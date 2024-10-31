Американец отомстил воровавшему еду коллеге, приготовив сэндвич с васаби

Мужчина из США рассказал, что отомстил своему коллеге, воровавшему его еду, с помощью «особого» блюда, пишет Daily Mail.

© Газета.Ru

Как рассказал американец, в последнее время он стал замечать, что еда, которую он оставляет в офисном холодильнике, начала пропадать. Проведя расследование, мужчина установил, что в этом был виноват его коллега.

После этого мужчина решил отомстить, приготовив для вора сэндвич с острым соусом и большим количеством васаби. Он аккуратно завернул его в свой контейнер и подписал своим именем.

Во время обеда американец наблюдал, как коллега открыл его «особенное» блюдо, откусил и тут же начал кашлять и глотать воду. После этого инцидента напарник мужчины больше не трогал чужую еду, рассказал хозяин сэндвича.