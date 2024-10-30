Как леса загрязняют атмосферу планеты

Деревья выбрасывают в атмосферу около 600 миллионов тонн изопрена ежегодно, сообщил химик, популяризатор науки Джордж Зайдан. Он рассказал об этом летучем органическом соединении (ЛОС) в видео, опубликованном Американским химическим обществом.

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Ведущий признался, что сам недавно узнал эту колоссальную цифру. Впечатляющие данные приведены, например, в Atmospheric Chemistry and Physics.

Зайдан объяснил, что изопрен выделяют почти все растения, размножающиеся семенами, что делает его вторым по выбросам ЛОС после метана. Причем чем выше температура — тем больше изопрена образуют деревья.

Ведущий назвал изопрен деталькой Lego для органической химии — потому что на его основе построены витамин A, половые гормоны и многие другие важные для жизни вещества.

Токсичность изопрена весьма условна. Его LD50, то есть летальная доза для 50% лабораторных крыс, составляет 1,2 грамма на килограмм веса. Для сравнения, LD50 поваренной соли — 1,7 грамма.

Вместе с тем Международное агентство по изучению рака отнесло изопрен к возможным канцерогенам. Чтобы вызывать онкологическое заболевание у мышей, концентрация этого ЛОС в воздухе должна превышать 140 частей на миллион. При этом в дубовой роще содержание изопрена — не более 16 частей на миллиард, а выдыхаемом человеком воздухе — до 100 частей на миллиард.

Наконец, изопрен признан одной из причин образования приземного озона, заметно ухудшающего экологическую обстановку в городах. Но гораздо больший вклад в это вносят выхлопные газы и выбросы электростанций.

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