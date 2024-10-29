Почему злые языки прозвали убийцей автора «Алых парусов»

Современники известного писателя Александра Грина, того самого, который написал так полюбившиеся юношеству «Алые паруса», за глаза называли убийцей. Причем, по заверениям злых языков, убил Грин не кого-нибудь, а свою собственную жену.

© Александр Грин // Соцсети

По политическим мотивам

Но начать следует не с самого писателя, а с его жертвы, которую звали Екатерина Бибергаль. Родилась Екатерина в ссылке, куда вслед за ее осужденным за революционную деятельность отцом последовала и мать. Может быть, именно в тот момент над ней и навис какой-то злой рок, благодаря которому большую часть своей жизни она и провела, отбывая наказания в разных частях страны.

Бибергаль пошла по стопам своего отца и повзрослев тоже стала членом революционного движения. За это в 1903 году ее и сослали в Севастополь. Туда же в том же самом году приехал и Александр Грин с паспортом на чужое имя. На чужое потому, что будущий писатель тоже, как и Екатерина, мечтал о революции. Да и в Севастополе он оказался только затем, чтобы заниматься там пропагандой революционных идей. Именно на политической почве молодые люди сблизились.

Выстрел в упор

Однажды Бибергаль отправила Грина на очередное задание комитета. Однако задание Александр не выполнил, так как тут же был арестован. Грин терпеть не мог, когда его к чему-нибудь принуждали, был вспыльчивым, а временами и злым. По крайней мере так было написано во многих его характеристиках. Он люто ненавидел даже малейшее ограничение собственной свободы. Поэтому Грин решил бежать из тюрьмы. Екатерина вызвалась ему помочь. Она купила парусник и щедро заплатила извозчику. Но побег провалился, молодого человека скрутили и бросили в карцер.

Сама же Бибергаль тоже недолго пробыла на свободе. Ее арестовали и сослали в Архангельск, откуда она вскоре бежала в Швейцарию. Но будучи ярой революционеркой Екатерина снова вернулась в Россию и продолжила свою политическую деятельность.

Они встретились лишь в 1906 году, когда Грина наконец освободили. Писатель предложил своей возлюбленной стать его супругой. Период заключения вымотал его. Грина больше не вдохновляли революционные лозунги. Видимо, он хотел только одного – семейного покоя. Но Екатерина отказала ему. Тогда Грин достал из кармана дамский пистолет и выстрелил женщине прямо в грудь.

Больше никогда

Бибергаль объяснила свое «нет» довольно просто. Мол, она не собирается отступать и продолжит революционную борьбу. Однако, по словам некоторых близких писателя, на столь отчаянный шаг его подтолкнул не столько отказ Бибергаль, сколько слухи о ее сожительстве в период ссылки с одним из осужденных.

Бибергаль не погибла. Пуля не задела жизненно важных органов. Екатерину успешно прооперировали, и она пошла на поправку. Она не заявила на Грина в полицию, но и видеть его не желала.

По иронии судьбы в сталинские времена бывшую революционерку Бибергаль обвинили в контрреволюционной деятельности. Ее приговорили к 10-ти годам лагерей. В 1959 году, уже будучи на свободе, она скончалась. С Грином они больше так и не встретились. Однако если внимательно приглядеться к героиням произведений писателя, то в них можно без труда узнать его бывшую возлюбленную, которую он однажды чуть не убил.