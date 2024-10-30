Родительская суббота: как правильно поминать умерших

Родительская суббота — день особого поминовения усопших в православном календаре. В году несколько родительских суббот. Многие россияне в этот день стараются съездить на кладбище, но в церкви главным правилом поминальных дней считается посещение храма и молитва за умерших. Даты почти всех родительских суббот привязаны к Пасхе и поэтому ежегодно меняются.

Почему поминальные дни называются родительскими

Есть две версии происхождения этого названия.

Согласно первой, название «родительская суббота» появилось из-за древней традиции называть покойных «родителями» — в значении «отошедшими к отцам». По другой версии, поминальные дни назвали родительскими, потому что христиане в своих молитвах в первую очередь поминали умерших родителей.

Сколько родительских суббот в году

В православном календаре есть как родительские субботы, так и ещё несколько отдельных поминальных дней.

Суббота за неделю до начала Великого поста — суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота).

Суббота второй седмицы (то есть недели) Великого поста.

Суббота третьей седмицы Великого поста.

Суббота четвёртой седмицы Великого поста.

Второй вторник после Пасхи — Радоница (Родительский день).

Суббота накануне Дня Святой Троицы (его отмечают на 50-й день после Пасхи) — суббота Троицкая.

Суббота перед Покровом Пресвятой Богородицы (его отмечают 14 октября) — суббота Покровская.

Суббота перед днём памяти святого великомученика Димитрия Солунского (он приходится на 8 ноября) — суббота Димитриевская.

7 февраля или в ближайшее воскресенье после — Со­бор но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Церк­ви Рус­ской. Поминовение усопших, пострадавших за веру Христову в годину гонений.

9 мая — День поминовения погибших в годы Великой Отечественной войны.

11 сентября — День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных.

Православная церковь по всему миру служит панихиды в Мясопустную и Троицкую субботы, а также в родительские субботы Великого поста.

Остальные дни поминовения усопших существуют в богослужебной практике только Русской православной церкви, включая Радоницу — самый известный родительский день.

А Покровскую родительскую субботу вообще чтят только в отдельных российских регионах.

В чём особенность вселенских родительских суббот

Мясопустную и Троицкую родительскую субботу относят к вселенским. В эти дни церковь молится вообще обо всех крещёных христианах. В церквях служатся особые богослужения — вселенские панихиды.

Панихида — это заупокойное богослужение. Священнослужители и верующие просят Бога проявить милосердие к умершим и простить им грехи.

Другие родительские субботы и поминальные дни созданы для частного поминовения. Православные христиане молятся об умерших, которые дороги именно им.

В чём особенность Радоницы

Радоница (Родительский день) — самый известный поминальный день в России. В этот день на кладбища ездят максимальное количество людей. В некоторых регионах даже запускают бесплатные автобусы до кладбищ.

Радоница приходится на вторник второй недели после Пасхи, когда церковь после долгого перерыва на Великий пост и пасхальные дни возобновляет общецерковное поминание умерших.

Слово «Радоница» происходит от слова «радость».

Праздник имеет языческие корни. Древние славяне отмечали Радуницу — цикл поминальных дней с ритуальными обедами, игрищами, танцами.

Язычники верили, что в это время грань между мирами живых и мёртвых истончается, и души предков могут приходить в мир живых.

Сейчас Радоница отражает веру христиан в воскресение из мёртвых. В этот день верующие как бы разделяют пасхальную радость с усопшими.

Как правильно поминать умерших

Поминать — значит молиться о душе усопшего. Молитва за упокой в христианстве считается главным и самым полезным действием живого для души усопшего.

В даты поминовения усопших на литургиях (главных богослужениях) читают молитвы об умерших православных христианах. Также в храмах служатся заупокойные богослужения.

Самое главное правило родительских суббот и других поминальных дней — помянуть мёртвых в церковной и домашней молитве.

Лучше всего сходить на церковную службу и посетить панихиду. Если такой возможности нет, можно молиться дома или даже на работе.

© Агентство «Москва»

Зачем молиться за умерших

Согласно церковному учению, после смерти жизнь человека продолжается. Умирает тело, а душа остаётся.

Считается, что окончательно участь каждого человека решается не после смерти, а после второго пришествия Иисуса Христа. Пока этот момент не наступил, судьбу можно изменить.

Живые люди могут менять свою судьбу после смерти добрыми делами и верой во Христа.

После кончины на своё посмертие повлиять уже нельзя. Но это могут сделать живые люди своими искренними молитвами.

Что нельзя делать в родительскую субботу

Нельзя ездить на кладбище в ущерб посещению богослужения в храме, предупреждают в церкви.

Делать уборку, стирать бельё, работать в огороде, ходить в баню в родительскую субботу — можно. Главное — начинать эти дни с посещения храма и молитвы об усопших родственниках. А после возвращения из церкви можно заниматься обычными делами.

Существуют различные поверья, связанные с родительскими субботами. Якобы в поминальные дни нельзя говорить о проблемах, поднимать с земли вещи, которые кто-то уронил, и так далее.

Всё это суеверия, народные, а не церковные традиции.

В родительскую субботу можно принести с собой в церковь еду и передать её для церковной трапезной или благотворительности. Однако запрета приходить в храм «с пустыми руками» нет.

По церковным канонам, в любые субботы не проводят обряд венчания.

Не рекомендуется поминать усопших алкоголем.

Как и в любой другой день, нельзя совершать оккультные и магические обряды, увлекаться приметами и поверьями. Нельзя ругаться, обижать близких, обманывать, совершать другие греховные поступки.

© Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Календарь родительских суббот в 2024 году

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4 февраля — Со­бор но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Церк­ви Рус­ской. Поминовение усопших, пострадавших за веру Христову в годину гонений;

9 марта — Мясопустная родительская суббота;

30 марта — родительская суббота второй недели Великого поста;

6 апреля — родительская суббота третьей недели Великого поста;

13 апреля — родительская суббота четвёртой недели Великого поста;

14 мая — Радоница (Родительский день);

9 мая — День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны;

22 июня — Троицкая родительская суббота;

11 сентября — День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных;

12 октября — Покровская родительская суббота;

2 ноября — Димитриевская родительская суббота.

Календарь родительских суббот в 2025 году