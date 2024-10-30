Почему алкоголь может принести пользу диким животным

Животные потребляют алкоголя больше, чем ранее предполагалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование из журнала Trends in Ecology & Evolution.

"Большинство животных, которые едят сладкие фрукты, будут подвергаться воздействию некоторого количества этанола", – рассказала одна из участников исследования Кимберли Хокингс.

Исследователи подчеркнули, что в процессе эволюции у млекопитающих и птиц развилась способность усваивать этанол. В частности, приматы и землеройки научились эффективно перерабатывать его.

Употребление этанола может принести пользу диким животным, утверждают ученые. Во-первых, это источник энергии, а во-вторых, этанол может оказывать лечебное воздействие. Так, плодовые мушки специально откладывают яйца в вещества, содержащие этанол, который защищает их от паразитов.