В Норвегии нашли останки легендарного героя из древних саг

Интересное открытие, подтверждающую информацию, изложенную в древненорвежском эпосе «Сага о Сверрире», сделали археологи, изучив кости из колодца замка Сверресборг, расположенного за пределами Тронхейма в центральной Норвегии. Правда, чтобы изучить геном древнего викинга, исследователям потребовалось пожертвовать частью его зуба.

Старинная находка

Вышеупомянутые кости в колодце древнего замка были обнаружены еще в 1938 году. Но тогда у ученых попросту не было никаких средств и инструментов, чтобы подобрано проанализировать находку. Лишь позже, с использованием методов углеродного сканирования и секвенирования ДНК, исследователи получили больше деталей о происхождении и времени жизни Колодезного человека или викинга из Вэлл-Мэна.

Персонаж саги

Оказалось, что он жил около 900 лет назад и имел «благородное происхождение. А на момент смерти ему было около 30-40 лет. Все это вполне сходится с одним моментом из саги, произошедшем в 1197 году нашей эры. Тогда в колодец замка было сброшено тело «благородного человека», чтобы отравить его и лишить местных жителей воды. Как показывают новейшие исследования, речь шла о реальном случае. Впервые в истории ученым удалось найти останки реального человека, упомянутого в древнескандинавской саге.