Ленд-лиз для Гитлера: вермахт воевал «трофеями» с Западного фронта

«3 сентября 1939 г. в ответ на нападение нацистской Германии на Польскую Республику Великобритания и Франция объявили Германии войну: локальная польско-германская война явилась катализатором начала Второй мировой войны».

© Свободная пресса // Танк S-35 «Сомуа»

Обратим внимание, это не моя фраза, а из Википедии, контролируемой американской некоммерческой организацией «Фонд Википедия». Признание Википедией факта, что 1 и 2 сентября шла локальная польско-германская война и в мировую её превратили 3 сентября Англия и Франция, дорогого стоит.

А далее началась самая странная война в истории человечества. 48 дивизий союзников стояли на Западном фронте против 42 дивизий вермахта свыше восьми месяцев. Солдаты изнывали от скуки, ходили через линию фронта друг к другу в гости, пили пиво, французское вино и немецкий шнапс, устраивали футбольные матчи.

Но у французских и английских генералов забот хватало. Так, Франция отправила воевавшей с СССР Финляндии 76 самолётов, двенадцать 155-мм гаубиц, двенадцать 105-мм орудий, сто семьдесят две 75-мм полевые пушки, сто 81-мм миномётов, сорок противотанковых пушек.

Кроме того, двенадцать 305-мм корабельных пушек, снятых в Бизерте с линкора «Александр III», были тайно отправлены финнам из Франции на трёх судах, в трюмах которых лежало по четыре пушки, засыпанных сверху зерном. Восемь 305-мм орудий попало в Финляндию, а одно судно – «Нина» – в апреле 1940 года в Норвегии было захвачено немцами. Финны стреляли из 305-мм «бизертских» пушек по северным окраинам Ленинграда.

Англия и доминионы поставили Финляндии: 111 самолётов, двенадцать 152-мм дальнобойных пушек, двадцать пять 114-мм гаубиц, тридцать 84-мм пушек, 42 зенитные пушки, 20 торпед, 450 мин, 230 добровольцев и т. п.

Чем бы ещё заняться господам генералам? Возможность нападения с воздуха на нефтяные месторождения в Баку впервые была рассмотрена уже в сентябре 1939 года высшим командованием союзников. 10 октября 1939 года министр финансов Франции Поль Рейно постарался выяснить, в состоянии ли французские ВВС «подвергнуть бомбардировке из Сирии нефтеразработки и нефтеперерабатывающие заводы на Кавказе?»

Обратим внимание на даты. Планирование бомбардировки Баку началось за семь (!) недель до начала советско-финской войны. А 30 марта 1940 года, то есть уже после окончания советско-финской войны, британский разведчик «Локхид-12А» на высоте 7 км сделал несколько кругов над Баку и прилегающим нефтепромыслам. Через четыре дня «Локхид-12А» произвёл разведку районов Батуми и Поти, где находились нефтеперегонные заводы.

Союзное командование назначило первую бомбардировку Баку на 15 мая 1940 года. Однако 10 мая 1940 года вермахт внезапно начал наступление на Западном фронте. За месяц вдребезги были разбиты армии США, Англии и Бельгии. Для сравнения скажу, что в 1941 году Красная Армия обороняла Смоленск с 10 июля по 10 сентября, то есть в два раза дольше.

13 октября 1940 года Риббентроп в письме к Сталину вежливо поддел его: «…советский нефтяной центр в Баку и нефтепорт в Батуми, несомненно, уже в этом году сделались бы жертвой британских покушений, если бы не разгром Франции и изгнание английской армии из Европы».

Наибольшую опасность для СССР представляло то, что 95% вооружения Англии, Франции и Бельгии стали трофеями немцев. Причём подавляющее большинство этой техники было исправно. Сделано ли это было умышленно или из-за разгильдяйства, историки так и не установили.

Немцы использовали трофейную технику, захваченную летом 1940 года, по всей Европе от Норвегии до Ливии и от Нормандии до Сталинграда.

Не случайно последние танки, стрелявшие во Второй мировой войне, были французскими. Танковый батальон вермахта, оснащённый французскими танками 35H, по требованию командира 28-й британской пехотной бригады 11 мая 1945 года атаковал прокоммунистических греческих повстанцев в районе Ретимюна на острове Крит.

В ходе Французской кампании немцам удалось захватить целыми и невредимыми свыше 4,5 тысяч танков (включая находившиеся на складах и заводах) – французских, английских и бельгийских.

Так, немцы ввели в строй 297 танков S-35 «Сомуа» с противоснарядной броней. Они их использовали под Брестом, Ленинградом, Москвой, Сталинградом и Севастополем.

Стали трофеями немцев и 160 тяжёлых французских танков В-1. Часть из них получила немецкое обозначение В2 740(f) и использовалась немцами во Франции, Нидерландах и Крыму. Часть, после снятия вооружения, была переоборудована в тягачи, 60 машин были переоборудованы в огнемётные танки, а 16 – в самоходные 105-мм артустановки.

У историков XXI века донесения 1941-1942 годов командиров Красной Армии об уничтоженных немецких тяжёлых (!) танках часто вызывают удивление. Ведь первые немецкие тяжёлые танки «Тигр» появились на Курской дуге в 1943 году. Просто наши командиры считали тяжёлыми танками французские S-35 и В-1.

Сотни французских и британских танков были обращены в САУ с 4,7-10,5-см орудиями. Сотни танков были обращены в командирские, то есть без орудий, а также в подвижные артиллерийские наблюдательные пункты и тягачи для корпусной и тяжёлой артиллерии.

845 машин артиллерийских наблюдателей были созданы на шасси трофейного французского бронетранспортера «Lorraine».

Замечу, что машины артиллерийских наблюдателей вермахта в боях в большинстве случаев играли едва ли не более важную роль, чем танки. Немцы установили на них большие дальномеры и другие оптические приборы, а также по две радиостанции: для ближней и дальней связи. Стрельба артиллерии без точной корректировки – пустая трата снарядов.

40 тягачей «Lorraine» немцы переоборудовали в САУ для действий в Северной Африке в 1942 году, установив на них 150-мм гаубицы FH-13.

Из 250 трофейных французских бронеавтомобилей AMD-35 «Panar-178», поступивших в 1940 году в вермахт под обозначением Pz.Spah 204(f), 43 машин были переделаны в бронедрезины и т.д.

После оккупации немцами Франции, люфтваффе достались 1876 французских самолётов. Ещё 1300 самолётов изготовили в 1941-1943 годах для люфтваффе французские авиазаводы.

Наибольшую роль в войне с СССР сыграла трофейная артиллерия. Захваченные в 1940 году 56 французских 220-мм орудий «Canon de 220 l Mle 1917» (у немцев именовались 22-cm K.532(f), 462 220-мм мортиры C MLE.15/C MLE.16 и более тысячи 105-мм орудий L 13 S интенсивно использовались на Восточном фронте и в качестве береговых орудий Атлантического вала.Перечислить все трофейные французские орудия невозможно. Скажу лишь, что в 1941-1944 годах под Ленинградом и в 1941-1942 годах под Севастополем свыше 70% орудий большой и особой мощности были произведены во Франции и Чехословакии.

Немцы использовали свыше 150 тяжёлых французских железнодорожных установок калибра 19,4-52 см. Так, гаубица 52 cm H(E)-871(t) участвовала в обстрелах Ленинграда и в январе 1944 года в повреждённом виде была захвачена Красной Армией.

По числу и общей огневой мощи трофейные французские железнодорожные установки превосходили железнодорожную артиллерию, используемую СССР на Восточном фронте.

Наконец, только за счёт трофейных и 100 тысяч изготовленных французскими заводами специально для немцев автомобилей вермахт стал реально моторизованной армией. Кроме всего прочего, немцы во Франции конфисковали большинство частных грузовых и легковых автомобилей.

Если отбросить авиацию, то трофеи, взятые немцами у Англии и Франции в 1940 году сопоставимы с поставками СССР по ленд-лизу по танкам и артиллерии.

Причём если большая часть поставок по ленд-лизу прибыла в СССР во второй половине 1944 – начале 1945 годов (а пока они ещё доберутся до фронта…), то англо-французский ленд-лиз был поставлен Германии вовремя – за 10 месяцев до вторжения в СССР.

По моим подсчётам без «союзного ленд-лиза» вермахт в 1941 году вряд ли продвинулся бы далее Смоленска, в крайнем случае дошёл бы до Вязьмы.