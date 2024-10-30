Приметы и поверья на 30 октября: что нельзя делать в день Осия Колесника?

По народному календарю 30 октября отмечается день Осия Колесника. Он считается переходным между теплом и холодами. На Руси в этот день готовили к зимнему хранению телеги и повозки, а из сарая доставали сани.

© Мир24

30 октября предки не ходили в баню, чтобы не смыть защиту от болезней. В этот день не принято было ходить в одной и той же одежде. Чтобы защититься от злых духов, нужно было несколько раз переодеться.

В день Осия Колесника не рекомендуется ходить в парикмахерские и салоны красоты. Считается, что мастер может передать свои негативные мысли и энергетику. Также не принято браться за новые дела – они обречены на провал.

На Осия Колесника лучше проводить время в семейном кругу, а не ходить по гостям. В этот день принято варить пшенную кашу или печь пироги. Нужно угостить этими блюдами всех домочадцев, тогда всю зиму ваша семья не будет знать горестей и проблем с финансами.

Согласно приметам, если 30 октября кошка крепко спит – потеплеет. Если домашний гусь размахался крыльями – будет дождь. Если в чистом небе возле солнца появился неясный круг – быть ненастью. Если солнце закрыли тучи – к дождю. Луна ярко светит – будет тепло и солнечно.