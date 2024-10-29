«Русский Робинзон Крузо»: невероятная история дворянина Сергея Лисицына

Однажды в 1847 году потомственный дворянин Сергей Петрович Лисицын, двадцати четырех лет от роду, решил съездить в Северную Америку, развеяться. С этой благородной целью он поднялся на судно, следующее на этот континент.

Надо сказать, что капитан и офицеры корабля встретили пассажира крайне дружелюбно и радушно. Уже в первый же вечер после отплытия гость закатил в кают-компании свободным от вахты офицерам пирушку. Однако, на утро, ему захотелось «продолжения банкета». Офицеры корабля, разумеется, на отрез отказались поддержать его в этом начинании. Тогда Лисицын напился в одиночку и устроил капитану неприятную сцену, наговорив дерзостей. После этого он спустился на палубу и решил подбить матросов на захват корабля. Видя, что добром с неуемным пассажиром не справиться, капитан судна распорядился скрутить его и высадить на одном из необитаемых островов Охотского моря. Причем высадили дебошира в бессознательном состоянии.

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Из вещей русскому Робинзону оставили три пары сапог, тулуп, два пистолета, шашку, кинжал, несколько записных книжек, спички, часы, бритву и 200 гаванских сигар. Из пищи на берегу оказались чай, сахар, сухари и фляги с водкой.

Остров был большой и лесистый. Поплевав на руки, русский Робинзон взялся за дело. За несколько дней он выстроил себе сносный дом, а затем сложил русскую печь и смастерил нехитрую мебель. Патроны он решил зря не расходовать, выстругав себе тугой лук и стрелы. Лето прошло без особых проблем, а вот зимой пришлось туго. Однажды на его жилище напала стая голодных волков. Пришлось применить оружие. Восемь хищников навсегда остались лежать у порога его дома. Вслед за ними отшельника навестил медведь, и рацион Робинзона пополнился свежей медвежатиной. Самое невероятное, что со временем у Сергея Петровича появился и свой Пятница, да не один, а сразу двое. Как-то весной Лисицын, гуляя по берегу, увидел человека без чувств выброшенного штормом. Оттащив беднягу на безопасное от воды расстояние, поблизости Сергей Петрович обнаружил его сына 16 лет. Оказалось, это были матросы с рыбацкого судна, шедшего в Русскую Америку. Но корабль дал течь и затонул. Двоих несчастных выбросило на остров волнами. Вскоре был найдено и их разбитое судно. Небольшая колония отшельников получила новую партию оружия, самовар и даже несколько подзорных труб. Жизнь продолжала налаживаться. Отшельники не только не одичали, но начали делать масло, козий сыр, сметану, построили баню. Море в избытке снабжало их рыбой, лес дичью, а огород семенами для выпечки хлеба.

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Так бы и продолжалась жизнь русского Робинзона и двух его помощников, если бы не встреча с пиратами. Ими оказались китайские контрабандисты, загнанные в гавань острова кораблями русского флота. Преступники высадились на сушу и выступили в бой с Лисицыным и его братьями по несчастью. У отшельников имелась пушка снятая ими с рыболовецкого судна. Серей Петрович и его друзья сумели продержаться до прихода подмоги, прибывшей с военных кораблей Российской империи. Самое интересное, что вернувшись в Россию, С.П. Лисицын не утратил любви к жизни. Написал книгу о своих приключениях и даже основал несколько высокодоходных золотых приисков.