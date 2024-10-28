Летучая мышь спряталась в одежде женщины и сбежала из зоопарка

В городе Карлсруэ, Германия, сбежавшую из зоопарка с помощью посетительницы листоносую летучую мышь вернули домой. Об этом пишет местная газета Badische Neueste Nachrichten.

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30-летняя Элина Офеле гуляла по зоопарку с сыном. Во время прогулки они посетили несколько павильонов, в том числе пещеру летучих мышей. Вернувшись домой, женщина сняла с себя теплую кофту и обнаружила, что из нее выпала живая летучая мышь. Оказалось, что зверек спрятался в одежде Офеле, когда та была в пещере, и добрался на ней до ее дома.

Женщина позвонила эксперту по диким животным, и тот посоветовал держать летучую мышь в тепле. Офеле уложила ее на ночь в коробку, поставила ей миску с водой с капелькой меда и нарезала банан. На следующий день муж и сын Офеле снова отправились в зоопарк и отдали сотрудникам беглянку.

Представитель зоопарка Карлсруэ отметил, что до этого летучие мыши не покидали территорию пещеры на посетителях. По его словам, обычно эти зверьки сторонятся людей.

Ранее сообщалось, что в Канаде зараженная бешенством летучая мышь покусала подростка. Медики сделали все возможное, но спасти его не удалось.