Как в горах случайно нашли два средневековых города

Археологи обнаружили в горах Центральной Азии, два средневековых города, в которых кипела жизнь тысячу лет назад. Оба поселения, похоже, были частью Великого Шелкового пути.

Ученые впервые заметили один из затерянных городов в 2011 году во время похода по поросшим травой горам на востоке Узбекистана. Археологи шли вдоль русла реки и по пути к вершине одной из гор заметили захоронения. Там перед ними раскинулось плато, усеянное необычными курганами.

«На первый взгляд эти курганы ничем не примечательны. Но мы признаем, что это антропогенные места, места, где жили люди», — отмечает Фарход Максудов из Национального центра археологии Академии наук Узбекистана.

Земля в этом районе усеяна тысячами глиняных черепков. Ученые искали археологические свидетельства кочевых культур, которые пасли свои стада на горных пастбищах, но никак не ожидали, что в не самом гостеприимном климате на высоте около 2100 м над уровнем моря они найдут средневековый город площадью 12 га.

Место назвали Ташбулаком, и это было только началом. Во время раскопок в 2015 году археолог из Вашингтонского университета Майкл Фрачетти встретился с одним из немногих ныне живущих в этом регионе людей — лесничим, живущим в нескольких километрах от Ташбулака. Он сказал, что у себя на заднем дворе я видел похожую керамику. Археологи поехали на ферму лесничего, где обнаружили, что его дом стоит на холме, похожем на курган.

Оказалось, что лесник, по сути, живет в средневековой цитадели. Исследователи осмотрели окрестности и увидели еще больше курганов. «Боже мой, это место огромно, подумали мы», — говорит Фрачетти.

Второй город получил название Тугунбулак. Археологи применили технологию дистанционного зондирования (лидар), чтобы составить карту обширного средневекового поселения площадью почти 120 га. По их мнению, Ташбулак и Тугунбулак входили в сеть торговых путей, известных как Великий шелковый путь.

Для подтверждения масштабов и плотности застройки Тугунбулака необходимы дополнительные раскопки, но даже если город окажется в два раза меньше, это все равно огромное открытие, отмечают эксперты.

Несмотря на дефицит ресурсов и суровые зимы, люди жили в Ташбулаке и Тугунбулаке с VIII по XI век н. э. В конце концов поселения были заброшены и оставлены на милость стихии. В горах ландшафт быстро менялся, и остатки городов разрушены из-за эрозии и покрыты отложениями. Спустя тысячу лет от средневековых городов остались курганы, плато и хребты.

Открытие примечательно еще и тем, что на обычных картах Шелкового пути торговые пути, пересекающие Евразийский континент, в основном не затрагивают горы Центральной Азии. Считается, что настоящими торговыми центрами были такие города, как Самарканд и Ташкент, расположенные в низинах, где есть плодородные земли и оросительные системы, пишет Live Science.