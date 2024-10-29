Как виагра и другие «научные ошибки» оказались революционными открытиями

Множество великих открытий, навсегда изменивших мир, сделаны совершенно случайно. Поэтому, поставив перед собой четкую цель, но получив неожиданный результат, не спешите разочаровываться. Вполне возможно, вы совершили открытие, которое превзойдет изначальный замысел и поможет попасть в историю.

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Искусственные красители

До середины XIX столетия одежду яркого цвета могли позволить себе лишь очень состоятельные люди. Все красители, использовавшиеся человеком, имели природное происхождение и были сложными в производстве и очень нестойкими.

Переворот в мире красителей произошел неожиданно в 1856 году. Август Вильгельм Гофман, профессор британского Королевского химического колледжа, поручил Уильяму Генри Перкину, одному из лучших своих студентов, исследовать новую субстанцию, выделенную из каменноугольной смолы. Анилин, а именно так называлось новое вещество, Гофман хотел превратить в хинин, незаменимый в страдающих от малярии британских колониях.

Полученный из смолы черный порошок студент-химик Перкин поместил в воду и к своему удивлению увидел, как жидкость на глазах окрасилась в ярко-синий цвет. Опыты с тканями показали, что полученный краситель отлично окрашивает шелковые и хлопковые материалы.

Уильям Перкин назвал краситель мовеином, ушел из колледжа и открыл первую в мире фабрику по выпуску синтетических красителей, которая сделала его весьма обеспеченным человеком. Чуть позже из каменноугольной смолы научились получать красители других цветов, что значительно подкосило бизнес производителей натуральных красителей.

Заменитель сахара

Химик Константин Фальберг из американского Университета Джонса Хопкинса, в 1879 году исследовал нефтяной битум. Однажды вечером ученый спешил домой и покинул лабораторию, забыв помыть руки. Дома, приступив к ужину, Фальберг с удивлением заметил, что все, к чему он прикасался, приобретает приторно сладкий вкус.

Вернувшись в университетскую лабораторию, химик начал обследовать реторты, использовавшиеся в экспериментах накануне, и обнаружил, что сладким оказалась смесь аммиака, хлористого фосфора и орто-сульфобензойной кислоты. Фальберг назвал свою находку сахарином и уже спустя месяц в соавторстве со своим руководителем, профессором Айрой Ремсеном, представил на суд научной общественности отчет о синтезе нового вещества.

Особого впечатления на научный мир это открытие не произвело и его значение оценили, лишь когда Фальберг открыл предприятие по производству синтетического сахара. Вещество быстро стало популярным — доктора прописывали его от мигрени, а в 1907 году сахарин стал использоваться как заменитель сахара в продуктах для диабетиков.

Рентгенография

8 ноября 1895 года ученый-физик Вильгельм Конрад Рентген задержался в своей лаборатории допоздна. Уходя ученый заметил, что экран из синеродистого бария, использовавшийся им в опытах с катодными трубками, светится в темноте. Рентген заметил, что забыл отключить одну из трубок. После выключения катода, расположенного за экраном, свечение пропало.

Явление заинтересовало физика, и он начал размещать перед трубкой разные вещества и предметы, чтобы узнать, отражают они лучи или пропускают. Расположил перед экраном Рентген и свою руку, получив на экране ее просвеченное изображение. Поместив за конечностью фотопластину, изобретатель получил рентгеновский снимок.

Первым наглядным результатом работы стало изображение руки супруги физика. Его ученый предъявлял на лекциях и конгрессах, которые проводил в разных странах мира. В 1901 году Вильгельм Конрад Рентген был удостоен Нобелевской премии, а его открытие называют одним из наиболее значимых в истории медицины.

Антибиотики

В 1922 году бактериолог из Великобритании Александр Флеминг во время простуды поместил слизь из своего носа в чашку Петри, где находилась культура Micrococcus lysodeicticus. Через пару дней ученый вспомнил о чашке и решил ее помыть, но с удивлением заметил, что слизь уничтожила часть бактерий. Так им был открыт лизоцим — антибактериальное вещество, вырабатываемое организмом человека.

В 1928 году Флеминг также случайно сделал еще одно открытие. Вернувшись в лабораторию из отпуска, он увидел, что одна из забытых им на столе пластин с культурой стафилококков покрыта плесенью. При ближайшем рассмотрении бактериолог увидел, что плесень, а точнее грибок Penicillium notatum, полностью уничтожил бактерии на пластине. Так был открыт пенициллин, который и сегодня спасает ежегодно миллионы людей во всем мире.

Виагра

Несмотря на все успехи медицинской науки, такой недуг как эректильная дисфункция, оставался непобежденным даже в конце XX столетия. Проблему решили ученые немецкой фармацевтической компании Pfizer, занимавшиеся разработкой лекарства от стенокардии. Приступы этого недуга ухудшают снабжение сердца кислородом, поэтому было необходимо найти препарат, расширяющий сосуды.

Экспериментальный образец UK-92480 раз за разом обманывал надежды фармацевтов, не давая необходимого эффекта. Более того, после приема лекарства многие добровольцы жаловались на мышечные боли. Еще одним побочным эффектом, на который сначала не обратили никакого внимания, было улучшение у пациентов эрекции. Более того, к некоторым мужская сила вернулась спустя многолетнего перерыва.

Новые клинические испытания с 3 тысячами добровольцев, призванные изучить этот эффект, оказались куда успешнее первых, и в 1998 году в аптеках мира появилась первая «Виагра».