Детская мечта футбольных рефери обернулась вытрезвителем, штрафом и дисквалификацией

6 августа мир облетела новость, в которой, как говорится, прекрасно всё. По её итогам работы едва не лишились два авторитетных польских рефери. Один, более именитый, даже судил матчи двух последних Евро в качестве помощника на VAR. Послужной список второго не столь солидный, но по меркам родины всё же достойный – назначения на еврокубковые поединки в его загашнике имеются.

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Зовут беззаботных авантюристов Бартош Франковский и Томаш Мусиал. На службе Фемиды они уже под 20 лет. Под эгидой ФИФА – ровно десять. Но свои имена арбитры прославили отнюдь не профессиональными заслугами. Мужчины, на двоих которым скоро стукнет 82 года, накануне лигочемпионского квалификационного матча между шотландским «Рейнджерс» и киевским «Динамо» решили осчастливить Диониса.

А потом променад под луной устроить. И на пьяные головы своровать дорожный знак. Но закадычные товарищи сперва в объективы камер попались, а затем и в лапы стражей закона. Тест на алкоголь они, естественно, провалили и с чувством выполненного долга отправились в ближайший вытрезвитель.

Работу на домашнем поединке «Рейнджерс» и «Динамо» они сразу потеряли – УЕФА правонарушителей тут же заменил на их менее статусных, но более ответственных коллег. А Дисциплинарная комиссия Польского футбольного союза спустя месяц дисквалифицировала судей на год: пять месяцев реального бана и ещё семь – условно. Несмотря на пролитые слёзы и принесённые извинения. А они – тоже важная часть головокружительного сюжета, знаете ли.

Так, по словам Франковского, кража дорожного знака была его… «заветной идиотской мечтой...». Да, жаль, конечно, этого добряка. Особенно после штрафа в 25 тысяч польских злотых (около 600 тысяч рублей) за уничтожение дорожной инфраструктуры. И свежего окончательного вердикта УЕФА: никакого футбола до июня 2025 года. Формально Бартош и Томас ещё могут вернуться, но и возраст, и подпорченная репутация фактически ставят крест на серьёзных назначениях в будущем.

Замечательная история, но без до́лжного финала. Вот если б воришек не поймали, а потом и не отстранили от игры… и приволок бы кто-то из них дорожный знак и влепил бы его кому-нибудь из футболистов вместо красной. Тогда да, катарсис. Впрочем, и так вполне бодрый рассказ. Отрезвляющий.