Листок календаря: что надо сделать и чего остерегаться 31 октября

В последний день осени православные христиане воздают почести святому апостолу Луке - иконописцу, автору одного из четырех Евангелий и Деяния святых апостолов. В народном календаре - Луков день. В старину в это время ели лук, устраивали "луковые базары", а еще не сватались и не брали в долг деньги. Расскажем почему.

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Растение, вызывающее слезы, ценят за питательные и лечебные свойства. Даже были поговорки : "Лук от семи недуг", "Съел лук - избавился от мук". Чтобы приманить удачу, в этот день обязательно на столе были острые блюда - чеснок и лук. Одним из атрибутов этого дня были "луковые базары" или гирлянды из туго сплетенных связок этого растения, которое развешивали косами в жилище. Делалось это для того, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Если лук нового урожая сладкий на вкус, то дела пойдут в гору. Если на луке много шелухи, зима будет морозной.

Еще в этот день было принято гадать: становились под дуб или осину, загадывали желание и ждали, упадет ли лист. Если падал - желание сбудется.

В этот день много было запретов, например, не давали в этот день в долг соль, не поднимали найденные монеты, не ложились спать после полуночи.

Ведь ночь с 31 октября на 1 ноября особенная. Ее называли Велесова ночь и считали, что завеса между мирами живых и мертвых стирается, выходят злые духи и нечистая сила и беспрепятственно ходит по земле. Поэтому в это время не выходили из дома, плотно закрывали шторами окна. Собирались в доме всей семьей. А некоторые и гадали на будущее.

Кстати, 31 октября смотрели на окружающий мир. Если месяц в небе дымкой покрылся - скоро начнется дождь. Если на вишне листья не опали и выпал снег - быстро растает.

Весь день светит солнце - впереди теплые дни. Кот о пол когти точит - сильный ветер поднимется.