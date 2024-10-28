«Скелет Франкенштейна» поставил в тупик бельгийских ученых

Археологи столкнулись с удивительным открытием, изучая древнюю гробницу в бельгийском Поммеро. Скелет, найденный в ней, оказался своеобразным «пазлом» из костей разных эпох. Анализ ДНК позволил выяснить, что люди, чьи останки были «собраны» в захоронении, не только жили в разное время, но и не приходились друг другу родственниками.

Необычная находка

В гробнице, раскопанной в Бельгии еще в 1970-х годах, был обнаружен полный скелет среди множества кремированных останков. Ученые попытались установить, кто бы мог быть там похоронен. Но в итоге оказалось, что этот «скелет Франкенштейна» составлен из костей как минимум семи разных людей. Причем, большая часть из них жила в эпоху неолита, то есть за несколько тысяч лет до нашей эры. Однако череп оказался гораздо моложе и датировался примерно римским периодом.

ДНК-анализ и неожиданные результаты

Генетический анализ не выявил родственных связей между погребенными, чьи останки были обнаружены в гробнице. Это означает, что скелет был составлен из останков разных людей, живших в разное время и отрицает предположение о семейном склепе, в котором хоронили представителей какой-либо знатной местной династии на протяжении продолжительного времени. Ученые предполагают, что череп римлянина был добавлен к скелету значительно позже.

«Скелет Франкенштейна»

Возникает вопрос: почему кто-то собрал скелет из костей разных людей и разных эпох? Ученые выдвигают несколько гипотез: