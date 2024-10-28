Миллиардер завещал состояние своему псу

Индийский промышленник Ратан Тата завещал большую часть своего состояния слугам и псу. Об этом пишет Daily Mail.

Индийский миллиардер и владелец международной компании Tata Group Ратан Тата скончался в начале октября в возрасте 86 лет. Владелец огромного состояния, которое оценивается примерно в 10 миллиардов рупий (около 11 миллиардов рублей), оставил лишь малую часть наследства своему брату Джимми Тату и единокровным сестрам Ширин и Динне Джеджибхой.

Главными наследниками бизнесмена стала его немецкая овчарка Тито, а также его помощник Конар Суббиах и повар Раджан Шоу. Именно они будут заботиться о Тито, который оставался с хозяином до его последнего вздоха и теперь, по условиям завещания, должен всю оставшуюся жизнь получать «неограниченную заботу».

Тату никогда не был женат и не имел детей. Его братья и сестры должны были унаследовать все в случае отсутствия завещания. По словам Сухеля Сета, близкого друга Тату, суммы, оставленные Суббиаху и Шоу, достаточно существенны, чтобы мужчинам не пришлось больше работать до конца жизни. Обоим мужчинам сейчас за 50. Сет добавил, что завещание Тату — «жест благодарности за радость и заботу», которые ему дарили его домашние животные и двое ближайших помощников.

Ранее сообщалось, что суд в Китае признал законным завещание мужчины, который оставил все свое имущество заботливому торговцу фруктами. Все состояние мужчины по фамилии Ма, включая дом стоимостью 3,3 миллиона юаней, должно перейти не его родственникам, а продавцу фруктов Лью и его семье.