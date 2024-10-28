Русские против индейцев: неизвестная битва за Аляску

Когда говорят о Русской Америке, тема взаимоотношений русских колонистов с индейцами затрагивается косвенно. Возникает ощущение, что там царил мир и согласие. Но это не так. Индейцы воевали с русскими.

© Луис Глазман «Битва при Ситке»

Первые стычки

Очевидно, что при освоении Аляски первым русским поселенцам пришлось налаживать связи с местным населением: индейцами и алеутами. Если с аулеутами отношения чаще всего были мирными, то индейские племена были настроены не так дружелюбно. Особенно воинственным нравом отличались тлинкиты.

Первое серьезное столкновение произошло 21 июня 1792 года. Индейские воины Якутат-куана вышли в набег против чугачей и по дороге нанесли серьезный урон русскому лагерю Александра Баранова на острове Нучек.

Подошли индейцы ночью. Раскрашенные черной краской, в доспехах, они застали спящий лагерь врасплох, даже несмотря на то, что там дежурили часовые. Караул заметил приближавшихся тлинкитов только на расстоянии десяти шагов. Оказать полноценное сопротивление было весьма затруднительно, но проснувшиеся колонисты все же отбили нападение.

Когда Баранов подсчитал потери, оказалось, что из русских погибло двое человек, также были убиты девять кадьякцев. Еще пятнадцать человек получили ранения. Потери индейцев были ещё существеннее. Часть своих воинов они забрали при отступлении, но смогли забрать не всех. На берегу после отхода осталось ещё двенадцать тел.

Конечно, не на шутку взволнованный Баранов поспешил с возвращением на Кадьяк, опасаясь внезапного вторжения тлинкитов в Кенайский залив. По прибытии на место он сразу же написал письмо в Правление Компании с требованием отправки оружия и военного снаряжения.Дословно он написал следующее: «колчуг или пансырей сколко можно более... и ружья со штыками весма нужны в опасных случаях, сколко нибудь гранат и поболше пушки».

С этой ночи Александр Баранов до самого конца своей жизни на Аляске не снимал кольчугу, которую носил под одеждой. Понесшие же серьезные потери тлинкиты также поняли, что с русскими так просто не сладить, и стали запасать как можно больше огнестрельного оружия, которое получали, по большей части, в обмен на ценные меха, от англичан и американцев.

Каланы и мушкеты

В 1794-1799 годах русские промысловые партии всё глубже проникали в страну тлинкитов, основывая там опорные базы и ведя хищнический промысел калана. Пушнина была настоящим «мягким золотом». Её промысел велся в огромных масштабах, усиливаясь от конкуренции. В гонке за мехом участвовала РАК, английские и американские моряки, а также местные аборигены, которые при помощи бартера могли рассчитывать получить дефицитный товар.

Способы добычи меха были у конкурирующих сторон разными. Русские добывали шкурки сами, а также посылая за ними подневольных алеутов. В районах промысла «вырастали» укрепленные поселения.

Английские и британские торговцы поступали иначе. Они предпочитали вести торговлю с тлинкитами и покупать пушнину у них. Взамен шкурок индейцы получали от торговцев ткани, боеприпасы, оружие и спиртное.

Российско-Американская компания не могла поступать подобным образом. Во-первых, потому что не имела в наличии ценных для индейцев товаров, во-вторых, потому что у русских действовал запрет на торговлю оружием.

Русские колонисты серьезно досаждали индейцам, поскольку вели промысел в хищнических масштабах (к 1840 году каланы были полностью истреблены, что стало важным фактором при продаже Аляски). Усиление русского присутствия грозило и тлинкитам и англо-американским лишением прибылей. Надо ли говорить, что «наши западные партнеры» нарочно настраивали индейцев против русских.

Нарастание вражды

Вражда между русскими и тлинкитами только нарастала. Летом 1802 года это вылилось в так называемое восстание тлинкитов. Индейцы выслеживали русские партии и проводили массированные набеги. В июне большой отряд тлинкитом в количестве 600 человек, дождавшись, пока основные силы русских уйдут на промысел, атаковал «столицу» РАК Ситку, в которой осталось всего 15 человек. На следующий день индейцы также уничтожили ещё один русский отряд, которым руководил Василий Кочесов.

Кочесов, опытный охотник, один самых метких русских стрелков, был для индейцев «врагом номер один». Тлинкиты называли его «гидак», то есть алеут, поскольку мать Косечова была с островов Лисьей гряды. Взяв в плен отряд Кочесова, индейцы не стали их сразу убивать. По словам К.Т.Хлебникова, «варвары не вдруг, но повременно отрезывали у них нос, уши и другие члены их тела, набивали ими рот, и злобно насмехались над терзаниями страдальцев. Кочесов ... не мог долго переносить боли и был счастлив прекращением жизни, но несчастный Еглевский более суток томился в ужаснейших мучениях».

Была атакована индейцами и «ситкинская партия» количеством больше 150 человек. По большей части алеуты. Потери Российско-Американской компании в этих столкновениях составили 224 человека.

Золотой шлем

Разгрома Ситки Баранов простить не мог. Через два года он отомстил тлинкитам. В 1804 году его отряд, состоящий из 150 русских и почти тысячи алеутов пошел на завоевание Ситки. В Ситке к Баранову присоединился также Лисянский, совершавший кругосветное плавание на корабле «Нева». Это было по-настоящему счастливое для русских обстоятельство. Огневая мощь «Невы» была не лишней. В выстроенной индейцами деревянной крепости засело полторы сотни бойцов. Сначала они успешно отражали атаки русских, отбили штурм и даже серьезно ранили Баранова в руку.

Однако русские не отступили. Индейцы, поняв, что отбиваться бесполезно, покинули крепость. Потери русской коалиции составили около 20 человек.

8 октября 1804 года над Ситкой был поднят русский флаг, началось строительство форта и нового поселения. Здесь же Баранов основал Ново-Архангельск.

Стычки между русскими и индейцами, продолжались вплоть до середины века, но уже не с таким накалом. Через несколько лет после основания Ново-Архангельска тлинкиты в знак примирения даже преподнесли Баранову золотой шлем.