карты мира, которой почти 3000 лет. Видео об этом выложено на канале учреждения.

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Глиняная табличка со схематическим изображением географических и мифологических объектов, а также текстом на аккадском языке, считается самой древней картой мира. Она найдена в иракском городе Абу-Хабба (Сиппаре) и с 1882 года хранится в Британском музее.

По форме топонимов артефакт, известный также как Imago Mundi, датируется VII веком до н. э. Он содержит карту Месопотамии в очень условном виде: Евфрат обозначен прямоугольником, маленькие кружки и прямоугольники представляют различные города и поселения, в том числе Вавилон, все это обведено кольцами под названием «горькая река» — под этим подразумевается «соленая вода», то есть Средиземное море и Персидский залив.

«В этой круговой диаграмме заключен весь известный мир, в котором люди жили, процветали и умирали», — объясняет эксперт по клинописи Ирвинг Финкель, сотрудник музея.

Над картой и на обороте таблички — несколько абзацев клинописи с описанием сотворения мира и того, что, по мнению автора, существовало за его пределами, включая восемь отдаленных регионов.

Недостающая часть таблички, найденная в 1995 году, помогла ученым в расшифровке этого текста. В нем упомянута вавилонская версия библейской истории о Всемирном потопе, согласно которой в 1800 году до н. э. по указанию Бога царь Утнапиштим построил ковчег, и его останки сохранились на склоне горы за горькой рекой.

Табличка также подтверждает веру вавилонян в бога творения Мардука и других мифических монстров, таких как человеко-скорпион и птица с головой льва по имени Анзу.