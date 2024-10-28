«Настоящий» Дракула: что в жизни творил граф Влад Цепеш

Его жизнь была полна борьбы за власть с жестокими противниками. И сам он совершил немало злодеяний, породивших в народе ужасающие мифы о вампирах. Влад III Басараб (около 1431 г.-1476 г.) – правитель небольшого княжества Валахия, расположенного на юге современной Румынии, получил сразу два прозвища: Цепеш и Дракула.

Дьявол или дракон?

Известно, что прототип многих современных историй о вампирах и его отец состояли в рыцарском ордене Дракона, который в 1408 году основал король Венгрии Сигизмунд I Люксембург. По некоторым сведениям, это было тайное оккультное общество, занимавшееся поисками источника вечной жизни. Не исключено, что эликсиром от всех болезней они считали человеческую кровь.

Слово Dracul можно перевести как «дракон», но по-румынски оно еще и означает: «черт, дьявол». Так называл себя Влад II Басараб, и его сын унаследовал данное прозвище, правда, в его случае оно преобразовалось в «Дракула». Тот факт, что правители православного княжества, позволяли себе именоваться столь неоднозначно, может свидетельствовать об их приверженности сатанизму.

Колосажатель

Прозвище «Цепеш» еще более мрачное. Оно произошло от румынского слова țeapă, которое переводится как «кол». Влада III прозвали колосажателем, поскольку он часто устраивал массовые казни ни в чем не повинных людей именно таким жестоким способом. Правитель Валахии, по некоторым данным, любил трапезничать среди несчастных, медленно умирающих подданных. Он наслаждался их предсмертной агонией и муками.

Поскольку трупы покойных были полностью обескровлены, в народе стали поговаривать, что Дракула не просто ест, глядя на них, но еще и пьет кровь своих жертв. Возможно, люди пытались как-то объяснить себе его зверства.

Пытки в турецком плену

Жестокость правителя Валахии многие исследователи пытаются объяснить страданиями, которые он перенес, находясь в турецком плену. Дело в том, что летом 1444 года Влада, который был подростком, и его младшего брата Раду их собственный отец передал султану Османской империи Мураду II (1404-1451 гг.) в качестве заложников. Если бы валахи отказались платить дань туркам и попытались бороться за национальный суверенитет, то мальчиков ожидала казнь.

Некоторые источники утверждают, что Влада жестоко пытали в плену, вынуждая принять ислам. Он видел, как расправились с другими заложниками, чьи родственники не угодили правителям Османской империи. И это, дескать, повлияло на характер молодого человека.

Брат, совращенный султаном

На психике валашского принца могли негативно сказаться и сексуальные домогательства, которым подвергся его брат Раду со стороны Мехмеда II Завоевателя (1432-1481 гг.) – сына турецкого султана.

По крайней мере, греческий историк Лаоник Халкокондил написал, что Раду Басараб и Мехмед II состояли в интимных отношениях. Это позволило некоторым исследователям предположить, что Влад стал свидетелем изнасилования своего младшего брата будущим правителем Османской империи.

Кровавая Пасха

Дракула стремился утвердить свою власть в Валахии, жестоко расправляясь с неугодными ему боярами, которые тайно поддерживали политических противников своего сюзерена. Однажды он пригласил представителей родовитой знати на пир по случаю православной Пасхи и казнил всех своих гостей.

Историки признают правдивость этой истории, они спорят лишь о дате события. Вероятнее всего, такой кровавой оказалась Пасха 1459 года, хотя некоторые исследователи указывают на 1457 год. Говорят, тогда было убито от 50 до 500 валашских дворян, и это могло быть своеобразным жертвоприношением Дьяволу.

Поддержка православной церкви

В свете всего сказанного по-настоящему шокирует не жестокость Влада III, а его набожность. Дракула щедро жертвовал деньги и земли православным монастырям и приходам, расположенным не только в Валахии, но и в Греции. В 1460 году недалеко от местечка Джурджу он основал монастырь Комана, а годом позже на средства правителя была построена церковь в городе Тыргшор.

Многие историки считают, что причиной такой щедрости Дракулы были его попытки заглушить бытующие в народе слухи о его преданности Сатане.

Католицизм как причина вампиризма

Впрочем, Владу III не удалось обелить свое имя пожертвованиями. Являясь православным княжеством, Валахия сталкивалась с постоянным давлением католической Венгрии и исламской Османской империи. Жители небольшой страны считали своим спасением преданность вере предков. А жестокость правителя-кровопийцы они объясняли его тайным переходом в католицизм.

Поскольку последователи западной ветви христианства, в отличие от православных, во время празднования Пасхи не причащаются кровью Христовой (которую традиционно заменяет красное вино), валахи подозревали, что вероотступник пытается компенсировать этот недостаток, выпивая человеческую кровь. То есть, переход в католицизм – это причина вампиризма. Румыны до сих пор верят, что отказ от религии предков толкает человека в лапы к Дьяволу.

Преступления явные и вымышленные

Стоит признать, несмотря на безусловную жестокость Влада III, многие рассказы о его злодеяниях были преувеличены в народном сознании, превратившись в легенды-страшилки. Например, история о 20 тысячах (в некоторых источниках – 30 тысячах) человек, посаженных на колья, чей вид испугал грозных воинов Османской империи, была сфабрикована политическими противниками и многочисленными врагами Дракулы уже после его смерти.

Кроме того, про правителя Валахии говорят:

Он приказал прибить гвоздями шапочки или тюрбаны к головам не то турецких, не то итальянских послов, которые отказались их снять в присутствии Влада III.

Вспорол ножом живот своей любовницы, пытавшейся убедить его в своей беременности.

Посадил женщину на кол за то, что у ее мужа была короткая рубашка.

Казнил боярина, которому не понравился вид и запах многочисленных трупов.

Собрал множество нищих, пообещав им роскошный обед, и сжег их вместе со зданием.

И это лишь малая часть страшных историй, рассказываемых о Дракуле.

Воткнули кол в сердце и отрубили голову

На то, что правителя Валахии в народе считали вампиром, косвенно указывает и способ, которым его убили в 1476 году. Кто совершил акт возмездия за многочисленные зверства, осталось неизвестным. Одни историки полагают, что это были турки, другие исследователи возлагают ответственность на венгров или возмущенных валахов, чьи родственники пали жертвами Дракулы.

Ему проткнули сердце деревянным колом и отрубили голову, которую отправили султану Мехмеду II, чтобы в гибели Влада III ни у кого не было сомнений.

Могила оказалась пустой

Причиной зловещих слухов о вампиризме правителя Валахии стал и тот факт, что его гробница оказалась пустой. Обезглавленный труп Дракулы, как известно, был похоронен в православном монастыре, расположенном в городе Снагове. Но когда исследователи вскрыли усыпальницу легендарного вампира, спустя многие века, то не обнаружили там ничьих останков.