Шумные балагуры, ослепительные франты, покорители женских сердец и беспечные дуэлянты. Образ гусар в классической литературе и кинематографе неизменно связан с бесшабашным поведением, праздничным весельем и безоглядной удалью. Но вместе с тем они всегда оставались прежде всего бравыми воинами и преданными патриотами, готовыми в любой момент отдать свою жизнь за Родину. Как жили настоящие русские гусары? Самые интересные факты собрали в материале MIR24.TV.

© Кадр из фильма «Гусарская баллада», 1962 г.

Крылатые воины родом из Венгрии

Первые гусарские полки появились в Венгрии еще в XV веке. Особые отряды легкой кавалерии сформировали для защиты границ от турецких набегов. Свое название воины получили от венгерского слова «húsz», что переводится как «двадцать». По законам королевства того времени, каждый двадцатый дворянин должен был служить в коннице. Впрочем, существуют и другие версии происхождения звучного термина. Согласно одной из них, «гусар» происходит от латинского «cursus» и означает «набег».

В России о подразделениях гусар впервые упоминается в середине XVII века. Их формировали из иностранцев-наемников, чьим отличительным атрибутом были крылья. Изначально перья размещались на специальной деревянной дуге, которую воины держали в руках вместо щита. Позже для удобства ведения боя дугу стали прикреплять к седлу с левой стороны – это позволяло защищать всадников от боковых ударов сабель.

Кроме того, крылья служили элементом устрашения врага – когда лошади переходили на галоп, шум перьев превращался в жуткий гул, что отчасти деморализовало противника.

Одними из сильнейших в Российской империи стали гусарские полки, возникшие в период правления Екатерины II. Солдаты проходили строгий отбор и серьезную подготовку. Они сочетали в себе высокий уровень боевых навыков и великолепную дисциплину. Именно в это время всадники обрели славу бравых воинов, символов мужества и отваги.

Недолгий век героев

Золотой век русских гусар пришелся на эпоху Наполеоновских походов. Они не только участвовали в полевых боях, но еще устраивали хитрые засады и совершали виртуозные рейды по тылам противника. Наши воины по многим параметрам превосходили противников и выполняли задачи, аналогичные современному спецназу.

Несмотря на то, что гусары считались легкой кавалерией, в сражениях они проявляли недюжинную храбрость. Нередко они первыми бросались в атаку и наносили врагу сильнейший удар.

Век отважных всадников, как правило, был недолог. Редко кто из них доживал до 40-летия. Неслучайно один из лучших наполеоновских маршалов Иоахим Мюрат говорил: «Гусар, доживший до 30 лет – дрянь, а не гусар». К слову, сам кавалерийский генерал погиб в 34 года.

Вероятно, именно поэтому классический образ кавалериста – вечно молодой беззаботный герой и отчаянный любитель приключений. В основном средний возраст гусар колебался в районе 19-30 лет. Однако бывали и исключения – так, согласно полковым документам 1804 года, самому великовозрастному гусару Александрийского полка было 52 года, а самому юному – 17 лет.

Украшение парадов

Путь гусара-новобранца начинался в 16-18 лет. В течение первых пяти лет юнцы осваивали верховую езду, учились владеть оружием, изучали различные тактики. После этого они считались уже опытными бойцами и последующее десятилетие активно служили в полках, участвовали в походах и сражениях. К 30-35 годам гусары уже заметно продвигались по карьерной лестнице и достигали звания поручика или штабс-ротмистра. Ближе к 40-летнему рубежу успешным кавалеристам были доступны чины ротмистра и даже майора. Однако чаще всего офицеры покидали службу раньше.

Кавалеристы ярко проявляли себя не только на полях сражений, но и играли важную роль в церемониалах и парадах. Их форма всегда отличалась особенной нарядностью и богатством. Гардероб гусара состоял из таких элементов: доломан (короткая расшитая куртка), ментик (меховая накидка), чакчиры (штаны со штрипками), ботики (узкие сапоги со шпорами и кисточками), кивер (цилиндрический головной убор), ташка (плоская пятиугольная сумка), а также гусарский кушак (пояс из цветных шнурков с золотыми или серебряными перехватами). Цвет униформы зависел от полка. Например, у Александрийского гусарского полка преобладал черный цвет с красными акцентами, а у Изюмского – синий с желтым.

На поясе все гусары носили портупею, к которой ремнями фиксировалось главное оружие – сабля. Длина ее клинка могла достигать 90 сантиметров. Также офицеры имели при себе пистолеты, патроны для которых хранились в небольшой жесткой коробочке – «лядунке».

Большое внимание уделялось и конскому снаряжению. Седло, уздечка и чепрак (подседельный коврик) часто украшались серебряным шитьем и кистями. Стоимость хорошо экипированной лошади могла превышать годовое жалованье офицера.

Заядлые холостяки, картежники и дуэлянты

В массовом сознании гусары остаются воплощением радости, буйства, веселья и мужского начала. И это во многом справедливое убеждение. В мирное время неотъемлемой частью гусарской жизни были балы и приемы. Офицеров всегда радушно встречали на всех светских мероприятиях.

Популярны были и товарищеские пирушки, где солдаты соревновались в остроумии, умении пить и играть в карты. Во время таких посиделок новичков могли подвергать традиционным испытаниям. Например, предлагали выпить залпом бокал вина или продемонстрировать ловкость и умение ездить верхом.

Не менее насыщенной была и личная жизнь гусар. Доблестные кавалеристы снискали славу любимцев женщин и коварных сердцеедов. При этом жениться ловеласы не спешили. У них, как и у многих военнослужащих, браки не приветствовались на официальном уровне.

Начальство попросту не желало выплачивать пенсии женам погибших офицеров, поэтому на семейные узы всегда смотрело с неодобрением. Так что новобранцам еще при поступлении на службу приходилось соглашаться с ролью вечных холостяков.

Легкомысленные романы нередко превращались в поводы для дуэлей. В смертельно опасные конфликты выливались и азартные увлечения гусар. И хотя вооруженные поединки были запрещены на законодательном уровне, такие мероприятия были распространенным явлением в офицерской среде.

Несмотря на внешнее легкомыслие, во главе гусарских принципов всегда оставалась глубокая преданность своему делу и боевым товарищам.