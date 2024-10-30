Родительская суббота: как правильно поминать умерших

Что такое родительская суббота и как правильно поминать умерших. Простыми словами
Родительская суббота — день особого поминовения усопших в православном календаре. В году несколько родительских суббот. Многие россияне в этот день стараются съездить на кладбище, но в церкви главным правилом поминальных дней считается посещение храма и молитва за умерших. Даты почти всех родительских суббот привязаны к Пасхе и поэтому ежегодно меняются.
Почему поминальные дни называются родительскими
Есть две версии происхождения этого названия.
Согласно первой, название «родительская суббота» появилось из-за древней традиции называть покойных «родителями» — в значении «отошедшими к отцам». По другой версии, поминальные дни назвали родительскими, потому что христиане в своих молитвах в первую очередь поминали умерших родителей.
Сколько родительских суббот в году
В православном календаре есть как родительские субботы, так и ещё несколько отдельных поминальных дней.
- Суббота за неделю до начала Великого поста — суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота).
- Суббота второй седмицы (то есть недели) Великого поста.
- Суббота третьей седмицы Великого поста.
- Суббота четвёртой седмицы Великого поста.
- Второй вторник после Пасхи — Радоница (Родительский день).
- Суббота накануне Дня Святой Троицы (его отмечают на 50-й день после Пасхи) — суббота Троицкая.
- Суббота перед Покровом Пресвятой Богородицы (его отмечают 14 октября) — суббота Покровская.
- Суббота перед днём памяти святого великомученика Димитрия Солунского (он приходится на 8 ноября) — суббота Димитриевская.
- 7 февраля или в ближайшее воскресенье после — Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение усопших, пострадавших за веру Христову в годину гонений.
- 9 мая — День поминовения погибших в годы Великой Отечественной войны.
- 11 сентября — День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных.
Православная церковь по всему миру служит панихиды в Мясопустную и Троицкую субботы, а также в родительские субботы Великого поста.
Остальные дни поминовения усопших существуют в богослужебной практике только Русской православной церкви, включая Радоницу — самый известный родительский день.
А Покровскую родительскую субботу вообще чтят только в отдельных российских регионах.
В чём особенность вселенских родительских суббот
Мясопустную и Троицкую родительскую субботу относят к вселенским. В эти дни церковь молится вообще обо всех крещёных христианах. В церквях служатся особые богослужения — вселенские панихиды.
Панихида — это заупокойное богослужение. Священнослужители и верующие просят Бога проявить милосердие к умершим и простить им грехи.
Другие родительские субботы и поминальные дни созданы для частного поминовения. Православные христиане молятся об умерших, которые дороги именно им.
В чём особенность Радоницы
Радоница (Родительский день) — самый известный поминальный день в России. В этот день на кладбища ездят максимальное количество людей. В некоторых регионах даже запускают бесплатные автобусы до кладбищ.
Радоница приходится на вторник второй недели после Пасхи, когда церковь после долгого перерыва на Великий пост и пасхальные дни возобновляет общецерковное поминание умерших.
Слово «Радоница» происходит от слова «радость».
Праздник имеет языческие корни. Древние славяне отмечали Радуницу — цикл поминальных дней с ритуальными обедами, игрищами, танцами.
Язычники верили, что в это время грань между мирами живых и мёртвых истончается, и души предков могут приходить в мир живых.
Сейчас Радоница отражает веру христиан в воскресение из мёртвых. В этот день верующие как бы разделяют пасхальную радость с усопшими.
Как правильно поминать умерших
Поминать — значит молиться о душе усопшего. Молитва за упокой в христианстве считается главным и самым полезным действием живого для души усопшего.
В даты поминовения усопших на литургиях (главных богослужениях) читают молитвы об умерших православных христианах. Также в храмах служатся заупокойные богослужения.
Самое главное правило родительских суббот и других поминальных дней — помянуть мёртвых в церковной и домашней молитве.
Лучше всего сходить на церковную службу и посетить панихиду. Если такой возможности нет, можно молиться дома или даже на работе.
Зачем молиться за умерших
Согласно церковному учению, после смерти жизнь человека продолжается. Умирает тело, а душа остаётся.
Считается, что окончательно участь каждого человека решается не после смерти, а после второго пришествия Иисуса Христа. Пока этот момент не наступил, судьбу можно изменить.
Живые люди могут менять свою судьбу после смерти добрыми делами и верой во Христа.
После кончины на своё посмертие повлиять уже нельзя. Но это могут сделать живые люди своими искренними молитвами.
Что нельзя делать в родительскую субботу
Нельзя ездить на кладбище в ущерб посещению богослужения в храме, предупреждают в церкви.
Делать уборку, стирать бельё, работать в огороде, ходить в баню в родительскую субботу — можно. Главное — начинать эти дни с посещения храма и молитвы об усопших родственниках. А после возвращения из церкви можно заниматься обычными делами.
Существуют различные поверья, связанные с родительскими субботами. Якобы в поминальные дни нельзя говорить о проблемах, поднимать с земли вещи, которые кто-то уронил, и так далее.
Всё это суеверия, народные, а не церковные традиции.
В родительскую субботу можно принести с собой в церковь еду и передать её для церковной трапезной или благотворительности. Однако запрета приходить в храм «с пустыми руками» нет.
По церковным канонам, в любые субботы не проводят обряд венчания.
Не рекомендуется поминать усопших алкоголем.
Как и в любой другой день, нельзя совершать оккультные и магические обряды, увлекаться приметами и поверьями. Нельзя ругаться, обижать близких, обманывать, совершать другие греховные поступки.
Календарь родительских суббот в 2024 году
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- 4 февраля — Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение усопших, пострадавших за веру Христову в годину гонений;
- 9 марта — Мясопустная родительская суббота;
- 30 марта — родительская суббота второй недели Великого поста;
- 6 апреля — родительская суббота третьей недели Великого поста;
- 13 апреля — родительская суббота четвёртой недели Великого поста;
- 14 мая — Радоница (Родительский день);
- 9 мая — День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны;
- 22 июня — Троицкая родительская суббота;
- 11 сентября — День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных;
- 12 октября — Покровская родительская суббота;
- 2 ноября — Димитриевская родительская суббота.
Календарь родительских суббот в 2025 году
- 9 февраля — Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение усопших, пострадавших за веру Христову в годину гонений;
- 22 февраля — Мясопустная родительская суббота;
- 15 марта — родительская суббота второй недели Великого поста;
- 22 марта — родительская суббота третьей недели Великого поста;
- 29 марта — родительская суббота четвёртой недели Великого поста;
- 29 апреля — Радоница (Родительский день);
- 9 мая — День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны;
- 7 июня — Троицкая родительская суббота;
- 11 сентября — День памяти православных воинов, за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных;
- 11 октября — Покровская родительская суббота;
- 1 ноября — Димитриевская родительская суббота.