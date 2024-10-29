29 октября: о праздниках, приметах и знаменитых именинниках

29 октября в России празднуют День вневедомственной охраны. В мире отмечают День борьбы с инсультом, а жители Турции отмечают День Республики. Православные верующие сегодня вспоминают мученика Лонгина Сотника. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 29 октября — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

День вневедомственной охраны

29 октября 1952 года была организована специальная служба, призванная охранять объекты стратегической важности: мосты, аэропорты, электростанции, железнодорожные узлы, некоторые правительственные учреждения и промышленные предприятия. Сотрудники данной службы не входили в штатный состав охраняемых организаций и учреждений — так и появилось название «вневедомственная охрана».

В 2016 году подразделение вневедомственной охраны включили в состав Федеральной службы войск национальной гвардии. До этого оно находилось в ведении Министерства внутренних дел.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с инсультом

Этот День был учрежден в 2006 году Всемирной организацией по борьбе с инсультом с целью привлечь внимание к проблеме диагностики и профилактики данного состояния.

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Как правило, проявляется при гипертонической болезни, атеросклерозе, воспалениях и аномалиях мозговых сосудов. По данным ВОЗ, инсульт — вторая по значимости причина летального исхода и третья по значимости причина инвалидности в мире.

День Республики в Турции

Этот праздник установлен в память о провозглашении Турецкой Республики в 1923 году: тогда в Конституцию государства внесли поправки, по результатам которых Османская империя распалась. После этого в стране прошли выборы президента, первым главой Турецкой Республики стал Мустафа Кемаль Ататюрк. Сегодня его считают основателем современного турецкого государства.

День республики широко отмечают по всей стране. Торжественные мероприятия обычно начинаются 28 октября: на улицах вывешивают национальные знамена, а в правительственных учреждениях, вузах и школах объявляют выходной.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 октября

Вceмиpный дeнь бopьбы c пcopиaзoм; Национальный день кошек в США; Дeнь принятия Конституции в Сербии; Дeнь paбoтникoв oxpaнныx opгaнизaций в Казахстане.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мученика Лонгина Сотника

Согласно преданию, римский воин Лонгин служил в Иудее под началом Понтия Пилата. Во время казни Христа отряд, которым командовал Лонгин, стоял вокруг Голгофы. Последние часы земной жизни Мессии произвели сильное впечатление на святого, и Лонгин публично признал, что Христос — Сын Божий. Считается, что именно он пронзил копьем ребра Иисуса и от истекшей крови получил исцеление больных глаз.

После погребения Христа Лонгин с отрядом стоял на страже Гроба Господня — воины стали свидетелями чудесного Воскресения, после чего их подкупом склоняли лжесвидетельствовать, будто тело Мессии похитили апостолы. Лонгин и его соратники не соблазнились деньгами. Приняв крещение, святой оставил службу и отправился проповедовать к себе на родину — в Каппадокию. Вскоре там его настигли и обезглавили войны Пилата.

Какие еще церковные праздники отмечают 29 октября

День памяти преподобного Лонгина Яренгского;

Обретение мощей святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского;

День памяти преподобного Галла, просветителя Швейцарии.

Приметы на 29 октября

В народном календаре 29 октября — день Лонгина Сотника. На Руси считалось, что в это время солнечный свет приобретает особые целебные свойства, поэтому люди обязательно выходили на улицу.

Иней на деревьях в этот день — к скорому потеплению.

Звездное небо — к ясной погоде.

Начинать сегодня новые дела — значит, навлечь на себя неприятности.

Кто родился 29 октября

Российская актриса известна благодаря ролям в фильмах «Поддубный», «Экипаж», «Метро», сериалах «Молодая гвардия», «Ласточкино гнездо», «Топи» и многих других. Помимо кино, Шпица участвует в телешоу, в 2022 году она опубликовала автобиографию «Жизнь в эпизодах».

Американская актриса, пик популярности которой пришелся на 90-е годы. Широкую известность ей принесли фильмы «Эдвард руки-ножницы», «Битлджюс», «Ночь на земле», «Прерванная жизнь», «Маленькие женщины», «Черный лебедь» и другие. С 2016 года Райдер играет одну из главных ролей в популярном сериале «Очень странные дела».

Кто еще родился 29 октября