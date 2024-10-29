Под старинной церковью нашли вход в подземный мир

Под зданием старинной церкви в Мексике обнаружили туннели, которые местная цивилизация сапотеков считала входом в подземный мир. Исследования провели на месте города Митла на юге страны. Некогда он считался важным религиозным центром. Но в XVI веке испанцы сравняли его с землей, а на месте главного святилища построили христианскую церковь.

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Священник, бывший свидетелем этих события, написал, что под зданием скрываются огромные пещеры. Ученые проводили раскопки, но до последнего времени им не удавалось найти соответствующие описанию объекты.

Новое исследование провели с помощью сейсмической шумовой томографии. Этот метод позволяет измерить скорость, с которой сейсмические волны проходят сквозь землю.

Осмотр выявил наличие камер и туннелей под городом. Некоторые из них простирались на глубину более 15 метров. Отдельные полости достигали 30 метров – это предел, до которого могут проникнуть современные приборы.

Под церковью Апостол-Сан-Пабло обнаружили камеру размерами 10 на 15 метров. Ученые предположили, что туннели под церковной группой могут простираться дальше на север, восток и юг. Возможно, они связаны с другими геофизическими аномалиями, выявленными в этом районе.

Археологи полагают, что в туннелях могут находиться захоронения правителей сапотеков. По описанию современников, их хоронили в лучших одеждах, с украшениями, золотыми ожерельями и драгоценными камнями. Также покойным вкладывали копье в правую руку и щит в левую.

Цивилизация сапотеков зародилась около 2300 лет назад на территории современного штата Оахака. Примерно в 900 годах нашей эры она пришла в упадок. Ученые не могут сказать, по какой причине это произошло, так как не нашли никаких следов войн и разрушений, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в Мексике нашли панель с именем неизвестного правителя майя. Она состояла из 123 картушей.