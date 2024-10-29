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Пазырыкский лебедь: что символизирует найденная на Алтае 2300-летняя войлочная фигурка

Пазырыкский лебедь — одна из самых ценных археологических находок, сделанных в Горном Алтае. Сейчас он выставлен в Эрмитаже.

Раскрыта тайна 2300-летней культовой фигурки скифо-сибирского мира
© Naukatv.ru

Фигурка изготовлена из оленьего войлока около 2400 лет назад. Туловище лебедя сделано из оленьей шерсти, которая была переработана в белый войлок, а клюв, глаза и кончики крыльев — из черного войлока. Красновато-коричневый войлок использовался для «ног», а фигурка набита оленьей шерстью.

В ногах также вставлены деревянные палки для закрепления лебедя в вертикальном положении. Возможно, его устанавливали на колесницу или вершину шатра, зафиксировав ремешками.

Артефакт относится к пазырыкской культуре, носители которой были, как полагают, частью сакской культурной группы — кочевников, которые, возможно, сами принадлежали к восточной ветви скифов. Лебедь, как и многие другие находки, был обнаружен в 1949 году в пазырыкских курганах на Алтае, близ границы России с Казахстаном, Китаем и Монголией.

Суровый климат этой местности вкупе с надежной защитой мерзлоты сохранили изделия из дерева, войлока, кожи, меха, тканей и других недолговечных материалов почти в первозданном состоянии.

Древние жители Алтая довольно редко изображали птиц, не говоря уж о том, что лебеди с такими черными крыльями там попросту не водятся. Отсюда можно сделать вывод о сакральном значении фигурки.

По мнению ученых, лебедь символизировал жизнь на земле, в воде и в воздухе, объединяя все три стихии. Кроме того, для многих древних космогонических концепций характерен мотив сотворения мира лебедем, гусем или уткой.

По всей видимости, пазырыкский лебедь символизировал для своих создателей сотворение мира.

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